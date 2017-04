Luis Ángel Landín: 'Me han llegado rumores de que Herediano, Saprissa y la Liga están interesados'

Delantero mexicano de Pérez Zeledón

El delantero mexicano Luis Ángel Landin asegura que no ha firmado con ningún equipo, pero sí tiene acercamientos con varios clubes. Además, desea pelear por campeonatos y participar en torneos de Concacaf.

Se le vincula con el Club Sport Herediano...

Te soy sincero, cuando el jugador de fútbol está bien se empieza a especular. A mí me han llegado rumores también de que Herediano, Saprissa y la Liga están interesados. Hasta no tener yo una oferta formal en la mesa no tomaré decisiones. Hay rumores y se empiezan a manejar todas estas situaciones, pero te dejo claro que no hay nada seguro, no hay nada firmado, ya hablé con la gente de Pérez Zeledón y tengo opciones, pero todavía no quiero tomar una decisión y después ya veremos.

¿Se ve varios años en Costa Rica?

Esa es la idea y lo que tengo yo en mente, tratar de quedarme varios años por acá, esperemos tratar de tomar la mejor decisión, solo me queda estar tranquilo, disfrutar unas buenas vacaciones con mi familia y después tocará el momento de tomar decisiones.

¿En Pérez Zeledón le hicieron una oferta?

En eso estamos, en estos días quedamos de hablar, Juan Luis Artavia y yo quedamos de hablar para ver qué es lo que quiero. Es prematuro, apenas vamos terminando el torneo y es un poco prematuro para que haya noticias.

¿Le sorprendió que lo vinculen al Herediano?

Sí me sorprendió, cuando salí del partido me di cuenta de que durante la transmisión del juego ya estaban afirmando que yo estaba en Herediano y, te repito, son rumores. Hay acercamientos de varios equipos. No he firmado con nadie y hasta que no firme yo se los haré saber.

¿Pesa jugar Concacaf, pelear por un título y tener un mejor salario en la decisión?

Exactamente, es muy díficil en este momento porque yo estoy agradecido con este club y yo se los dejé claro, cualquier decisión que yo tome, sea mantenerme en Pérez o no, nunca va a ser con el afán de joderlos, es simple y sencillamente que yo como jugador de fútbol de 31 años busco lo mejor para mi familia, que ellos estén estables, al igual que yo. La decisión que tome será pensando en el bienestar de mi familia y nunca con el afán de joder a nadie. Yo sé que a veces la afición no entiende eso, pero así es el fútbol.

¿Vive acá con su familia?

Yo tengo dos hijos, una niña y un niño, junto con mi esposa vivimos aquí en Costa Rica y por eso se nos hace complicado porque nos han tratado bien todo este tiempo.

¿Cómo siente que fue la temporada para Pérez Zeledón?

Yo creo que fue una temporada buena, un poco irregular, hay que reconocerlo, pero fue una campaña muy buena en la cual la gente empezaba a voltear a ver este equipo por la forma en que jugábamos y cómo estábamos haciendo las cosas. Desafortunadamente y por cosas del fútbol nos quedamos fuera, pero pienso que en general el balance fue bueno.

¿Siente que fue bueno el torneo personalmente para usted?

Le soy sincero, hubiera cambiado todos mis goles por calificar. Siempre he dicho que lo más importante es el equipo y me hubiera gustado pelear un campeonato, pero así es el fútbol. En lo personal yo me voy tranquilo conmigo mismo, yo creo que toda la afición se dio cuenta de que dejé todo dentro de la cancha en cada partido que me tocó estar ahí y pude ayudar en algunos partidos con goles, eso es lo más importante cuando eres delantero.

¿Cuál fue la clave del buen juego del Pérez Zeledón?

Yo creo que el trabajo del profe José Giacone fue lo principal. Ese profesionalismo que nos metió a todos los jugadores y nunca darnos por vencidos, luchar siempre por ser unos guerreros, como el mote lo dice. La forma en la que él trabaja en todo sentido, lo táctico, lo mental, en todo. El trabajo del profe fue muy bueno y se vio reflejado esta temporada. Todos los jugadores teníamos claro a qué jugábamos y se vio reflejado.

¿Es uno de sus mejores torneos como profesional?

Claro que sí. Este es el mejor torneo en lo personal, por los goles y por el desempeño que tuve. Me sentí estable en todo sentido, en lo familiar, en lo mental, en lo físico. Me sentí al 100% en toda esta temporada y se vio reflejado con resultados.

¿Costa Rica le dio un nuevo aire a su carrera deportiva?

Claro que sí, yo le estoy muy agradecido a este país porque me abrió las puertas a mí y a mi familia. Pérez Zeledón fue el club que confió en mí, agradecerle a toda la directiva y al profe José Giacone, que siempre me hizo sentir importante y me dio mucha confianza, yo creo que eso es muy importante pues a un jugador que le das confianza tarde o temprano te va a dar resultados. Yo le estoy agradecido a este país porque me abrió las puertas y me hicieron sentir importante.

¿Dudó en venir a jugar a Costa Rica?

Nunca lo dudé, hace varios años yo ya tenía esa cosquillita de venir a jugar a Costa Rica, porque me hablaban del país. Yo tengo muchos amigos ticos que jugaron conmigo en México y me hablaron del país y del fútbol. A mí siempre me ha gustado recorrer el mundo jugando al fútbol, fui a Estados Unidos y ahora acá en Costa Rica. Cuando se me dio esta oportunidad ni lo dudé y fue una buena decisión.

¿Con cuales ticos jugó en México?

Con el que tengo mayor relación es con Óscar Rojas, el tico Rojas le decíamos allá. Con él jugué en Liga de Ascenso en México y ya lo conozco de muchos años como compañero y rival. También jugué con Ever Alfaro en el Atlante.











