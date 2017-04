Mariano Torres queda fuera del torneo por lesión

Fútbol Nacional

El volante argentino del Saprissa Mariano Torres se perderá el resto del Verano 2017 por un esguince grado tres y una fisura en su tobillo izquierdo. Dicha lesión le ocurrió al mediocampista el pasado domingo en la goleada 5-1 ante Limón.

"Lo perdemos por el resto del torneo", informó Carlos Watson, entrenador tibaseño.

Watson calificó como "golpe fuerte" la baja del futbolista, máxime por el rol que juegan en el plantel tanto dentro como fuera de la cancha.

"Todos los elementos cumplen una función en el equipo. Si perdemos uno es un golpe fuerte, pero creo que los he acostumbrados que vamos a la banca o a la juvenil sin ningún problema, así que aquí no hay queja. Lastimosamente hemos perdido a un extraordinario jugador y gran persona, pero vamos a suplirlo", mencionó el timonel.

El estratega afirmó que no ha podido conversar con el suramericano, pero que sabe cómo se debe sentir por perderse la fase final del certamen.

"Conociendo a Mariano y lo fiebre que es, imagino cómo debe estar, pero así es el fútbol y tiene que salir adelante", externó el jefe del banquillo del Monstruo.

Por su parte, el club efectuó un parte médico en el que se especifica que el jugador estará al menos cuatro semanas fuera.

"Ante los diagnósticos el tiempo de recuperación de Mariano sería de al menos cuatro semanas, por lo que podríamos considerar que el jugador no se recuperación en el tiempo propicio para la cuadrangular final", citó el boletín.

De esta manera, Torres se une al brasileño Anderson Leite como las bajas de la S en la cuadrangular final del Verano.

“Ante los diagnósticos el tiempo de recuperación de Mariano sería de al menos cuatro semanas, por lo que podríamos considerar que el jugador no se recuperación en el tiempo propicio para la cuadrangular final“, indicó Campos. - See more at: http://www.deportivosaprissa.com/index.php/2017/04/25/reporte-medico-de-la-lesion-de-tobillo-de-mariano-torres/#sthash.5JWTbdtq.dpuf

“Se determina la presencia de un esguince de tercer grado en su tobillo izquierdo y se visualiza a nivel radiológico la presencia de una fisura en el maleolo interno de su tobillo“, indicó el médico morado, Esteban Campos. - See more at: http://www.deportivosaprissa.com/index.php/2017/04/25/reporte-medico-de-la-lesion-de-tobillo-de-mariano-torres/#sthash.5JWTbdtq.dpuf











Comparta este artículo Deportes Mariano Torres queda fuera del torneo por lesión Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Mariano Torres queda fuera del torneo por lesión Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.