100 días duros de Fernando Ocampo al frente de Alajuelense

Presidente liguista analiza el inicio de su gestión

Fernando Ocampo quedó electo como el sucesor de Raúl Pinto el pasado 26 de noviembre y asumió la presidencia de Alajuelense el 1°. de diciembre.

Este viernes se cumplen 100 días del mandato de Ocampo, quien encabeza un movimiento denominado 'La Liga del Centenario' y en una entrevista concedida a La Nación, él mismo analiza el inicio de su gestión.

Lo alegra ver que con su equipo de trabajo logró reconquistar a la afición y pese a que los rojinegros han tenido un mal Verano, el liguista acude fielmente a los partidos.

Los cambios no se hicieron esperar, tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

Una de las primeras decisiones fuertes fue cuando se destituyó al portugués Guilherme Farinha.

El jerarca asegura que eso se dio luego de un análisis hecho por toda la Junta Directiva y la Comisión Técnica, en vista de que se pretendía hacer una reestructuración y apostar por un proyecto deportivo a tres años, que es el que dirige el técnico español Benito Floro Sanz y que se orienta a tener un equipo solvente cuando la Liga cumpla sus 100 años, en 2019.

Además, la gran ilusión de la Directiva que preside Ocampo es que todos los equipos de Alajuelense adopten un mismo estilo, que todos jueguen a lo mismo y para eso es que apuesta por los dos Centros de Alto Rendimiento, el de Guápiles y el de Turrúcares.

Ocampo no solo sustituyó a Farinha como entrenador, pues Benito Floro también ejerce el cargo de gerente deportivo, puesto que tuvo Víctor Badilla durante un semestre.

"Mi vida me ha entrenado para esto. Sabía que tomar decisiones implicaba riesgos y uno no puede salir corriendo al primer tropiezo que tenga. Se trata de realizar, corregir y seguir adelante", Fernando Ocampo.

Otro cambio que se acerca es la salida del gerente general, Marco Vásquez, quien se marchará de la Liga este 15 de marzo.

En cuanto a la planilla, hubo una remezón, pues se marcharon del club Ronald Montero; Jonathan Sibaja, Lucas Gómez, Alfonso Quesada, Jorge Claros, Jose Guillermo Ortiz y Johnny Woodly.

También se fue el brasileño Leandro da Silva, a quien presentaron como refuerzo, pero como llegó pasado de peso y necesitaba varias semanas para ponerse a tono, se descartó su vinculación a la Liga; mientras que Jossimar Pemberton, Anthony López y Esteban Marín fueron cedidos a préstamo.

El equipo se reforzó con Jose Luis Cordero, Iago Soares, Nino Rojas y Jefferson Hurtado; así como Roberto Córdoba y Alonso Martínez que se encuentran con el Alto Rendimiento.

Alejandro Villegas asumió la preparación física y Frank Carrillo fue asistente temporal de Benito Floro durante dos meses.

La gerencia de mercadeo la ejerce Gabriela Rojas tras la renuncia de Roxana Clarke y llegó la gerente financiera Xinia Arrieta, por citar algunos de los movimientos que se han dado.

-- Estos 100 días de seguro tienen aciertos y errores... ¿En qué ha acertado?

La afición de la Liga ha demostrado una identidad que yo admiro y agradezco. Hay que ponerle 500 puntos de 100. Con diversas decisiones acercamos a la gente al estadio, pero obviamente cuando los resultados deportivos no se dan no es fácil mantener el nivel de asistencia.

”Hay otros temas que no han salido bien, pero es parte de este proceso. La gente a veces cree que llevamos tres años al mando de la institución y no, apenas estamos empezando.

”Hoy se habla de que Limón y Santos van bien, pero nadie recuerda que son técnicos que llevan tres años al mando. Limón hace dos o tres campeonatos estaba peleando los últimos lugares.

”Dentro de ese contexto, el principal reto es tener la cabeza fría para no dejarse llevar por las presiones”.

-- ¿Qué tan duros han sido estos 100 días?

Han sido 100 días duros, pero en mi vida y por mi formación, no soy una persona que sale corriendo al primer balazo. Si no sintiese que estoy preparado para este reto, claramente daría un paso al lado.

-- ¿Cuál ha sido hasta el momento el gran desacierto de su gestión?

Sin duda, los resultados deportivos. Tenemos una serie de planes de mercadeo, de socios, de infraestructura y comerciales, pero si los resultados no se dan, no es fácil. Y pongo un ejemplo: este sábado vamos a tener la presentación del uniforme en el estadio. Será una actividad muy bonita, pero tendría mucho más realce si los resultados deportivos se estuvieran dando. Me hubiese gustado a estadio lleno.

-- ¿Qué tan complicado es que la gente acepte un proyecto para ver resultados a tres años y no de inmediato?

