Unión Femenina de Fútbol bautiza al campeonato de Primera con el nombre de su presidente

La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) decidió que el próximo campeonato de Primera División lleve el nombre de su presidente y vicepresidente de la Fedefútbol, Víctor Hugo Alfaro González.

Según una nota publicada en el sitio web de la Uniffut, esto es un homenaje a Alfaro, quien lleva muchos años trabajando con el balompié femenino.

Alfaro asegura que esto lo tomó por sorpresa, ya que la mayoría de torneos llevan el nombre de personas que no forman parte de la dirigencia.

"No esperaba que los compañeros tomaran esa decisión porque yo he visto que eso se lo dan a gente que ya no está activa al nivel de dirigencia", aseguró.

Incluso, Alfaro considera que otras personas tienen más méritos para ganarse el privilegio de dar su nombre al certamen.

El jerarca alegó que cuando la Unión tomó esta decisión, él estaba fuera del país.

Tres equipos descienden. El Campeonato de Primera División Víctor Hugo Alfaro se iniciará el 7 de mayo con la participación de diez equipos. Sin embargo, esta cantidad se reducirá a ocho para el siguiente año.

Para lograr la disminución en el número de participantes, en este certamen descenderán los últimos tres lugares y solo un club ascenderá a la máxima categoría.

El campeonato tendrá un formato igual al del fútbol masculino.

Jugarán todos contra todos en dos vueltas y el primer lugar quedará sembrado en la final. Este, junto a los tres mejores ubicados en la tabla, avanzará a una cuadrangular final que también se disputará todos contra todos en dos vueltas.

El ganador de esta ronda avanzará a la final. Si el vencedor de la cuadrangular es el mismo de la primera fase, será declarado campeón.

Moravia es el actual monarca y defenderá su título ante Saprissa, Dimas Escazú, Arenal Coronado, UCEM Alajuela, Liberia, Pococí, Cartago, San Francisco (ascendió de la segunda división) y la UCR, que jugará en la franquicia que tenía Herediano, que decidió no participar desde la temporada anterior.