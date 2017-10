Carlos Watson es el único sancionado por declaraciones polémicas

El Tribunal Disciplinario solo ha sancionado al técnico Carlos Watson por dar declaraciones polémicas, situación que tiene incómodos a los saprissistas, pues en otros clubes también se han emitido expresiones pasadas de tono y no se ha castigado a nadie.

Al entrenador le impusieron una multa de ¢400.000 el 4 de octubre por asegurar en una conferencia de prensa del pasado 28 de agosto que el atacante hondureño Jerry Bengtson sufría de persecución.

"Yo lo he dicho aquí, yo sabía que no se iba a aplicar más y he dicho que me pareció persecución clarísima. Yo sabía que no se iba a aplicar más y usted se ha dado cuenta de que es así", respondió el timonel en rueda de prensa al ser consultado sobre la situación del artillero.

Al timonel le aplicaron el artículo 42 del Reglamento Disciplinario del Fútbol que cita: "Todo jugador, directivo, fiscal o personal deportivo o administrativo u oficiales de un club afiliado, que se exprese por cualquier medio de comunicación colectiva, incluido por medio de aplicaciones públicas de Internet, de manera ofensiva, difamatoria, calumniosa o injuriosa contra cualquiera de las personas físicas o jurídicas indicadas en el artículo tres de este reglamento, incluyendo a los árbitros".

Esta situación tiene disconforme a Evaristo Coronado, gerente deportivo de la S. En su criterio la norma no se ha aplicado de igual manera a otros equipos de la Primera División.

"La verdad nos hemos dado cuenta, es obvio, es evidente para todos los que estamos en el fútbol. Yo tolero las decisiones arbitrales porque los árbitros están expuestos a tener que definir en un instante, o pito o no pito, es una labor difícil, pero este Tribunal tiene todo su tiempo para pensar. Si sancionan a una persona como el caso de don Carlos Watson, tienen que tener presente que deben seguirlo haciendo con los demás".

Coronado opina que es "delicado" tener que escuchar todas las conferencias de prensa de los involucrados para aplicar este reglamento y externó que ojalá se aplique a todos por igual.

Otros casos. El volante de Alajuelense, José Luis Cordero, aseguró que los árbitros le "habían robado el partido" que su club perdió 2-1 ante Santos el pasado 11 de octubre.

Al finalizar el juego y en la entrevista flash a Tdmás, Cordero expresó: "Yo creo que lo que cambió el juego fueron los señores de negro que fueron un desastre, así resumo el partido. Si yo quiero le muestro todas las patadas, heridas y raspones que tengo, pero bueno, al final nos roban el partido de una manera muy injusta".

Por otra parte, en el Cartaginés, Martín Arriola, gerente deportivo del Cartaginés, efectuó una conferencia de prensa para reprochar decisiones arbitrales que en su criterio han perjudicado al equipo durante las últimas fechas.

"La situación la queremos manejar seriamente, porque es serio, queremos de una vez por todas que públicamente los organismos encargados tengan claro que estamos muy molestos, no es de hoy, hoy es un partido en el que se genera más expectativa por la presión de jugar contra Saprissa, pero desde hace varias fechas atrás venimos manifestando los problemas arbitrales", mencionó Arriola el pasado 15 de octubre.

En ninguno de ambos casos existió sanción, según los reportes del Tribunal Disciplinario suministrados por la página web de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Se intentó conocer la versión de Miguel Chacón, presidente del Tribunal Disciplinario, pero informó de que no podía dar declaraciones sin autorización de la Federación.

Al efectuar la gestión, la Fedefútbol aseguró que la Comisión no está dando entrevistas individuales.