Alajuelense y Cartaginés afrontan un panorama desalentador

Alajuelense y Cartaginés son dos de los equipos que iniciarán la segunda vuelta del Torneo de Verano con un panorama poco alentador.

Si repiten el rendimiento con el que acabaron la primera fase, liguistas y brumosos tendrán un camino empedrado que atentaría con la posibilidad de clasificar a las instancias finales del campeonato.

La Nación efectuó una proyección sobre cómo les podría ir a cada uno de los equipos en los 11 enfrentamientos que les espera en la segunda vuelta.

No es un pronóstico, tan solo se estableció un nivel teórico de dificultad de cada juego, tomando como punto de partida la productividad de los equipos de local y visita en la ronda pasada del presente torneo.

A partir de ahí se encasilló cada partido en tres categorías: favorable, parejo y poco favorable, sin pretender que se tome como un vaticinio.

Bajo tal precepto, cinco de los 11 duelos en la agenda manuda serían poco favorables para los erizos y en los restantes no partirían como favoritos.

La Liga jugará el próximo domingo en Guápiles (1:30 p. m.) antecedida por un 38% de rendimiento de visita y se medirá a un Santos que de local alcanzó un 80% de eficiencia.

En el papel, los santistas llevan las de ganar si se toma la disparidad de porcentajes.

“Estamos conscientes de que no ha sido un buen arranque, no fue una buena primera vuelta y ahora no podemos dejar más puntos”, advirtió el lateral rojinegro Cristopher Meneses.

También el domingo, pero a las 2 p. m., Cartaginés, que logró un 20% de rendimiento lejos del Fello Meza, actuará en el Juan Gobán, donde la Tromba sacó el 86% del puntaje en juego.

"Ningún equipo tiene margen de error y a como está el campeonato, en esta segunda vuelta todos los partidos serán finales", dijo el técnico brumoso, Jeaustin Campos.

Con la misma fórmula, Cartaginés tendría siete juegos poco favorables, cuatro de forma consecutiva.

En una situación opuesta a erizos y blanquiazules están Limón, actual puntero del certamen, Santos y Herediano que, de mantener la regularidad de la primera fase, consolidarían las posiciones que ocupan.

En lo que respecta a Saprissa, sus duelos más complicados los encararía en las visitas a la UCR, Limón, Santos y Liberia que han sido recios en su patio.

La dificultad para la S radica en su baja efectividad lejos de la Cueva, ya que solo logró el 33% de los puntos. Colaboraron Fanny tayver y Cristian Brenes.











