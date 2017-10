Ramón 'Primitivo' Maradiaga imagina una Honduras al contraataque

El técnico hondureño, Ramón El Primitivo Maradiaga, analizó con La Nación el duelo entre Costa Rica y Honduras del próximo viernes y manifestó que, contrario a lo que mucha gente piensa, Jorge Luis Pinto no está obligado a lanzarse con todo en busca de la victoria ante Costa Rica; el empate le será muy valioso.

El Primitivo aceptó que el trabajo de Óscar Ramírez al mando de Costa Rica ha sido muy bueno y cree que se debe al gran conocimiento que tiene el timonel del grupo de jugadores, además de que ellos cuentan con la experiencia acumulada de varios procesos eliminatorios que los hace más fuertes.

Para Maradiaga, Jorge Luis Pinto carece, en casos específicos, del conocimiento total del grupo con el que trabaja, y en otras ocasiones le faltó combinar mejor a los jugadores de experiencia, que jugaron en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, con los que tuvieron éxito en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

—¿Qué análisis hace del juego entre Costa Rica - Honduras?

—Como todo partido de clasificación será difícil, porque ambas selecciones juegan algo importante. En este caso, Costa Rica se juega el pase directo y Honduras apuesta a mantener viva la esperanza de llegar a una tercera posición.

—¿Cuál es su valoración del juego que tienen los ticos?

—Ha tenido un rendimiento parejo. Indudablemtente, la experiencia de sus jugadores, el conocimiento de Óscar de su grupo le ha permitido darle una secuencia de trabajo que Costa Rica ha venido manejando no de ahora, sino de dos procesos atrás.

—¿Podría describir tácticamente la idea de Óscar Ramírez?

—La verdad, defensivamente es muy cerrado; por ejemplo, contra Estados Unidos hicieron una presión al balón que le dio más que sobrados resultados porque de esta manera consiguieron los goles. Costa Rica tiene una continuidad tremenda de los jugadores de experiencia y eso ha ayudado para ver una selección muy sólida. Ofensivamente, destaca la calidad de Costa Rica. También el aporte individual; por ejemplo, Keylor Navas, los laterales punzantes que maneja, con Oviedo y Gamboa; además, el control que dan Celso y Bryan Ruiz en el medio del campo son circunstancias que generan un juego más práctico y vertical.

—¿En cuánto a Honduras?

—Lo de Honduras tiene dos opciones: salir con tres centrales y dos carrileros o con los cuatro del fondo. Dependerá de Pinto y lo que quiera utilizar, hay que ver qué tipo de presión va a hacer, porque podría ser intermedia, alta o baja. La idea siempre ha sido generar contragolpes, generar jugadas rápidas en las transiciones para sorprender; siento que esto no variará.

—¿Tiene Costa Rica ventaja por los legionarios que posee?

—Si hablamos por los países donde están, indiscutiblemente Costa Rica tiene cierta ventaja, pero reitero, donde se esté hay que ver el rendimiento. Alfredo Mejía y Emilio Izaguirre, por ejemplo, son dos buenos hondureños, quienes tienen buena experiencia.

"Dentro del terreno de juego esto se empareja, porque Navas no tiene a Sergio Ramos, a Raphael Varane como compañeros; lo mismo Celso Borges, que no tendrá a sus compañeros del Deportivo. Siento que el nivel es otro acá. Los partidos han sido parejos y así se mantendrán".

—¿Ha perdido valor el clásico centroamericano entre ticos y catrachos?

—El clásico centroamericano ha tenido variación. En su momento, Honduras tuvo una rivalidad con El Salvador cuando estaba el Mágico González con los salvadoreños. Ahora, al no evolucionar El Salvador siento que la atención se centra en Costa Rica - Honduras. Siento que pese a nuestras condiciones (las de Honduras) el partido no se ha desvalorizado; enfrentar a Costa Rica para Honduras es un partido de mucha actitud y no valoramos perder.

—¿Cómo analiza los legionarios hondureños? Nos decía Carlo Costly que él no veía un nuevo Carlos Pavón en el panorama.

—Sí hay, pero lo que pasa es que siento que no hay una identificación real del jugador en sus condiciones físicas y demás con lo táctica. Honduras sí tiene jugadores para competir en esta eliminatoria. Por ejemplo: Anthony Lozano y Alex López; ellos son jugadores que son buenos pero hay que sacarles el máximo provecho a sus condiciones reales, siento que se pudo hacer una mejor competencia en esta eliminatoria.

"Yo siempre menciono que Honduras tiene la dicha de tener jugadores con la experiencia de dos mundiales; además, tuvo una generación de Olímpicos muy buena, pero se debe hacer una mezcla de ambos para hacer un equipo más competitivo".

—¿Siente que ahí radica la principal diferencia con Costa Rica? Óscar Ramírez ha incluido los nuevos talentos al grupo principal.

—Puede ser por ahí; el conocimiento de Óscar Ramírez con sus jugadores es muy bueno y va contra el desconocimiento que ha tenido Pinto en ciertos casos.

—¿Cómo imagina el juego de Honduras debido a la necesidad de puntos que tiene?

—Si hay una necesidad de puntos, podría ir a atacar, pero también podría regalar espacios para buscar errores; eso dependerá de las estrategias para superar lo que Costa Rica pretenda ofensivamente. Honduras tiene la necesidad de no perder, Costa Rica tiene la necesidad de alcanzar la clasificación ante su gente.

—¿Cuánto afectó que jugadores como Andy Najar y Carlo Costly, entre otros, renunciaran a la H?

—Yo pienso que el problema es que aquí confundimos el patriotismo con otras cosas, cuando el jugador no quiere, pues no quiere, si ellos decidieron no ir, pues sus razones tendrán, aquí hay mucho jugador y hay sustitutos que al final debieron ser tomados en cuenta, no hay que establecer una relación de patria con un partido de fútbol, eso tiene que ser y está en el entrenador buscar los hombres para hacerle frente.