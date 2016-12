Diego Calvo pone oídos sordos a críticas

Quiere volver a su mejor nivel

Diego Calvo quiere volver a ser el jugador que tenía regularidad, el que pasó al fútbol exterior, estuvo en la Selección Nacional e incluso se metió en la lista del Mundial Brasil 2014.

Las nuevas metas las desea conseguir en Cartaginés, su nueva casa, y para ello una de sus reglas es ignorar a los que lo han criticado desde su salida de Alajuelense y el paso por Saprissa y Pérez Zeledón.

Calvo sabe que para muchos quedó con una mala imagen, pero también asegura, sin titubeos, que ni siquiera le pone atención a los reproches por su rendimiento.

“Lo que diga la gente me tiene sin cuidado, no vivo por la gente, vivo por mi familia, por el día a día. Estoy tranquilo, pueden decir lo que quieran porque no me va a hacer ni más ni menos”, aseguró el futbolista, quien expresa que para muchos es fácil señalarlo sin saber lo que ha pasado este tiempo.

“Cada quien tiene su opinión, cada quien ve los toros desde la barrera, no están dentro del ruedo, me tiene sin cuidado”, agregó.

El atacante cree que en Cartaginés puede encontrar la regularidad que necesita para explotar sus capacidades.

“Todo jugador necesita jugar bastante, no solo entrenar, ojalá se me dé la oportunidad con Jeaustin (Campos) y pueda aportar para el bienestar del equipo en el torneo. Quiero minutos y me toca trabajar y ganarme un puesto”.

Si de buscar el mejor panorama se trata, Diego no lo piensa mucho y señala que quiere regresar al nivel que lo llevó a ser legionario en el Valerenga de Noruega, escuadra a la que llegó en 2013 .

Así también se lo hizo saber Jeaustin Campos, técnico de los blanquiazules.

“Quiere un Diego Calvo como el que salió de la liga para ir a jugar al extranjero, y que además estuvo en la Selección. Por ahí él (Jeaustin) va basándose en el perfil izquierdo, como lo hacía en Alajuela”, explicó.

El exsaprissista considera que con el pasar del certamen irá demostrando que sus capacidades podrán aportar al equipo brumoso y, personalmente, volverá a sus mejores momentos.

“Creo que eso lo dirá el tiempo, día a con día yo trabajaba fuerte y lo sigo haciendo, por cosas del destino no se ha dado una consolidación como la tuve en la Liga, pero espero que llegue pronto y poder estar nuevamente en la Selección Nacional”.

“Uno día con día quiere ser mejor y se da esta oportunidad y ojalá sea la indicada para seguir creciendo”.

Llegar a un club como Cartaginés, con el reto diario de dejar atrás los malos momentos y disfrutar de un título, es más desafiante para el volante.

Calvo considera que la responsabilidad con el equipo y la afición es “muy grande”, pero se dice listo para enfrentar un reto diferente en su carrera.

“Hay que luchar por un campeonato, el cual no va a ser nada fácil, pero si nos unimos todos podemos lograrlo”, concluyó.