Es difícil. Yo siento que a veces hay intención de tergiversar el mensaje que uno ha dado. Nunca dijimos que no íbamos a jugar con los seleccionados, o sea, cuál equipo se da el lujo de tener a cinco o seis seleccionados y no ponerlos; hasta por eso nos critican, porque trajimos a los seleccionados y los pusimos. Son los mismos que criticaban que solo estábamos jugando con muchachos y era una circunstancia porque no habían otros.

-- ¿A qué atribuye tantos puntos perdidos?

Diciembre y enero es una época malísima para ir a buscar jugadores. Buscamos en el mercado nacional y en ese momento todos los muchachos que fuimos a buscar tenían contrato o ya iban para afuera.

”En el medio internacional tampoco hay una gran cantidad de jugadores disponibles.

”La gente habla del porcentaje de puntos ganados por Benito Floro, pero no hacen la división entre lo que fue enero y después, cuando se unieron los seleccionados. En enero dimos 14 puntos de ventaja, porque ganamos 1 de 15.

”A partir de febrero, Benito anda en el promedio de los otros equipos. Creíamos que íbamos a remontar esa desventaja y el no lograrlo se ha vuelto una presión difícil de manejar”.

-- ¿Cómo la maneja?

El aficionado liguista es exigente y tiene derecho a exigir, yo lo entiendo perfectamente, porque hay una parte de mí en la que soy aficionado.

”Yo tengo que quitarme el sombrero, tragar hondo, respirar, ir a dormir, o no dormir, y venir al día siguiente con el sombrero de presidente, con la cabeza fría, dejar al aficionado que pasó toda la noche refunfuñando y tratar de hacer análisis”.

-- ¿Qué le pide la gente?

Usted no se imagina la cantidad de correos, mensajes y llamadas que recibo de un montón de gente a diario, desde los que lo madrean a uno hasta los que aportan sugerencias.

”Además, hay una cantidad de técnicos que también ofrecen sus servicios, porque esa es una de las profesiones en las que yo he visto que... no voy a decir canibalismo, pero es que si ven que alguno está mal, aparecen montones y no de Costa Rica, porque quienes lo buscan a uno son los agentes de los de afuera, pero hay que tener la cabeza serena.

”Yo no estoy contento para nada con los resultados deportivos y como aficionado liguista claro que me duele y me golpea, pero no voy a salir corriendo o tomar decisiones solamente para quitarme una presión.

”Las decisiones se tendrán que tomar con mano firme cuando llegue el momento. Hoy no es el momento”.

-- ¿Se acertó en sacar a tanto jugador del equipo?

No había otra posibilidad. Había una serie de condiciones extrafutbolísticas y futbolísticas que quedan a lo interno del club y que hacían que no se diera otra opción.

”Que sabía que íbamos a debilitar al equipo, sí, claro que lo sabíamos, pero era una decisión que se venía posponiendo y ese era el momento.

”Si se hubiera quedado esa gente, el resultado no sería muy distinto al que tenemos hoy”.

-- ¿Cómo están las finanzas de Alajuelense?

Tenemos una planilla deportiva que es menor a la del torneo pasado, incluido el entrenador, hemos incrementado el número de socios, hemos traído nuevos patrocinios y obviamente estamos tratando de manejar el tema de las taquillas.

”En el campeonato pasado con la cuadrangular final hubo taquillas presupuestadas que no se alcanzaron, pero vamos a tener una asamblea este sábado con todos los socios en donde vamos a informar con detalle cómo están las finanzas de la Liga; pagamos nuestras deudas, estamos al día, pero como todo equipo, requerimos más recursos”.

-- ¿Cómo van con el incremento de los socios?

Tenemos un poquito más de 3.000 localidades de socios que están adjudicadas y con el rendimiento eso se ha detenido, pero es parte de lo que queremos retomar y ahora estamos con la campaña del mes de la mujer para incrementar el número de socias.

-- ¿Cómo ha cambiado su vida al presidente de la Liga?

Digamos que ha cambiado porque la atención del fin de semana o del miércoles generan una tensión alta y de alguna forma la familia ve las consecuencias. Aunque yo he estado toda mi vida acostumbrado a manejar la presión, es obvio que de alguna manera llega a mis familiares, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa. Ellos están en un contexto en el que leen periódicos y hay que mantener un equilibrio y eso es un reto.

-- ¿Fernando Ocampo es un presidente de mano dura?

Fernando Ocampo es una persona de muchísimo empuje y eso ha servido para que mucha gente en la Directiva haya tomado un segundo aire; estoy conectado a cualquier hora.

”No sé si soy mano dura, pero sí soy exigente y quiero a todo el mundo trabajando. El primer mensaje que reciben todos los directivos todas las mañanas es el mío y el último de las noches es el mío porque siempre hay cosas que hacer.

”Me gusta un ritmo en el que las cosas se hagan y bien hechas, me frustra que se tomen acuerdos y que no se ejecuten, porque las cosas tienen que hacerse en el momento, no pasado mañana. Y tienen que hacerse bien”.











