Cartaginés se siente perjudicado por el arbitraje desde hace varias jornadas

En Cartaginés creen que las decisiones arbitrales les han afectado directamente en cinco de los últimos diez compromisos disputados en el Torneo de Apertura.

El juego que acabó con la paciencia brumosa fue el de este domingo ante Saprissa, contra el que perdió 3-4.

Martín Arriola, director deportivo del club blanquiazul, afirmó que no quieren excusar el mal momento que vive el equipo, pero se sienten "perjudicados".

"La situación la queremos manejar seriamente, porque es serio, queremos de una vez por todas que públicamente los organismos encargados tengan claro que estamos muy molestos, no es de hoy, hoy es un partido en que se genera más expectativa por la presión de jugar contra Saprissa, pero desde hace varias fechas atrás venimos manifestando los problemas arbitrales", mencionó Arriola.

Según el directivo, ante Carmelita y Pérez Zeledón los privaron de dos puntos, ambos juegos terminaron con empates; ante Grecia reclamó que les señalaron una posición adelantada en un gol; después en Limón creen que hubo dos penales dudosos en contra.

Finalmente, ante los morados considera que varias faltas no fueron pitadas de la misma forma para ambos equipos.

"Hoy (domingo) nos encontramos decisiones diferentes, Mariano Torres insulta al línea y no se lleva amarilla, Hernán Fener reclama y se lleva amarilla. Podemos enumerar infinidad de jugadas, como cuando Julio Cascante se lleva a Fener agarrado dentro del área y no lo pita", apuntó.

Arriola enfatizó constantemente que su reclamo lo hacen porque están "sumamente molestos" y no quieren que los jugadores o cuerpo técnico den declaraciones al respecto.

"El hecho que yo esté aquí es una de las formas que creemos para hacernos sentir oficialmente. Cada vez que nos hemos referido a estas situaciones han sido en medios de comunicación específicos, pero hoy queremos hacerlo en conferencia de prensa para que tenga relevancia. Queremos que se tomen cartas en el asunto con respecto a errores que se están dando y esta es una buena forma de hacerlo".

En la Vieja Metrópoli esperan alguna reacción de la Comisión de Arbitraje.

"Me gustaría que los órganos pertinentes nos digan si nos hemos equivocado y ha pasado esto a partir de una equivocación, pero yo no veo las medidas. Keylor Herrera arbitró mal hace dos semanas en Heredia y me llamó mucho la atención que lo nombraran hoy (ante Saprissa). Estamos deseosos que nos llamen y nos digan que las situaciones son así y así", concluyó.