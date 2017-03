Anderson Leite fue dado de alta en hospital mexicano y regresará este jueves a Costa Rica

Fútbol Nacional

El volante brasileño del Saprissa, Anderson Leite, fue dado de alta en el hospital de Pachuca y regresará este jueves a Costa Rica.

Leite se mantuvo en observación luego del golpe que sufrió en la sien el pasado martes, durante el partido que terminó 4-0 a favor del Pachuca en el Estadio Hidalgo, por ese motivo se mantuvo en México para cumplir con 24 horas en observación.

"El jugador se encuentra bien", había citado un texto suministrado por la institución este miércoles, explicando que el volante no regresaría con el equipo por cumplimiento del protocolo médico.

Sus compañeros, quienes viajaron de regreso justo el día después del juego, pasaron a saludarlo antes de partir rumbo al Distrito Federal.

"Nosotros tenemos que someterlo a muchos exámenes aún llegando a Costa Rica, y podemos involucrar a varios especialistas para que valoren a Anderson y nos den la directriz de cómo se va a manejar el caso de él. No lo podemos exponer de forma tan rápida a la competencia, definitivamente no va a poder jugar en un corto periodo aunque en este momento no puedo decir cuánto", comentó el doctor de Saprissa Esteban Campos.

