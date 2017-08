Juan Carlos Rojas sobre su puesto: 'Estaré vinculado a Saprissa el resto de mi vida, de una u otra manera'

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, afirmó que ha estado un poco distanciado del equipo y la prensa porque hay una estructura en la que ya no tiene que estar "tan metido con el club".

Al ser consultado si seguirá como jerarca de la institución luego de la asamblea de socios, que podría ser en setiembre, contestó que le agradaría estar vinculado al club "el resto de mi vida, de una u otra forma".

"Yo soy socio accionista de Horizonte Morado, uno de los socios y yo voy a estar ligado a Saprissa el resto de mi vida ojalá, de una u otra manera", externó Rojas.

Además, la cabeza de la institución enfatizó que ha creado una estructura administrativa que le ha permitido delegar funciones.

Rojas también reveló que ha estado al frente de otros proyectos profesionales que le han demandado tiempo.

"Con la llegada del nuevo gerente (Alberto Blanco) hace un año, yo no he tenido que estar tan metido con el club, de hecho tal vez ustedes (la prensa) me han visto un poco menos, pero es parte de la profesionalización de una estructura. Me llena de muchísimo orgullo que ya el Saprissa ha ido consolidándose a nivel de organización, donde la figura de presidente no tenga que estar participando en todas las conferencias de prensa o en cualquier tema que suceda", aclaró.

El jerarca emitió estos comentarios en la conferencia de este lunes en que se nombró a Evaristo Coronado como nuevo gerente deportivo de Saprissa tras la salida de Paulo César Wanchope en ese puesto.

El pasado 15 de agosto, Rojas publicó en su Twitter que le complacía "anunciar a los accionistas del Saprissa que la Asamblea será convocada próximamente, en setiembre".

En su mensaje comunicó que se verán los estados financieros "auditados por la reconocida firma Deloitte", y "el avance en detalle del Plan Estratégico Saprissa 2020 y sus cinco ejes".

Los socios minoritarios llevan más de dos años de espera para que se realice la asamblea y conocer el estado de las finanzas del Saprissa.