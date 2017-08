Carlos Watson siente que Ulises ha sido manoseado con promesas de jugar fuera

Limón

¿Bajó Ulises Segura su rendimiento desde que se dijo que podría irse a jugar al extranjero?

En criterio del técnico de Saprissa, Carlos Watson, el futbolista ha sido "manoseado" con promesas de jugar en el extranjero.

"Él (Segura) ha sido manoseado, en cuanto a que se va y no se va, y no me refiero a la dirigencia del Saprissa. Se le dice que tiene oportunidad acá y allá y no sé, siento que le ha afectado", externó Watson.

En criterio del estratega, el futbolista es consciente de que mantenerse en el plantel le permitirá continuar con el sueño de estar en la Tricolor.

"Acepta que se va a quedar, que tiene posibilidades en la Selección Nacional porque posiblemente vayamos al Mundial, sabe que tiene que luchar en el campeonato nacional por una posición. Ulises va a mejorar", dijo.

Además, considera que quizás el volante pudo estar con la cabeza en otro lugar.

"Imagínese que a usted le digan que la BBC lo va a contratar por medio millón de dólares, ¿usted duerme ese día?, no vas a dormir pensando en ese montón de plata. No sé si me entienden... la vas a pasar mal hasta que no se dé, ¿y si no se da? son cosas que por percepción siento que es lo que le ha pasado", manifestó el entrenador.

El futbolista no hizo pretemporada con el Monstruo pues se encontraba en la Copa Oro, al mando del seleccionador nacional Óscar Ramírez.

En la actual temporada, Segura ha sido titular ante Pérez Zeledón (1-2) y el domingo contra Limón (3-1). Además, ingresó de cambio frente a Carmelita (4-2) en el debut de la S en el Torneo de Apertura 2017.