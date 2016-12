Benito Floro es el nuevo técnico y gerente deportivo de Alajuelense

El español dirigió al Real Madrid de 1992 a 1994

Alajuelense apuesta a lo grande con la llegada del experimentado técnico español Benito Floro, quien asumirá la dirección técnica y la gerencia deportiva manuda por los próximos tres años.

"Por su trayectoria en distintos equipos y selecciones y este viernes suscribimos contrato en el que se compromete a trabajar con nuestra institución por los próximos tres años y competir en el campeonato que se avecina", explicó Fernando Ocampo, presidente de Alajuelense.

Como lo anunció La Nación el 15 de diciembre, el presidente erizo, Fernando Ocampo, hacía todo lo posible por traer al experimentado entrenador, para iniciar un proyecto a mediano y largo plazo que mezclará a jugadores consolidados con jóvenes figuras de las ligas menores.

"El profesor Floro estará en Costa Rica el 27 de diciembre haremos presentación formal en el estadio, donde tendrá primer encuentro con jugadores. Queremos que vaya el liguismo, será abierto para que vean la práctica y poco a poco decidirá quién será su cuerpo técnico y quién lo acompañará. Le pedimos ayuda para formar a los próximos entrenadores de Alajuelense.", comentó Ocampo.

El jerarca rojinegro también externó que están trabajando en los refuerzos de cara al Verano 2017.

"En cuanto a refuerzos, hasta este momento lo que hay es una serie de opciones que comisión técnica y Junta Directiva han venido valorando; no hay decisión en este momento, porque no era correcto empezar a contratar jugadores hasta que no se nombre al técnico", dijo Ocampo.

"Él ha venido viendo partidos, tiene noción clara del equipo, en qué zonas necesita fortalecerlo. Estamos organizando una actividad interesante para el liguismo, queremos que lleguen al estadio, que lo conozcan y que todos empecemos a construir una ilusión en el proceso que está empezando", añadió Ocampo.

Una de las cosas que destacó Ocampo es el proyecto deportivo que se quiere realizar a largo plazo.

"Para nosotros es muy importante que venga como entrenador del primer equipo, pero una tarea importante es que coordine las fuerzas básicas de la institución, que todas las divisiones menores jueguen un mismo estilo de juego y también debe trabajar con cuerpos técnicos de estos equipos. Que todos los muchachos estén acostumbrados a un estilo de juego", añadió.

Ocampo recalcó que no se van a salir del presupuesto que tienen aprobado por la asamblea de la institución para trar al estratega.

"Seguimos con presupuesto aprobado en pasada asamblea, aunque hicimos reingeniería financiera, con mismos recursos que tenemos ubicarlos en rubros que queremos apostar. Hay apoyo de patrocinadores con quienes no reunimos y hay asociados liguistas que levantaron la mano para hacer esto una realidad. Es un esfuerzo de todo el liguismo y generamos ilusión en un proyecto en el cual tenemos mucho respaldo de los liguistas", finalizó el jerarca manudo.

En la extensa hoja de vida del timonel de 64 años figura su paso por el Real Madrid, entre 1992 y 1994, con el que ganó la Copa del Rey y la Súpercopa española de 1993.

Además de su carrera en España, que incluyó a otros 11 clubes, Benito Floro dirigió en Japón, Marruecos, Ecuador y al Monterrey de México. Su última experiencia en el banquillo la tuvo con la selección de Canadá, la cual comandó desde julio del 2013 hasta el pasado mes de setiembre, en que quedó eliminado en la cuadrangular. Los clasificados del grupo en que estaban los canadienses fueron México y Honduras.

También tiene experiencia en la gerencia, ya que en el 2005 asumió la Dirección Deportiva del Real Madrid de los "Galácticos".

La nueva directiva rojinegra busca un técnico que haga un proceso con el club y así eliminar la inestabilidad del banquillo alajuelense. En un principio, Ocampo pretendía contratar un gerente de peso mundial y un entrenador; no descartaba que ese gerente asumiera el equipo en unos años, pensando en la celebración del centenario manudo (2019).

Sin embargo, la apuesta será solo por Benito.

Desde que Óscar Ramírez dejó Alajuelense, al final del Torneo de Verano 2015, pasaron cinco timoneles por el banquillo rojinegro.

Para el Invierno 2015 el timonel fue el colombiano Hernán Torres, quien cayó en la final ante el Deportivo Saprissa. Para el certamen siguiente llegó Javier Delgado, quien también se fue con el subcampeonato tras perder la final ante Herediano.

Para el Invierno 2016, que terminó hace dos semanas, Alajuelense tuvo tres técnicos. El campeonato lo inició el argentino José Giacone, quien renunció el 21 de agosto. Wílmer López lo sustituyó de forma interina y dirigió un juego ante San Carlos, antes de que el portugués Guilherme Farinha asumiera el equipo hasta el final de la temporada.

