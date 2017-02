Randy Chirino habla tras regresar a Saprissa: 'Lo que hice estuvo mal, ahora ofrezco disculpas'

Fútbol Nacional

Randy Chirino busca su redención en Saprissa. Rompió el silencio luego de regresar al equipo, ofreció disculpas y reconoció que marcharse y negarse a regresar no fue la mejor decisión.

Chirino aseguró que el calor del momento lo hizo tomar una mala decisión, pero el consejo de su familia y de Carlos Watson lo hizo cambiar de opinión para pelear por un puesto y sumar minutos.

Tiene 21 años y seguro que esta experiencia lo hará crecer, puesto que lo ha hecho más fuerte. Reconoce que tuvo una reprimenda por parte del cuerpo técnico y del camerino.

Chirino dejó de asisitir a los entrenamientos tras finalizar el torneo anterior.

"Lo que hice estuvo mal, ahora ofrezco disculpas. Estoy muy feliz de haber vuelto, siento que manejé mal el tema, ahora estoy de lleno con el grupo y deseo pelear por un puesto", comentó el futbolista a La Nación luego de la presentación del nuevo uniforme del Monstuo.

El futbolista afirmó que recibir el consejo de los líderes del vestuario le sirvió para reconocer su error en la intimidad del plantel.

"Los compañeros me recibieron bien al igual que todos, como todo fue recibir una llamada de atención que lo hace a uno reflexionar y aprender", acotó.

Y agregó: "La verdad pienso que tomé una decisión precipitada, yo no volví no porque tuviera problemas con un compañero o porque me iba a ir del club, eso es mentira, fue decisión mía, pero ya recapacité luego de hablar con mis papás y el cuerpo técnico".

El joven reconoció que el papel de Watson fue vital para que tomara la determinación de volver a darle rumbo a su corta carrera.

"Ya había hablado con él (Watson) antes de regresar y les dije lo que yo pensaba, me hizo ver que me equivoqué y ahora por eso solo quiero disculparme y trabajar fuerte. Ahora quiero madurar bastante, lo tomo como un bajón para aprender", acotó.

El propio Watson afirmó que Chirino podría sumar minutos este sábado ante Liberia y, por qué no, incluso el próximo martes en el duelo de ida de los cuartos de final de Concacaf ante el Pachuca de México, a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.











