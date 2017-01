William Quirós: ‘Para mí fueron los peores días de mi vida, en mis 22 años’

Marca a presión

¿Cómo vivió su error en el juego ante Saprissa?

Ya ha pasado rato de eso, poco a poco fui levantando cabeza. Los días después del partido estuve muy cabizbajo. Ahora que llegué al equipo esta semana, que volvimos a entrenar, vi el apoyo de todo el mundo. Son errores que nadie quiere cometer, pero son cosas que pasaron y no queda más que aprender.

¿Lo afectó anímicamente?

Para mí fueron los peores días de mi vida, en mis 22 años, pero bueno, aquí vamos levantando cabeza.

¿Cómo fueron esos días?

Sentía impotencia de no haber tomado otra decisión. Varios días estuve así.

¿Qué pasó en esa jugada en que intentó devolverle el balón a Leonel Moreira, pero se lo dejó servido al delantero morado Fabrizio Ronchetti?

Yo pensé que iba a llegar la bola, de hecho yo me abro para recibir el pase nuevamente. Creo que la cancha, tal vez, me jugó una mala pasada. Son excusas que uno no quiere poner, pero hay mucha diferencia entre estar jugando tanto en cancha sintética y no en una natural; creo que en una sintética hubiera llegado ese pase, pero considero que la natural me hizo una mala pasada.

¿Qué pensó en el momento del error?

Para no mentir, como que me trasladé a otro lado, no lo creía hasta que empecé a oír de todo en el estadio y en ese momento fue cuando volví en sí. Fue algo muy feo lo que sentí en ese momento.

¿Cómo fue ese primer tiempo luego de su equivocación?

La verdad no tengo claro cómo me recuperé en esos minutos. De hecho, intente subir, los compañeros me decían ‘vaya adelante en los tiros de esquina para buscar un gol’. En el medio tiempo me empezó a afectar demasiado, me dio un bajonazo de presión y me pusieron oxígeno, por eso fue que salí. De hecho, el profe (Hernán Medford) me decía que no iba a salir, que estaba jugando bien, pero se me bajó la presión.

¿Qué le dijeron sus compañeros por el error?

Me dijeron que son cosas que pasan. Algo que ayudó mucho a no tener algún tipo de reclamo es que, siento yo, había hecho un buen torneo. En el juego ante la Liga les saqué un gol y en eso fue lo que se apoyaron ellos para no ser tan duros conmigo, pues en otras ocasiones los había ayudado y en esta tuve ese fallo.

”Hubo un gran apoyo hasta de Medford, que llegó a hablarme, lo cual lo vi muy extraño porque el profe no es de acercarse a jugadores y ese día se acercó a mí y me dijo que el otro torneo iba a levantar la copa, y eso me empujó bastante a reponerme”.

¿Le extrañó la actitud de Hernán Medford?

En lo poco que llevo de conocerlo, se nota que es una persona tan ganadora y esas cosas para él no deberían pasar.

”Después del partido estaba con mis papás y él se acercó diciéndome que eso pasa y que en otras ocasiones los salvé, pero me dijo que en el próximo torneo vamos a alzar la copa y que iba a meter un gol importante. Eso fue de las cosas que me ayudaron por lo menos a llegar a mi casa; no quería salir del camerino”.











