Yendrick Ruiz: 'Me había esforzado mucho por tratar de conseguir algo en el exterior'

Yendrick Ruiz tenía dos opciones para jugar por segunda ocasión en el exterior: irse a la segunda división de México o viajar hasta Tailandia.

Al final buscó el criterio del delantero Ariel Rodríguez, escuchó a su principal consejero, Bryan Ruiz, y se inclinó por probar suerte en el país asiático.

¿Cómo toma esta nueva oportunidad de jugar en el extranjero?

Muy contento, muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad. Era lo que estaba buscando, me había esforzado mucho por tratar de conseguir algo en el exterior y por dicha se nos da.

¿Por qué Tailandia? ¿Había otras opciones?

Gracias a Dios había llegado una opción de la Primera A (liga de ascenso) de México y la de Tailandia, eran las que teníamos más fuertes y yo creo que uno trata de buscar el bienestar de la familia. Yo sé que la liga de México, aunque sea de segunda división es muy buena, pero yo creo que era mucho mejor la oferta de Tailandia, conversé con Ariel Rodríguez y me dijo que no es como la gente lo ve, es una liga competitiva y tiene todas las condiciones para poder hacer las cosas bien allá.

¿Fue importante haber tenido una referencia muy cercana como Ariel?

Fue bastante importante, yo conversé con Ariel, gracias a Dios tengo una buena amistad con él desde que jugamos juntos en Puntarenas, entonces es un buen amigo. Hablé con él y me dijo que si tenía la oportunidad fuera, que allá no es como mucha gente cree, son equipos muy profesionales, tal vez el fútbol no es tan llamativo pero me dijo que tiene todas las condiciones para crecer.

Usted jugó en la India, que también es un destino exótico. ¿Que aprendió ahí que le pueda ayudar ahora?

El paso por la India fue de mucho aprendizaje. De verdad que uno aprende las cosas buenas y las malas que puede o no debe hacer, entonces todo eso debo ponerlo en práctica ahora que voy para Tailandia.

¿La Selección Nacional le pasó por la mente al tomar esta decisión?

Sí, obvio. Siempre uno quiere estar en la Selección, se trabaja fuerte para ser tomado en cuenta, espero que las cosas salgan bien allá. Yo sé que la Selección es de rendimiento y espero que me tomen en cuenta. No veo que estar en Tailandia me impida estar en la Selección.

¿Qué significa el Herediano en su carrera deportiva?

Mucho. A Heredia lo llevo en mi corazón. Desde el momento en que yo llegué a esta gran institución las cosas han salido muy bien, tanto en lo personal como grupal y son momentos que uno agradece.

Su rendimiento en el club fue muy bueno...

Es una bendición para uno formar parte de la historia del club, con este equipo conseguí tres campeonatos nacionales, tres títulos de goleo, todo suma para la experiencia y quedar en la historia de esta gran institución. Desde que llegué las cosas salieron bien, los goles han estado cerca gracias a Dios.

¿Su vínculo con Herediano es más extenso?

Me voy a préstamo un año, pero con Herediano todavía tengo tres años. Herediano es mi casa y sé que tengo las puertas abiertas para regresar en cualquier momento. La idea sí es ir a Tailandia y buscar la opción de compra.

¿Conversó con Bryan sobre esta opción?

Bryan tiene mucha experiencia en el fútbol, entonces siempre es uno de mis consejeros, para no decir que el principal. Estaba muy contento por la oportunidad, como yo lo veo él lo ve también. Me dijo que le diera para adelante, que me apoyaba.

¿Viaja solo o con la familia?

Viajaría el 1.° de enero y por el momento me voy solo. De igual manera el equipo hace pretemporada y sale de Tailandia, entonces es difícil para mi esposa estar sola en un país que no conoce, así que ellos llegarán cuando ya esté acomodado.











