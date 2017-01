Benito Floro: 'Ya tenemos perfilados los cuatro refuerzos que queremos del exterior'

Fútbol Nacional

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El técnico español Benito Floro asegura que esta misma semana podrían anunciar a las nuevas caras de la institución. Serían cinco jugadores.

¿Cuánto le urge contar con los refuerzos?

Esta es la última semana y los últimos días en los que ya tenemos perfilados los cuatro refuerzos que queremos incorporar del exterior. También, posiblemente habrá alguno del país. Ya están definidos. Salvo inconvenientes de última hora, serían presentados esta misma semana.

¿Le preocupa la posición en la que se encuentra su equipo luego de cuatro fechas?

Preocupar es un verbo positivo porque significa estar atento a lo que puede ocurrir, pero no hay que entenderlo como miedo. Mi preocupación es sacar el máximo rendimiento de los jugadores. Soy consciente de cómo estos chicos están aumentando su nivel.

¿Es la definición lo más difícil de solucionar?

No, el tema difícil es un cambio de presidente a última hora, la venida de un entrenador a última hora, futbolistas que se han marchado del equipo, los que están en la selección y refuerzos que aún no llegan. Además, se ha jugado domingo, miercoles y luego domingo de nuevo. Estoy convencido que es positivo lo que estamos haciendo, los resultados están siendo inmerecidos, porque están haciendo las cosas bien.

¿Cuánto le preocupa la táctica fija?

Es por falta de experiencia. Aquí hay que aclarar dos cosas: la primera es la creación de faltas innecesarias, que es un tema de experiencia. La segunda es que falta salir rápido al despeje, pero hay que añadir un plus de mala suerte que nos han anotado algunos goles que no debieron haber entrado.

¿Se imaginó un inicio tan complicado?

Aquí las cosas no son siempre como uno quisiera que fueran, pero es un camino largo que queda por delante; todo lo que se está haciendo lo considero positivo.

¿José Luis Cordero se entiende con el resto de jugadores o no se ve bien por un tema de coordinación?

No soy partidario de enjuiciar a los jugadores. Lógico que hay que entender que Cordero, Allen Guevara y Jamesson Scott están llevando el peso del equipo, pero no hay muchos jugadores expertos a su lado. Está trabajando muy bien. Quizá falló en algún pase, pero está dando la cara y está luchando. Conforme pasa el tiempo se verá mejor.

¿Cuánto precio está pagando Alajuelense en este nuevo proceso?

No estamos pagando un precio especial. Estamos dejando puntos por cosas del fútbol. Hay muchísimas ausencias y todo el mundo lo sabe. Los aficionados saben si se está intentando algo o no. El equipo está en el mínimo de potencial y no resulta fácil que nos ganen. Se producen faltas inocentes y les ayuda la suerte también.











Comparta este artículo Deportes Benito Floro: 'Ya tenemos perfilados los cuatro refuerzos que queremos del exterior' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Benito Floro: 'Ya tenemos perfilados los cuatro refuerzos que queremos del exterior' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.