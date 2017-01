Benito Floro, técnico de Alajuelense: ‘Estos chicos tienen fútbol’

La Liga se impuso 3-4 ante Puntarenas FC

Benito Floro salió complacido al ver la actitud y el fútbol de sus pupilos en el amistoso que la Liga le ganó por 3-4 a Puntarenas FC en la Olla Mágica.

Para él, "fue un partido de entrenamiento", pues lo que quería es que todos sus jugadores hicieran fútbol.

¿Se pensó en el planteamiento del sábado cuando visiten a Limón?

Fue un partido de entrenamiento.

¿Cómo cataloga la actitud de los jóvenes porque se vieron con entusiasmo?

No solo entusiasmo, están demostrando la calidad que atesoran, una buena idea de juego, ofensivo y una predisposición muy buena para incrementar su trabajo defensivo y recuperar rápidamente el balón. La verdad, fue muy positivo.

¿Hay jugadores a prueba?

No, a prueba no hay ninguno porque son todos de la entidad y lo que hay que hacer es seguir con ellos, no los podemos tener a todos en el plantel, pero tienen un nivel muy parecido.

¿Ya se están viendo pinceladas de lo que usted quiere?

Lo que yo quiero es lo que quieren todos los entrenadores. Estos chiquillos en la segunda mitad han tenido un trabajo positivo, una gran combinación y un incremento del trabajo defensivo, con lo cual no es un tema mío ni de otros, es de fútbol.

"Estos chicos tienen fútbol".

¿Cuál es la principal virtud que le ha visto al equipo?

Una intención y realizar de una manera positiva el planteamiento táctico de un fútbol completo y lo van avanzando poco a poco. Esperemos que no tarden mucho en concretarlo.

¿Qué piensa de que el aficionado está muy identificado con usted?

Lo asumo con gratitud y con responsabilidad, a mí no me gusta ser hombre público, nuestra profesión es así y hay que responder con todos los chicos y todas las personas que te solicitan un autógrafo, una foto y que te desean lo mejor.

¿Con los refuerzos se ha avanzado?

Ya hablaremos de eso, no es un tema ahora de conversar.

¿Qué piensa de la lesión de Jonathan McDonald?

Una mala suerte, el fútbol es así.











