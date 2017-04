Benito Floro: 'Los futbolistas hacen un gran esfuerzo'

Cartago.

¿Qué opina del rendimiento del equipo en este cierre del torneo, va tomando el nivel que usted quiere?

Es una victoria muy importante porque alguna vez tenía que ocurrir que, aunque fuese sufriendo muchísimo, consiguiéramos un triunfo, que en estos momentos es vital. Hay que entender que los futbolistas están sometidos a una presión alta, en este caso es una presión positiva porque hay una opción de clasificar aunque sea un poco lejana, pero cuando se fallan tantas ocasiones, se desespera un poco. En el descanso hablamos de no desesperarse, ser pacientes, pues el rival estaba muy predispuesto, nos estuvo esperando con energías, pero bueno, creo que merecíamos ganar.

Con la derrota ante Belén parecía que la clasificación se le iba a la Liga, pero otra vez tienen posibilidad. ¿Qué opina?

Hablar de eso es un poco volver a revisar la mala racha que llevamos. El partido ante Cartaginés aquí en Cartago, como mínimo debío ser empate, y contra Belén, como mínimo debió ser empate, estamos hablando de dos puntos menos nuestros y hablamos de que uno de los rivales tendría dos puntos menos. Afortunadamente aún seguimos con opción, lejana, pero opción.

Usted le modificó la posición a Kenner Gutiérrez. ¿Qué le parece su rendimiento?

A Guti le vi jugar de central y de contención, y cuando llegué aquí se determinó en las pruebas físicas que tiene una capacidad de resistencia enorme y tacticamente es hombre sorprendente, porque arranca de atrás y llega sorpredentemente al ataque.

¿Cambió el entorno de Alajuelense debido a las opciones de clasificar?

En el fútbol los resultados marcan la pauta de emociones positivas y negativas, no creo que en la segunda mitad hayamos hecho un partido como otras ocasiones, pero sí lo suficiente para haber conseguido otro gol que nos diera tranquilidad. Hubo partidos en que jugamos muy bien y no conseguimos ni empatar, y creo que la afición es conciente de eso y por eso se ilusiona con que nos premie en estos partidos que quedan.

¿Cómo canalizará la buena vibra y euforia que se vio al final entre los jugadores?

Como siempre, pensando en el partido siguiente, tratando de olvidar lo que no salió bien en el anterior y reforzando lo que salió bien. El miércoles es partido importantísimo, con rival difícil (visita a San Carlos), y vamos a esforzarnos y esperemos que podamos recuperar a José Andrés Salvatierra y que no haya ningún lesionado más.

¿Luis Sequeira dio una muestra del carácter del equipo al evitar el empate de Carmelita de la forma en que lo hizo?

Son jugadas apasionales, es cierto que estuvieron a punto de marcarnos por un despiste nuestro. Los futbolistas están haciendo un gran esfuerzo.

¿Recuperar la posibilidad de clasificar evita que los jóvenes jueguen?

Cuando se abrió una ventana de clasificación como ahora, hay que jugar con el bloque para tener más intensidad en los partidos.

¿Cómo entender a la Liga, que el sábado arrolló a Saprissa y hoy le costó con Carmelita?

Nos enfrentamos a un rival con muy buena condición física, con una posición de repliegue muy correcta; no era fácil, aún así tuvimos opciones, un tiro al poste; ellos tuvieron una.

¿Le sorprendió la forma en que se expulsó Jefferson Hurtado?

No he visto bien la jugada y le pregunté y ha sido un, según parece, que al tratar de interceptar el balón chocó. No fue una agresión o cometer una falta por cometerla, pero no la he visto.

¿Está Alajuelense interesada en el hondureño Emilio Izaguirre como lo dice la prensa catracha?

No tengo idea de lo que dicen. Aunque hubiese algo, no lo diríamos, pero le soy, sincero no tengo ningún tipo de contacto. Nunca hablaremos hasta que una contratación esté hecha.











Comparta este artículo Deportes Benito Floro: 'Los futbolistas hacen un gran esfuerzo' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Benito Floro: 'Los futbolistas hacen un gran esfuerzo' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.