Marcelo Herrera: 'Lo nuestro es formativo, lo competitivo queda en un segundo plano'

Selecciones nacionales

San Rafael de Alajuela

El técnico de la Selección Sub-20, Marcelo Popeye Herrera, aseguró que tiene a cargo jóvenes de mucha calidad, pero que aún están en formación, por lo que intentará pulirlos al máximo para alcanzar un cupo al Mundial. El boleto lo disputará en el Premundial que se efectuará en Costa Rica del 17 de febrero al 5 de marzo.

LEA: Gerson Torres queda fuera del Premundial Sub-20

Luego de conocer estos 20 jugadores, ¿ya tiene a su once ideal?

El once ideal son los 20 o los 32 jugadores iniciales. Aquí todos trabajamos en virtud de lo mejor que nos puedan dar. No tengo un once ideal, tengo 20 futbolistas que pueden jugar todos. Así lo he pensado toda mi vida y lo seguiré haciendo. Nosotros los elegimos en la Selección Nacional y eso es más fácil que en los clubes.

¿Qué pasa en la vida competitiva de los 17 a los 19 años?

Muchas cosas, muchos cambios, hay 12 jugadores del Mundial de Chile (Sub-17), estamos en un proceso de formación y tenemos a más del 50% del plantel que ya disputó más de 60 partidos internacionales, lo que refleja que tienen continuidad. El resto son del año 97, por una cuestión de edad quedaron fuera del otro torneo (Chile), pero no tengo duda de que si estos chicos hubieran estado, habrían tenido la misma oportunidad que los nacidos en el 98.

"Por la experiencia digo que los 18, 19 o 20 años es la edad más complicada porque no dejan de ser jóvenes, no dejan de ser niños y están queriendo ser grandes. Están con el tema de que son grandes o son chicos, utilizan el momento para su conveniencia, para algunas cosas son grandes y para otras son chicos".

"En ese punto medio tenemos que tratar de hablar con ellos de la mejor manera para que entiendan lo que se les viene, porque este Premundial nos va a marcar a todos. Hay que salir a consolidar todo lo que se viene haciendo, pero no voy a dejar de apuntar a la formación de los chicos, esto es apuntando más allá de un resultado".

"No dejo de apuntar a la formación, hay muchas cosas internas al grupo y no las vamos a decir, pero tiene que ver con la formación de los chicos y hay que saberlas manejar. A veces un golpe dado en un momento justo les genera un click a las personas a futuro. No tenemos que desviarnos, lo nuestro es formativo, lo competitivo queda en un segundo plano".

Costa Rica se ganó un nombre importante por lo que ha hecho últimamente. ¿Cómo se trabaja la mentalidad en los muchachos?

Cuando uno juega algo, juega para ganar. Si jugamos para triunfar, tenemos que ser ganadores, yo lo siento así, trato de que me vaya bien, trato de no equivocarme, no me gusta perder en nada, ni siquiera en un intercambio de palabras.

¿Cuánto ayudaron los últimos fogueos contra Honduras para definir la lista?

Recién hablaba de 60 partidos internacionales, ya ellos saben cómo juegan las selecciones rivales, cómo se plantan de manera distinta en el campo y los que lo hacen por primera vez no lo resuelven igual. En los procesos se ve crecimiento y en la formación hay distintos momentos, por lo que vamos a aprovechar todas las herramientas que están a nuestro alcance. Somos casa y de paso invito a la gente a que nos apoye, la afición va a ser muy importante para que nos alienten; el compromiso siempre lo vamos a tener nosotros.

"Para que la gente te respalde tenemos que entregar todo, nosotros desde el campo y los de afuera porque el fútbol es así. Todos los días te exigen, tengo que preparar para contagiarlos a ustedes (afición), si jugamos mal nos van a insultar, si jugamos bien nos van a alentar. Van a tratar de jugar bien, pero van a dejar la vida y la piel dentro de la cancha".

¿Cómo evalúa las derrotas ante Honduras?

Los partidos contra Honduras se planificaron desde diciembre, sabíamos en qué momento de preparación llegaban y por eso el resultado queda al margen. Esos juegos sirvieron para ese momento específico de preparación, aunque el resultado no era lo más importante. Tuvimos muy buenos partidos, nos tenemos que quedar con cosas buenas, tenía algunas dudas para tomar decisiones sobre esta lista porque todos están en un muy buen nivel. Si bien es difícil nombrar 20, hay que hacerlo.

¿Los que tienen minutos en Primera División tienen ventaja sobre los otros?

