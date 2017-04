Luis Fernando Vargas: ‘Esto es una situación que no tiene ni pies ni cabeza’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Luis Fernando Vargas, presidente de Cartaginés, se refirió ayer a la investigación que realiza el fiscal de la directiva brumosa sobre el cuerpo técnico, por una supuesta irregularidad que detectó en un fichaje que se efectuó entre el Invierno 2016 y el Verano 2017.

Vargas dice confiar en su personal, indistintamente del área en la que se desempeñe en el equipo, y agregó que no ha detectado que se diera nada anómalo en el club.

“Hoy (ayer) tuvimos una reunión en la cual se le dio continuidad a la investigación por parte del fiscal. Estuvimos presentes el gerente y cuatro miembros de Junta Directiva y en lo personal me queda muy claro que esto es una situación que no tiene ni pies ni cabeza. Se despejaron todas las dudas alrededor de la situación y vamos a esperar el resultado de lo que el fiscal diga”, señaló.

Sobre las pruebas que señala tener el fiscal, el jerarca apuntó que las desconoce y, por ende, se mantiene al margen para no influir en el proceso. Además, puntualizó que en los más de cuatro años que tiene Sáenz en el cargo, ya desarrolló varias indagaciones en todos los ámbitos de la institución, algo que le corresponde, según las funciones que le asignó la asamblea de socios.

“El fiscal es un órgano independiente, nosotros, en esto, no estamos influyendo en absolutamente nada, pero a mí y a los otros compañeros de Junta Directiva nos quedó claro que no hay ninguna actuación anómala ni irregular. Por lo menos, de nuestra parte, seguimos en lo que hemos venido trabajando y totalmente enfocados en fortalecer todas las áreas del equipo, principalmente en la deportiva y en la clasificación”, añadió quien encabeza la directiva.

Ante la consulta de La Nación sobre la forma en la que se dan las contrataciones en Cartaginés, Vargas detalló el procedimiento que siguen y los lineamientos que se deben cumplir, en los que, según recalcó en repetidas ocasiones, el cuerpo técnico no tiene injerencia en las negociaciones. Además, afirmó que hasta donde sabe, Sáenz no ha escuchado el descargo del cuerpo técnico, algo que, en su criterio, es fundamental.

“Creo que esto tomó unas dimensiones que no debían haber tomado, es una investigación que no ha concluido y son suposiciones por parte de la Fiscalía, que independientemente son totalmente inexactas y, la verdad, no creo que sea algo correcto. Hoy (anoche) quedó en evidencia esa situación”, recalcó.

Además, finalizó explicando una vez más que “el cuerpo técnico no contrata. Nos dicen que les interesa cierto jugador, esto se le encomienda a la Gerencia, nos presenta un reporte para conocer si se ajusta a las condiciones y listo”.











