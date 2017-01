Jonathan McDonald tras lesionarse: 'La recuperación empieza desde hoy'

Presenta un esguince grado 1 o 2 en el tobillo derecho

Puntarenas. El tobillo de Jonathan McDonald se hinchó de forma automática, luego de que al girar, accidentalmente se paró encima de un compañero y se torció.

Corría el minuto 7 del amistoso que Alajuelense ganó por 3-4 ante Puntarenas FC en el estadio Miguel Lito Pérez y eso fue todo para Mac.

El atacante salió renqueando y de inmediato lo sustituyó Arturo Campos.

Aunque aún debe purgar tres partidos de suspensión, McDonald quería agarrar ritmo, para reaparecer en buena forma.

Sin embargo, este esguince que aún no se determina si es grado 1o 2, trunca sus planes.

"Esto no cae bien, más en este momento en el que quería prepararme al 100% para no entrar desfasado con el ritmo, sino exigirme con el entrenamiento, trabajar el aspecto físico extra para llegar en mucha mejor forma que a como cerré el torneo, pero me pasa esto. La recuperación empieza desde hoy", manifestó el 19 de Alajuelense.

Y agregó: "Todos estamos propensos a esto, puede ser en un entrenamiento que uno se lesiona, teníamos ganas de jugar para agarrar ritmo de partido y solo cuando jugás partidos amistosos y les metés intensidad lo lográs, pero bueno, desafortunadamente una de esas jugadas que muy pocas veces pasan y me toca a mí y ahora a recuperarme lo más pronto posible".

Mac estaba contento porque en quince días ya estaría de vuelta, cuando se termine el castigo por la roja que sufrió en la última fecha del Invierno, pero esto lo altera todo.

"Hay que correr para estar a punto y listo para entrenarme al 100% y ver si el profesor toma la decisión de tomarme en cuenta. Voy a ser lo más profesional posible a como siempre lo he hecho", recalcó el delantero.

Por su parte, el doctor de la Liga, Alfredo Gómez comentó: "Puede demorar de dos a tres semanas, la evolución del día a día nos va a decir los tiempos y lo que puedo confirmar es que se trata de un esguince entre grado uno y dos".

A partir de este momento, McDonald debe guardar reposo, ponerse bastante hielo, un vendaje compresivo para que no se inflame, elevar el pie y esperar las primeras 48 horas para comenzar con la fisioterapia específica.











