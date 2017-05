Joel Campbell trabajó un mes con entrenador personal para llegar a tope a la Selección

Joel Campbell vivió un cierre de temporada atípico, en el que tuvo que enfocarse más en llegar a tope físicamente para los juegos eliminatorios de la Selección de Costa Rica, que en colaborar con el Sporting de Lisboa.

El atacante no fue tomado en cuenta por el entrenador Jorge Jesus para los últimos dos juegos de su club. La razón: Joel terminaba el préstamo con los lusos y el timonel prefirió darle espacio a los futbolistas que permanecerán en el equipo, por lo que el tico optó por contratar a un entrenador personal e intensificar su preparación.

Campbell disputó su último compromiso oficial el 7 de mayo, duelo ante el Belenenses en el que ingresó de cambio en el minuto 68, y ahí puso punto final a su paso por el conjunto de Lisboa, para regresar al Arsenal y definir lo que viene en su carrera.

"Me siento súper bien, un mes antes de venir a la Selección estuve trabajando con un entrenador personal todos los días para estar bien físicamente y fue muy intenso. El no estar en los últimos partidos fue decisión técnica, conversamos y yo lo acepté bien", señaló el nacional durante el torneo Mejengas SBC, certamen que organizó el jugador este domingo en La Sabana, para fomentar la práctica del deporte.

El ariete terminó con un sabor amargo con el Sporting, club al que llegó en busca de regularidad, pero terminó apareciendo en el 24% de los minutos posibles en el campeonato de liga y registró tres anotaciones, luego de siete duelos como titular y 12 de variante. Las lesiones también mermaron a un Joel que en Champions League únicamente jugó 67 minutos y no pudo celebrar.

Pese a que el balance en Portugal no fue el que se esperaba, el costarricense no lo ve como negativo y por el contrario, dice enfocarse en extraer la experiencia para crecer.

"La verdad es que ha sido una etapa muy buena, tengo 24 años, he pasado por varias ligas y he cosechado experiencias que me han hecho mejor jugador y persona, así que estoy muy contento", agregó.

Campbell fue cedido anteriormente al Villarreal y el Betis de España, el Olympiacos de Grecia y el Lorient de Francia. Actualmente aún le restan dos años de contrato con los Gunners, sin embargo, prefiere no hablar de su futuro y la alternativa de salir nuevamente a préstamo a otro equipo.

El delantero afirma que está listo para seguir con el Arsenal, aunque es un aspecto que no dependerá solo de él, sino de los planes del equipo. La situación se definiría posterior a la Copa Oro que se disputará en julio.

"Ahorita estoy enfocado al 100% en la Selección y cuando me toque regresar al Arsenal vamos a ver cómo van las cosas. El año anterior demostré que puedo estar ahí, jugué 30 partidos, pero el fútbol siempre trae circunstancias buenas y otras no tanto, es parte de esto", concluyó.

Joel se incorporó desde la semana anterior a los trabajos con la Tricolor, de cara a los partidos eliminatorios ante Panamá el 8 de junio y frente a Trinidad y Tobago el 13 de junio, ambos duelos en el Estadio Nacional.

Campbell recordó su infancia con mejengas. Rodeados de apasionados por las mejengas, Joel Campbell recordó su infancia jugando en las calles y forjando el talento que hoy en día muestra.

El atacante organizó un certamen con 20 equipos, 14 masculinos y seis femeninos, con el objetivo de fomentar el deporte y conservar las tradicionales mejengas. Eso si, los participantes lo hicieron en un torneo bien organizado que incluso repartió $1.500 en efectivo y $600 en productos deportivos al campeón en varones y $500 en efectivo y $400 en indumentaria a las triunfadoras.

Los Mejengeros y Metro fueron los planteles ganadores del evento que arrancó a las 9 a. m. y se extendió hasta las 4 p. m., en La Sabana, este domingo. Campbell recalcó que él salió de la calle y por eso este tipo de juego nunca se debe perder. Además, enfatizó que esta clase de actividades lo llenan de motivación.

"Siempre fui un mejenguero, la verdad es que eso no se pierde y de ahí agarré muchas cosas. La calle es una buena escuela para un futbolista, así que estoy muy contento de devolverle un poco de esto a la gente. Espero que esta actividad sea la primera de muchas", manifestó.