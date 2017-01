Lucas Gómez busca su revancha en Cartaginés

Tras salida de la Liga

El argentino Lucas Emanuel Gómez empezó el Verano 2017 de la forma que más deseaba: anotando.

Gómez, refuerzo de Cartaginés para este torneo, gritó con todo su gol del domingo ante Limón y luego reveló que personalmente fue un desahogo.

"Me saqué mucha bronca que traía encima y esperemos que sigan cayendo los goles", comentó el atacante.

Su bronca, como mencionó, viene desde que en Alajuelense le anunciaron que no seguiría en el equipo. Su rendimiento con los rojinegros fue bajo, solo jugó 425 minutos y anotó tres tantos.

Lucas quiere borrar esa imagen que, según él, se dejó la afición costarricense, la de un jugador sin capacidad para triunfar en un equipo tradicional.

"Es un reto personal, demostrar que puedo estar en un equipo grande, que puedo jugar y hacer goles. Por eso me quedé en Costa Rica, tenía ofertas para irme de nuevo y no quería irme de esa forma. Quería limpiar mi imagen y qué mejor forma que venir aquí y comenzar con gol. Estoy muy feliz por estar donde esto", comentó el suramericano tras el partido ante los caribeños.

"Lo importante es jugar, si uno juega las cosas se simplifican y va agarrando ritmo, eso es importante y anotar obviamente", Lucas Gómez.

El delantero cree que si en Cartaginés encuentra la regularidad negada en la Liga, podrá mostrar su mejor cara como goleador.

"Es difícil cuando no jugás y después te tachan de que viniste a robar el salario al país. Yo esperaba otra cosa (en Alajuelense), no irme tan rápido, pero estas cosas pasan. Ahora el destino me tiene aquí y lo vuelvo a repetir, estoy muy feliz de estar aquí", añadió.

Pese a ello, Gómez niega que haya salido mal del equipo manudo, aunque no estuvo de acuerdo con la decisión que tomaron con él.

"La verdad que no puedo negar que me hubiera gustado jugar más, pero son decisiones en el club que hicieron que no jugara, pero eso lo dejo de lado y me enfoco en Cartaginés", finalizó.