Creo en todos, sé lo que son y qué pueden dar los jugadores, cada uno ha sido estudiado porque les dimos un escáner a todos ellos. Los que integran esta lista, sé muy bien quiénes son. Quiero agradecer a todos los clubes, no hubo problemas en darnos a los jugadores, no hubo ningún inconveniente en dejar de lado sus proyectos para cedernos a los muchachos y darnos esa responsabilidad. Estoy contento con todos. Solo un jugador dejó la lista de los 32 por lesión, que es Yurguin Román. Él fue el único lesionado que tuvimos, tuve 31 jugadores y ninguno me aflojó en los días de entrenamiento, todos estuvieron al pie del cañón. Salvo algunas molestias lógicas, todos batallaron, imagínense cómo hace uno para nombrar 20. Pido las disculpas por sacarle tanto tiempo a esta gente de sus clubes.

¿Qué opina de los rivales?

Los vimos a todos, los conocemos a todos, hemos estado moviéndonos en eso. El Salvador jugó hace días en Estados Unidos, Trinidad y Tobago estuvo en Colombia para su parte preparatoria y Bermudas es el que menos radio de acción tuvo por sus problemas individuales. Los conocemos, nuestro primer rival es El Salvador y es muy difícil, tiene un juego muy fuerte, con mucha dinámica, jugadores que tenemos que prestarles mucha atención. Hay que afinar detalles para sacar un buen partido.

¿Por qué no se tomó en cuenta a jugadores del Cartaginés?

De Cartaginés tuvimos a Diego Rivas, Flavio Fonseca y Jordi Mora, quienes entraron a la lista, estuvieron hasta diciembre, pero no opté por los marcadores centrales, Fonseca y Mora, pues tenían enfrente a otros jugadores con realidades de Primera División y era más difícil encontrar un lugar.

Sé que es complicado hablar de los que no están, pero ¿por qué no se dio la convocatoria de Gerson Torres?

En esta instancia tengo la fortuna de haber elegido a jugadores en óptimas condiciones en su totalidad y no pasa por Gerson Torres, pasa por Barlon Sequeira, Daniel Villegas, Sergio Ramírez, Fabricio Ramírez, Bryan Segura, Adonis Pineda, entre otros (que quedaron fuera). Todos son jugadores de un nivel brillante y estuvieron a la altura de las circunstancias. Aquí hay un plano futbolístico, hay una decisión que uno tiene que tomar en virtud del equipo y son estos los que creo que se adaptan para lo que necesitamos.

"No se olviden que de los 20 que tenemos, tengo 18 de campo y hay que empezar a priorizar la funcionalidad de cada jugador y tenemos que estar preparados para las circunstancias de un torneo como este, en el que esperamos jugar los seis partidos. Hay que ser lo más equilibrado y balanceado posible para que se pueda tener los recambios necesarios. Teniendo a todos los jugadores en buen nivel, tengo que elegir y esto ya es por criterio personal y la parte técnico-táctica, espero no haberme equivocado".

¿Es por decisión técnica entonces?

Es una decisión personal, todos los entrenadores tenemos miradas y y en este momento he decidido que estos 12 muchachos queden al margen, tengo 20 que los considero necesarios en este tramo, no hay nada raro.

"Debo destacar acá que la mayoría de estos chicos tienen muchas sesiones de entrenamientos con nosotros, hablando de lo de Gerson Torres, quiero destacar que ha sido algo extraordinario porque la formación de él pasó por Belén y Herediano, tuvo un año brillante en sus equipos y es un producto de los entrenadores de Belén y Herediano. Con la Selección estuvo muy poco, solamente lo llevamos a España y a Japón, donde lo vimos, después no lo tuvimos".

"Después hay que tomar en cuenta a Rándall Leal, que me voy adelantando porque me pueden preguntar por él después. El año pasado estuvo entrenando con nosotros más de un mes en su periodo vacacional de su club (Malinas de Bélgica), en una oportunidad que nos fuimos a jugar a Málaga estuvo con nosotros 15 días también trabajando y Rándall estuvo en cada momento que pudo encontrar un hueco".

"Las comparaciones son odiosas, pero para esta competencia considero oportuno que esté Rándall y no que esté Gerson, pero no por otra cosa. Estoy muy feliz que a Gerson le vaya bien, que esté un club a nivel internacional (América de México), pero en este momento tengo otros muchachos que me pueden cumplir en otras funciones distintas, con muchos más partidos, más rodaje y juegos internacionales. Le debo respeto a toda esa gente que viene trabajando más de 500 días con nosotros".











Comparta este artículo Deportes Marcelo Herrera: 'Lo nuestro es formativo, lo competitivo queda en un segundo plano' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Marcelo Herrera: 'Lo nuestro es formativo, lo competitivo queda en un segundo plano' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.