Carlos Watson sobre el clásico: 'Ganando estamos en la cuadrangular'

Carlos Watson, técnico de Saprissa, aseguró que un triunfo ante Alajuelense, este domingo a las 11 a. m. en la Cueva, podría darles la clasificación a la cuadrangular.

Al mismo tiempo, el estratega morado no se confía de las cuatro derrotas seguidas que lleva su archirrival y espera la mejor versión versión de la Liga de Wílmer López.

¿Se vuelve más peligrosa la Liga en la situación en la que está?

Un clásico es un clásico, si alguno de los dos tuviera un problema de rendimiento, este es el partido para reivindicarse. Espero un partido intenso como obedece a la historia de ambas instituciones.

¿Qué análisis hace de la Liga?

La tengo muy clara y lo que quiere Wílmer también, estamos sometidos a estudio por parte de ellos también. Ya me hicieron preguntas sobre Jonathan McDonald, sobra decir lo de José Luis Cordero y Allen Guevara, que tienen historia en este tipo de partidos. Sé que van a ser sólidos, los vi frente a Herediano, vi de lo que fueron capaces contra Herediano, así que debemos prepararnos. Ganando estamos en la cuadrangular, así que vamos a ser un gran esfuerzo por sacar este partido, independientemente de lo que Wílmer planteé.

¿Están obligados a ganar?

Estamos obligados a ganar y vamos a enfrentar a la Liga, la afición lo quiere así. Simple y sencillamente obedecemos a lo que nos corresponde y hay que prepararse bien. Sabemos que es un partido especial que inclusive nos va a hacer crecer y vamos a enfrentarlo de esa manera, con la intención de mejorar; eso significa que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ganar.

Vuelve Jonathan McDonald. ¿Intensificará los trabajos en defensa?

Sabemos de las condiciones de él (McDonald), pero vamos a jugar contra la Liga. La fortaleza de él estaría en el equipo y lo que puedan elaborar para que él produzca. Vamos a concentrarnos en todo el plantel. A él como el eje de su ataque habrá que prestarle mucha atención, es un futbolista extraordinario, siempre lo hemos reconocido así, y es un ingrediente importante en el espectáculo del domingo. Un objetivo para alcanzar sería eliminarlo a él.

¿Cómo analiza la baja de Julio Cascante y cómo está Henrique Moura? ¿Se recuperó el brasileño?

No vamos a contar con él (Julio Cascante), punto, no hay lamentos. Moura hizo un entrenamiento corto y muy bueno, lo cual nos hace sentir optimistas para que pueda estar en el partido. Se perfila como una dupla (con Yostin Salinas), pero también tenemos la opción de Jaikel Medina, que fue uno de los mejores del equipo.Dichosamente en ausencia de Cascante tenemos alternativas muy buenas. Mañana trabajaremos tomando muy en cuenta aspectos importantes en el equipo de la Liga para tratar de neutralizarlos.

Su equipo es fuerte con la pelota, pero ¿cuál estrategia utilizará para intentar ganarle a la Liga?

Siempre lo queremos así, nuestro equipo está hecho para eso, todo el mundo lo sabe. El miércoles, uno de los problemas serios que tuvimos fue que no pudimos controlar el juego, no hubo posesión y la pelota estuvo en el rival. Intentaremos tener el balón. Nosotros tenemos otros recursos, pero nuestra prioridad es tener el balón.

¿David Ramírez será titular?

David está en el once, recuerde que estamos jueves recién, yo no puedo ser tan directo y claro hoy, pero yo diría que está en el once.

En el clásico pasado ocurrieron algunas jugadas polémicas. ¿Cómo espera el arbitraje?

Tengo deseos de responder su pregunta, mi naturaleza sería decir lo que siento, pero no me hagan esas preguntas. Tomemos el caso del miércoles, si no voy a la conferencia es una multa y si contesto su pregunta es una multa. Entiéndame que estoy acorralado, no me siento libre de decir lo que siento, lo que quisiera decir. Hasta tengo que ser no muy sincero y franco con las preguntas que ustedes me hacen tratando de no perjudicar a mi institución.

Pero... ¿espera un arbitraje parejo?

La palabra no es parejo, es que es una persona que reparte justicia, respeta nuestros esfuerzos y los del rival, nuestro profesionalismo; ellos deben ser profesionales, pero en fin, dejémoslo así.

¿Si ganan se ven en la cuadrangular?

El partido del domingo es respetando la historia, con esos tres puntos creo que podríamos hablar de cuadrangular, entonces es un ingrediente más. Es clásico, es historia, es una lucha y la vamos a dar, pero a sabiendas que si logramos sacar los tres puntos estamos del otro lado.

¿Confía en que esté lleno el estadio?

Tengo expectativas de estadio lleno, siempre he dicho que nuestro estadio es factor muy importante. Si logramos llenarlo con saprissistas, sé que ellos van a influenciar el rendimiento de nuestros jugadores.

¿Es este un partido para ganar sin importar jugar bonito?

No sé cómo analizar lo de bonito frente a efectivo. Se podría interpretar bonito como jugar de taco y esas cosas, no creo que podamos hacerlo. Nuestras virtudes no pasan por ahí, pasan por hacer correr el balón y no necesariamente de taco, eso está hecho para Sócrates.

¿Espera un sistema de juego de la Liga 1-4-1-4-1 como lo presentó ante Herediano en el Rosabal Cordero?

Podrían cambiar en el afán de sorprender y hay que estar atento a eso. No sé qué pasó con José Salvatierra en el último partido, no sé si eran tarjetas o si se lesionó, no manejo la información en estos momentos (estaba sancionado por acumulación de cinco amarillas), pero en condiciones normales va Darío Alfaro, va él (Salvatierra), va Cristopher Meneses, va Kenner Gutiérrez. Ha estado jugando un poco más arriba Kurt Frederick y por el lado derecho Allen Guevara, pero de acuerdo al resultado del martes, no sé si eso influenciaría alguna variante en el esquema y en nombres.

"Tenemos que prepararnos muy bien nosotros y ver la alineación de ellos si hacen algún cambio en relación con las alineaciones de los últimos partidos".