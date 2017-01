El caribeño tiene contrato hasta mayo

El trinitense Aubrey David se entrena con Saprissa, pero desconoce su futuro deportivo, pese a tener contrato con el club.

David arribó al país el pasado jueves y está efectuando algunas labores en el Centro de Entrenamiento Saprissa (CES).

En la campaña pasada, el caribeño salió a préstamo al Dallas de la MLS por seis meses, pero el mismo se venció y debió regresar al club costarricense.

A David le resta contrato con los morados hasta mayo, pero no sabe qué pasará con él, puesto que la S ya tiene las cuatro plazas de extranjeros.

El uruguayo Fabrizio Ronchetti, el panameño Rolando Blackburn, el argentino Mariano Torres y el brasileño Anderson Leite tienen acaparados los espacios para los jugadores foráneos, por lo que no hay campo para el carrilero derecho.

Torres fue sancionado con seis meses porque según el reporte arbitral agredió al silbatero Juan Gabriel Calderón, mientras Leite aún no debuta con el club a pesar de ser presentado hace 25 días.

El pasado viernes, Migración detalló a La Nación, que el Monstruo aún no está al día con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y por ese motivo no le otorga el permiso de trabajo al suramericano, sin embargo, Juan Carlos Rojas, presidente del club, mantiene que este no es el motivo, si no unos "documentos que faltan de Brasil".











Comparta este artículo Deportes Trinitense Aubrey David entrena con Saprissa, pero desconoce su futuro Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Trinitense Aubrey David entrena con Saprissa, pero desconoce su futuro Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.