Hernán Medford: 'Alajuela es Alajuela con jóvenes o sin jóvenes'

Hernán Medford, técnico del Herediano, aseguró que Alajuelense es un equipo de respeto sin importar cuáles jugadores utilice.

¿Qué análisis hace de este juego?

En la cancha se hizo lo que se trabajó durante la semana para jugar contra Alajuelense. Siempre les dije a los muchachos que Alajuela es un equipo de mucho respeto y así jugamos. Herediano jugó bien al fútbol y cuando tuvo que meter fuerte al balón, metió fuerte.

"Estoy contento por lo que hicieron los muchachos, porque se demuestra que es un Herediano de clalidad, porque le faltan nueve jugadores de selecciones".

Este grupo le da buenos resultados y la otra semana regresan los seleccionados que están en Panamá. ¿Qué podría pasar con el once titular?

En el fútbol, estos son problemas bonitos a la hora de hacer una alineación para el próximo partido, porque se vienen dos partidos seguidos, entonces podrán jugar unos en Liberia y otros con Saprissa en casa, porque en ese momento estarán todos. En Liberia jugamos este jueves, entonces prácticamente volvemos viernes para disputar el sábado el juego contra Saprissa.

¿Qué opina del cambio generacional que impulsa Alajuelense?

A nivel de equipo grande es muy difícil, respeto mucho a Alajuela que lo está haciendo y espero que la afición tenga paciencia, porque los procesos cuestan al inicio. Nosotros lo manejamos muy diferente, esperamos que los jugadores se fogueen en otros equipos, pues los prestamos, y ese es un trabajo que hace muy bien Jafet Soto. Él tiene buen ojo y eso nos ayuda a estar sin nueve seleccionados entre mayores y sub-20.

"A veces a los equipos les cuesta hacer el cambio generacional, pero Herediano lo hace gradualmente".

Jairo Arrieta y Heyreel Saravia se ganaron de forma innecesaria las tarjetas rojas. ¿Qué sucederá?

Eso lo hablo en grupo, no lo hago público. Además, no puedo juzgarlos, porque tengo que ver la repetición. Ese tipo de cosas las hablo con ellos, y si ellos ocasionaron la expulsión, serán regañados. Déjeme ver las jugadas antes de regañarlos.

Ya llevan varias expulsiones en este torneo incluyendo la suya...

Usted dice la mía y la mía no fue expulsión, me expulsaron por decir nada, lo mío se tenía que revisar en un video, entonces, cómo voy a regañar a los jugadores sin ver el video.

¿Es este el Alajuelense más débil al que enfrenta?

No me fijo en el rival, me fijo en lo que hicimos nosotros. No estoy aquí para criticar al rival, les aplaudo por lo que están haciendo, les puede salir o no, eso no es problema mío. Están haciendo algo bueno, un proceso con jóvenes, pero a nivel de equipo grande cuesta mucho que la afición aguante, pero no vamos a decir si fue el Alajuelense más débil.

"Alajuela es Alajuela con jóvenes o sin jóvenes, es una institución de respeto. Alajuela es Alajuela sea quien juegue".











