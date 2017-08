Michael Umaña deja Cartaginés para jugar en el fútbol iraní

Cartago.

Michael Umaña jugó este domingo su último partido con Cartaginés.

El defensa central se marcha del club para vincularse, de nuevo, al fútbol de Irán.

Tiene un contrato por un año con el Parls de la primera división. Según Umaña, la sede de dicho club está en la capital, Teherán.

"Le agradezco a esta institución. Me voy y dejo una familia acá, una institución que me abrió las puertas y eso siempre se agradece. Soy un profesional y se presentó la oportunidad de regresar a un lugar donde estuve y jugué y lógicamente todos nos vamos a ver beneficiados, tanto Cartaginés como yo, porque hay una indemnización para la institución", aseguró Umaña.

El zaguero tenía un acuerdo con los brumosos; si aparecía alguna opción para irse al extranjero antes del 15 de julio, el club lo dejaba libre, pero luego de esa fecha, el equipo que lo quisiera debe pagarle un monto no revelado a Cartaginés.

"Se me presenta una oportunidad que me hará crecer, como persona y en lo futbolístico. Tomé la decisión en familia, costó mucho, esta semana he estado muy tenso, son decisiones difíciles, de familia, máxime que en Cartago me han tratado de la mejor manera y estaba muy contento en el club. Ojalá los compañeros puedan lograr los objetivos individuales y grupales", dijo el mundialista de Brasil 2014.

Entre el 2014 y 2016, Umaña fue parte del Persépolis de Irán. Luego vino a Liberia y en poco tiempo pasó a Alajuelense.

Para esta temporada salió del equipo manudo y se vinculó a los brumosos.