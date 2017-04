Carlos Watson: 'Me da mucha vergüenza esta derrota'

Morados recibirán a Herediano el fin de semana

Redacción

El timonel de Saprissa, Carlos Watson, reconoció que Limón fue muy superior a su equipo en todas las líneas.

El estratega tibaseño admitió que la caída 5 por 1 es un golpe duro para el club, pero insistió en que el plantel logrará levantarse para lograr el objetivo, que es alcanzar el título.

¿En qué siente que falló el equipo?

No hemos hecho un buen partido, evidentemente el rival fue superior. Para eso no hay ninguna discusión. Cometimos errores que tendrán que ser capitalizados de cara a lo que viene. Ha sido un golpe muy duro, pero estamos intactos. Todos los objetivos por alcanzar están clarísimos y la meta muy definida. Hemos sufrido en el centro de la cancha, perdimos a Mariano (Torres) y me parece que lo de él es bastante serio y nada, toca seguir adelante. Hay que corregir los yerros que fueron bastantes.

¿Le sorprendió Limón en algún aspecto táctico o individual?

Virtudes son virtudes y punto, y que nosotros nos hemos equivocado también. Creo que sorpresa no porque sabemos que ellos juegan bien.

Más allá de la derrota, la cantidad de goles recibidos en una cuadrangular, que puede ser muy cerrada, es un factor que puede jugar en contra de Saprissa.

Han sido muchos goles, hemos cometido errores. Voy preocupadísimo con la pérdida de Julio Cascante (salió expulsado) y lo de Mariano Torres (lesionado). Otra vez tenemos que resolver quiénes serán los reemplazos. Uno que está en el fútbol sabe que después de 'X' marcador las cosas cuestan. Tenemos que saber interpretar muy bien lo que ha sucedido, mucha autocrítica, redoblar esfuerzos y tomar muy en cuenta lo que ha sucedido. Ya hablamos en el camerino y tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer. Sí me da mucha vergüenza la derrota, estoy muy apenado por lo que sucedió. Hemos hecho un esfuerzo, no nos hemos adaptado a algunas circunstancias y hemos caído.

¿Cree que este partido ante Limón junto con el clásico ante la Liga (derrota de 3 por 1) han sido los peores de Saprissa en el certamen?

No hemos jugado bien en general. Cuando ganamos hablamos del equipo, cuando perdemos yo soy el primero en decir que estuve mal. No voy a hablar del medio campo. El clásico fue hace 15 días, le puedo decir que en este partido no hemos andado nada bien.

¿Cuánto puede pesar el aspecto mental?

Nosotros tenemos que seguir motivados. Gracias a Dios no hay un equipo mejor ubicado que nosotros. Los errores se han dado hoy. Hemos andado muy mal y nos da muchísima pena lo que ha sucedido, pero está en nuestras manos sacarlo adelante.

¿Qué fue lo que pasó con Mariano Torres y qué tipo de lesión sufre?

Tiene un tobillo muy inflamado, entonces de aquí al domingo vamos a ver qué sucede.

¿El empate entre Santos y Herediano y el resultado entre su equipo y Limón reflejan que esta cuadrangular está aún más cerrada que la anterior?

Sí. Desde el principio lo hemos tocado, sabíamos que iba a ser cerrado. Me parece muy buena competición. Vamos a prepararnos muy bien para ganar el siguiente cotejo.











