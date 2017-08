Carlos Watson marcará un nuevo debut de Wilmer López 25 años después

25 años más jóvenes. Carlos Watson tenía 40 y en su pelo aún no habían canas. Wilmer El Pato López contaba con 20 años y apenas iniciaba su carrera futbolística.

Watson le dio la oportunidad de debutar en la Primera División al hoy nuevo director técnico. Precisamente, este domingo ambos se verán de nuevo en una primera vez para López, en el clásico nacional a las 11 a. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El primer juego en la máxima categoría para López fue un 12 de junio de 1992, en el triunfo de Carmelita 1-2 ante Limón. El Pató anotó. Ambos recuerdan ese debut con nostalgia. Para Watson, el Pato mostró cualidades extraordinarias desde el inicio, mientras que para este último, su otrora entrenador es sinónimo de formador inigualable.

"A Wílmer López yo lo conocí hace muchos años, él estaba en una selección que dirigía Sadie Gutiérrez, yo estaba en la U-23 cuando don Carlos González me contrata para dirigir a Carmelita, pregunté por él y me dijeron que estaba en San Ramón, hablé para que la Liga lo prestaba en Primera y así debutó ante Limón, si no me equivoco debutó con gol", recordó el entrenador de Saprissa.

Para Watson, las características del exmanudo fueron envidiables. Fue un talento que pudo detectar temprano y estar ahí para pulirlo. En su criterio esas cualidades se le verán ahora en el banquillo de manera absoluta y no en un interinato, como en el pasado.

"Yo lo tuve como jugador, por la concepción de juego que él tuvo, era un futbolista distinto en cuanto a tomas de decisión, será capaz de influenciar a sus jugadores con eso, no todos los futbolistas han jugado como él. El país va a ganar si él logra influenciar a los jugadores en cuanto a sus tomas de decisiones en el campo, que no son las que hemos tomado los jugadores normales", externó.

Esas palabras de gratitud y elogios no pasan inadvertidas y tienen reciprocidad en el jefe del banquillo rojinegro.

"A don Carlos (Watson) le tengo mucho agradecimiento porque él me tuvo cuando yo inicié y a como me utilizó pudo haber sido como otros que tienen jugadores jóvenes y nunca los utilizan, él me dio la confianza y uno agradece esa situación. Él me dio confianza, me hizo debutar, fue mi primer partido en Primera División y hasta anoté, fue un inicio muy bueno", comentó el Pato, luego de su primera práctica al frente de la institución eriza.

Eso sí, la cordialidad existe mientras no se enfrenten en la cancha, pues ambos querrán imponerse en sus respectivas pizarras.

"Le deseo muchos éxitos, estoy absolutamente seguro de que le va a ir muy bien, pero nos vamos a enfrentar el domingo y necesito ganar", citó Watson, mientras el Pato advirtió: "Me toca ahora iniciar este proceso enfrentándolo a él y son de esas casualidades lindas del fútbol. Empezamos contra Saprissa, es un partido en el que uno no tiene que preocuparse por motivar al jugador".