Cartaginés critica la revelación de su fiscal

Investigación a cuerpo técnico

Para directivos, Luis Sáenz no debió hacer pública indagación que aún no finaliza

La Junta Directiva de Cartaginés criticó a Luis Fernando Sáenz, fiscal brumoso, por revelar a La Nación que investiga al cuerpo técnico del club por supuestas irregularidades con uno de los fichajes realizados entre el Torneo de Invierno 2016 y el Verano 2017.

La dirigencia tuvo una reunión el viernes por la noche para ahondar en el tema y convocó a conferencia de prensa ayer, con el fin de externar su malestar con Sáenz, entre otros puntos.

“La disconformidad es que se haga público un proceso que no se ha terminado, un proceso que es de oficio por parte de la fiscalía y nace a raíz de comentarios realizados en una sesión de Junta Directiva. No hay hechos probados, no hay una conclusión y lo peor es que ya nosotros tenemos conocimiento de dicha investigación y sabemos hacia dónde va a llegar. El momento no es el oportuno”, dijo Luis Fernando Vargas, jerarca centenario.

Vargas y su grupo insistieron en que las contrataciones y las renovaciones no las realizan los miembros del cuerpo técnico, y explicaron a detalle el proceso que siguen a la hora de efectuar fichajes.

“El cuerpo técnico hace sus recomendaciones a una comisión que es conformada de previo por la Junta Directiva, o directamente a la Junta. La directiva toma la determinación de realizar o no la contratación, en base al presupuesto y los planes deportivos, y traslada dicho acuerdo a la gerencia para que proceda con los detalles de los contratos”, agregó.

Por su parte, Sáenz prefirió no dar más pormenores de la investigación. No obstante, desmintió parte de lo que expusieron los directivos ayer.

“Lo único que podría decir es que quiero mantenerme al margen por la misma investigación y respeto a la institución. Sin embargo, no es cierto lo que dicen que no tiene pies ni cabeza, si la misma Junta Directiva fue la que me dio los insumos para empezar la investigación. No fui yo quien la busqué, ellos mismos me los dieron”, señaló.

Respaldo a cuerpo técnico. La directiva de Cartaginés mantuvo su respaldo al cuerpo técnico del club, ante la investigación que realiza Luis Fernando Sáenz.

Además, recalcaron que no interferirán con el fiscal, simplemente esperarán a que culmine con la indagatoria y externe sus recomendaciones.

“No sé qué porcentaje de la investigación lleva (Sáenz), pero ni la gerencia, ni los miembros de la directiva, ni los miembros de la comisión de contrataciones hemos sido entrevistados y falta parte del cuerpo técnico, a quienes señala con supuestas anomalías. Hay una nebulosa”, manifestó Vargas.

El presidente fue más allá y agregó que no separarán a nadie del cargo mientras se indaga, porque “no podemos señalar ante una situación que el fiscal apunta y que para él es irregular, pero que para nosotros no tiene validez, por lo que conocemos hasta el momento”.











