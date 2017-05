Saprissa promete que su esperada asamblea de accionistas será en junio

La asamblea de accionistas del Saprissa será en junio, luego de dos años de espera por parte de los socios minoritarios.

El último estado financiero que la Junta Directiva les expuso fue el del 2014, por lo que tienen inquietudes del 2015 y el 2016.

Juan Carlos Rojas, presidente del club, informó el pasado domingo que la efectuará el próximo mes, pero varios asambleístas consultados por La Nación afirman que no han sido citados y que no creen en la palabra de Rojas, quien les aseguró lo mismo en el pasado y no cumplió.

"Yo diría que ahora en junio la haremos, vamos a llamar a todos nuestros accionistas que son casi 700, me alegra tremendamente poder hablarle a todos y poder presentarles nuestros estados financieros, el plan de trabajo porque queda clarísimo que el plan Saprissa 2020 va por buen camino", contentó Rojas ante la consulta de este medio.

El jerarca de la S externó que no habrá problema en conocer la realidad del club y manifestó que todo estaba en orden: "Hemos ganado cuatro títulos de los últimos siete campeonatos, estamos combinando el éxito deportivo con el desaprrollo de cantera, los valores de la institución, aunque hemos tenido que enfrentar muchas contingencias, temas de estadio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otro montón de cosas, estoy muy contento de la oportunidad de hablarle a todos ellos y decirles por dónde vamos".

Pese a estas declaraciones, esta no sería la primera vez que la cabeza de la institución morada fija una fecha y luego la cambia, según relataron otros accionistas.

Incluso, tras más de un año y medio de espera, la reunión se programó para el pasado viernes 9 de diciembre del año anterior, pero un día antes la institución emitió un comunicado de prensa en la que anunciaba la reprogramación sin fecha definida.

"En el mejor interés de la institución y de sus accionistas, se acordó convocar a la asamblea próximamente, lo cual se hará en el plazo y la forma establecidos en los estatutos, en apego a todos los principios legales de este proceso", citó el boletín publicado el 8 de diciembre.

Los minoritarios Bernardo Méndez, Enrique Artiñano, José Joaquín Aguilar y Zaira Pérez coinciden en que ya es mucho el tiempo de espera para conocer una información que es del pasado. Además, dicen desconocer por qué tanto atraso en hacer pública la información.

El año pasado, Méndez le solicitó una reunión a Rojas, misma en la que el presidente le informó que efectuaría la asamblea en agosto o setiembre, pero aún no se realiza.

"Creo que se alargó más de la cuente, por alguna razón se nos dijo el año pasado que iba a ser en agosto. Es una falta de respeto hacia los pequeños accionistas y lo sentimos varias personas. Nosotros somos una minoría a la par de las acciones de Horizonte Morado, pero ellos nos han visto con desdén. El año pasado había preocupación ahora hay molestia", externó Méndez.

Criterio similar compartió Aguilar, quien reveló que han tenido algunos inconvenientes para estudiar con detenimiento el estado financiero que se encuentra en las oficinas del estadio Ricardo Saprissa.

Aguilar asistió en una ocasión al estadio en compañía de Artiñano, quien lo ha observado en dos ocasiones.

"Me pasó algo incómodo. Cuando fui, me pusieron una persona de la administración a vigilarme. No le pude sacar una fotocopia ni una foto al estado financiero. Fue difícil analizar algo tan complicado con deteniento en ese estado de presión. Yo me iba a retirar, pero no lo hice. Fue una falta de respeto, es como si uno fuera un espaía o un ladrón. Yo quería sacarle una fotocopia para tener respaldo a la hora que nos digan las cosas", relató Aguilar.

Por su parte, para Artiñano, estas medidas no van de acuerdo con la transparencia que debería reinar con todos los socios.

"Ellos están incumpliendo el compromiso de transparencia y han irrespetado a los socios minoritarios. Hay dos cosas que ellos no pueden hacer: la primera es quitarnos los derechos, la segunda es mentirnos para ocultarnos la verdad. Ellos deben ser sinceros con nosotros", acotó.

Asímismo, Pérez contó que ella le entregó una carta a Rojas en su oficina, misma que fue recibida, pero nunca contestada. En dicho texto fechado el 1 de noviembre del 2016, solicitaba que a la Junta Directo un mejor trato para los socios "porque somos tratados muy mal".

"Yo he sido una persona muy respetuosa con ellos, pero es el colmo que no le den a uno oportunidad de nada. Estamos muy urgidos de ver los estados financiero, hace un tiempo yo fui y le dejé una misiva a don Juan Carlos Rojas en la recepción, la entregué y nunca me la contestaron. Me da pena que crean que uno es ignorante", comentó.

Será hasta el próximo mes cuando las voces de ellos y cientos de accionistas se escuchen por fin en una asamblea para conocer el estado real financiero del club.