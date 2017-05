Wálter Centeno: 'No es fácil hacer jugar a un equipo con este estilo en 10 meses'

Wálter Centeno vive su mayor alegría como técnico de fútbol. El exjugador consiguió este domingo el ascenso a la Primera División con el Municipal Grecia y atribuye gran parte de su éxito a mantener su idea de juego.

El entrenador dijo en varias oportunidades que no iba a cambiar su estilo y tras derrotar a Jicaral en la final de la Liga de Ascenso, volvió a subrayar esa idea.

¿Cómo consolidó su idea de juego, con el balón a ras de suelo y evitando pelotazos?

Educación, educación... todo el verbo que yo les digo a ellos, siempre trato de enseñarles el juego de una manera más fácil y tuve que quitarles el viejo cuerpo, porque tenían uno de pura mejenga. Algo que le implementé a este equipo es que tiene que jugar fútbol, tiene que posicionarse bien, saber a qué juega y ustedes lo vieron.

En una final el lema es: hay que ganar a como dé lugar, pero aquí no. Hay que jugar como dice la idea y Grecia hoy la protegió y fue fiel a su estilo y aquí están los frutos. Futbolísticamente hoy fuimos superiores y esto también es un llamado a la prensa de que venga a ver los partidos, porque dieron un pronóstico que era Jicaral por todo lo que había hecho pero no habían visto a Grecia jugar, lo habían minimizado y como yo siempre digo, el fútbol premia al fútbol.

¿Esto es recoger frutos de lo que aprendió en Primera o es un proceso totalmente diferente?

Es parte de como yo lo visualicé en Primera División. Yo no era la cabeza, a veces se me pedía que hiciera cosas que iban contra mis principios, entonces siempre como jugador me mantuve fiel a mi estilo y de ahí que a la gente, creo, le agradé como futbolista. Ahora mi compromiso es mayor con ellos, porque si hay algo que valoro de la gente es que me quieran por como soy. En este caso me van a valorar porque yo soy un profesional en todo lo que me meto en fútbol.

¿Cuánto le beneficia como técnico haber iniciado su carrera desde abajo y quemando etapas?

Creo que ya pasé por donde asustan, fui a Puntarenas y tuve una linda experiencia, lamentablemente hubo otros aspectos que no vienen al caso. ¿Pero que quiero decir con que pasé por donde asustan? No agarré la más fácil. No es fácil hacer jugar a un equipo con este estilo en 10 meses.

Inclusive este equipo estuvo a punto de desaparecer...

Por eso le digo, si hay algo que Douglas (Sequeira) y mi cuerpo técnico queremos es darle una vuelta al fútbol de Costa Rica, que para mi forma de ver el fútbol está mal. Todo es de 'aquellos', actitud, correr, y se olvidan del fútbol, que es lo más importante. Todo nace en la cabeza, no nace en los pies. Creo que por ahí estamos tratando de implementar una idea futbolística que para muchos puede ser loca, pero para mí no. Voy a ser fiel a este estilo, hay que perfeccionarlo porque tiene defectos como cualquier sistema, pero se vio que puede dar resultados.

¿Qué le pareció la actitud de la afición en el juego final?

Fenomenal por ellos, estaban esperando esto. Es una afición que nunca había tenido una alegría como esta, que lo disfruten.

¿Qué va a presentar Grecia en Primera División?

Vamos a estar donde siempre les dije, donde vamos a tener más exposición. Aquí solo la radio y Telecable nos vio, nadie vino sino hasta lo último, cuando la gente vino a ver qué estábamos haciendo y se topó con una sorpresa, con un equipo que juega al fútbol, eso no es fácil en segunda división. Si usted vio que la liga de ascenso aumentó en rating, eso lo dio tanto Jicaral como Grecia, uno muy regular y otro que juega muy bien. De ahí que llamamos la atención y en Primera vamos a pefeccionar la versión de este equipo.

¿Le ayuda tener suficiente tiempo para armar el equipo antes del torneo?

Sí, tenemos que sentarnos esta semana para irle dando forma. No vamos a cambiar, la verdad nosotros nos metimos a este proyecto sin ayuda, entonces en segunda sobrevivimos y ahora con mucha más razón vamos a sobrevivir en Primera, con la ayuda de Dios. No voy a hacer lo que hacen todos los equipos que suben, que es contratar a esos jugadores que ya no... voy a morir con la mía, con mi gente, no vamos a cambiar nada. Esta generación es una camada de chicos de mucho talento, ojo, de mucho talento que descubrimos aquí y falta perfeccionarlo y darle horas fútbol en Primera.

¿Qué cambios o detalles afinará para ir a jugar a Primera?

Ahora voy a ir viendo, dándoles pinceladas a ellos en su momento determinado. Tengo que reunirme con Fernando Paniagua, Allan Alemán, Cristian Blanco y mi cuerpo técnico para darle una forma de Primera División. Ojalá que el pueblo nos ayude más, porque ahora necesitamos de ellos, toda esa gente que hoy se metió a la cancha espero que se meta a las finanzas del equipo y aporte. Este es un proyecto que va a ir a pelear la Primera División, ustedes no van a ver un equipo de segunda que va solo por participar, vamos a buscar jugar fútbol, va a costar el tiempo de adaptación, pero lo vamos a lograr.