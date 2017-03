Centrodelanteros de Saprissa arrastran números en rojo

Fútbol Nacional

Los centrodelanteros del Saprissa están en deuda. Fabrizio Ronchetti, Mynor Escoe, Randy Chirino y Anllel Porras tienen números en rojo, si se habla de goleo.

El técnico Carlos Watson le ha dado oportunidades a todos, pero ninguno se le ha enrachado, contrario al certamen anterior en el que contó con un Rolando Blackburn encendido, pero que hoy no está en el equipo.

De los 18 goles que registra la S en el Verano, solo cuatro son de centrodelanteros natos; uno de ellos lo marcó Álvaro Saborío, quien se retiró esta temporada.

Entre Fabrizio Ronchetti, Escoe, Chirino y Porras han marcado solo tres goles y se cuenta el de Sabo, significa el 22% de los tantos del campeón nacional en esta campaña.

Ronchetti ha jugado 707 minutos, Porras 484 minutos, Chirino 190 minutos y Escoe 18 minutos.

Incluso, Watson no ha alineado de titular a Ronchetti en los últimos dos encuentros por un tema de precaución por lesiones.

"He dicho públicamente que siento que con la lesión que Fabrizio Ronchetti sufrió en épocas pasadas, yo me he precipitado en ubicarlo 90 minutos, esta vez he querido tener cuidado en que se vaya preparando más, compitiendo un poco hasta estar absolutamente seguro de que no va a recaer", expresó Watson.

El timonel lo tiene entre sus planes para enfrentar al Herediano este domingo a las 5 p. m. en la Cueva.

"No sé, probablemente él sea de la partida el domingo, por eso es que no ha entrado de titular, no porque esté bajo de condición o porque no haya hecho gol, he querido tener cuidado porque él va a ser fundamental para lo que viene en el equipo", afirmó.

Las lesiones han pasado factura no solo a Ronchetti sino también a Porras y a Escoe. Este último solo ha jugado 18 minutos, pero salió lesionado.

"Tuvo un problemita en una pierna", dijo el estratega cuando se le consultó sobre Escoe.

Además, Porras está en valoraciones, según detalló el entrenador, pues sufrió un duro golpe en uno de sus tobillos.

El hombre gol del club esta campaña ha sido un volante ofensivo como es Daniel Colindres. El futbolista ha celebrado en siete oportunidades.

Los segundos futbolistas de la planilla con más goles son Ronchetti y Ulises Segura con dos tantos cada uno.

Además, Saborío, Jaikel Medina, Marvin Angulo, Julio Cascante, Keven Alemán, Adrián Chévez y Porras han decretado solo un dardo.











