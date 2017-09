Herediano tiene 10 juegos sin perder fuera de casa

El rendimiento del Herediano al jugar lejos de su casa es sobresaliente, pues acumula 10 juegos sin conocer la derrota.

En esos diez compromisos, el equipo de Hernán Medford ganó ocho partidos y solo cedió dos empates, con lo que posee un 87% de rendimiento.

Esteban Ramírez, volante del equipo florense, opina que esto es vital para lograr el objetivo de cerrar el certamen en la cima.

"Viene bien el equipo, el tema del invicto no es tema en el camerino, todos lo sabemos y no hay por qué mencionarlo. En cuanto al nivel de visitante, pues en buena hora; si puntuamos de tres en casa y no perdemos de visita, vamos a estar más cerca de quedarnos con el primer lugar", comentó Ramírez.

Los triunfos del Team en la localía del adversario fueron ante Cartaginés, Alajuelense, Liberia, Saprissa, Santos, San Carlos y Limón en dos ocasiones; adicionalmente se trajo un punto en visitas ante la UCR y los morados. Esta lista incluye juegos del torneo anterior.

La última vez que el campeón nacional mordió el polvo de visita fue el pasado 19 de marzo, cuando cayó 2-0 ante el Deportivo Saprissa, en el reducto morado, con tantos de Heiner Mora y Randy Chirino.

Otro de los datos que habla muy bien del momento por el que pasan los heredianos es que en el Apertura 2017 es el único equipo que no ha recibido un gol al jugar en la sede de su rival. Las únicas tres anotaciones que han encajado, fueron en el Estadio Eladio Rosabal Cordero.

El último tanto que concedió fuera de casa fue en la cuadrangular del torneo pasado ante el Santos de Guápiles, obra de Kenny Cunnigham al 90', por lo que acumula 540 minutos sin ceder anotaciones.

Los rojiamarillos disputarán sus próximos dos duelos fuera de su su hogar; primero ante el Santos de Guápiles, este miércoles a las 8 p. m. en el Estadio Ebal Rodríguez Aguilar, en juego de reposición de la jornada 10. Posteriormente el domingo hará lo propio ante Guadalupe FC en el Estadio José Joaquín Coyella Fonseca, a las 3 p. m.

En el Herediano asumen el próximo partido con mucha responsabilidad, pues saben que el Santos de Guápiles es uno de los mejores conjuntos, con la capacidad de derrotar a cualquier escuadra.

"No deja de ser un equipazo, que viene haciendo muy bien las cosas. Tienen un estratega (Johnny Chaves) que los dirige y no hay que restarle importancia a lo que están haciendo en Concacaf, porque eso los motiva", agregó Ramírez.

De conseguir los tres puntos, Hernán Medford colocaría a su equipo con una ventaja de cinco puntos, con respecto al Saprissa, en la cima del torneo.

"Queremos ir a ganar a Santos el miércoles para afianzarnos en el primer lugar y pensar en la segunda vuelta. El equipo ha hecho las cosas muy bien, estamos invictos", detalló Elías Aguilar, mediocampista florense.

La segunda vuelta del torneo llevará al Herediano a la casa de Guadalupe, Limón, Grecia, Saprissa, Pérez Zeledón y Carmelita.