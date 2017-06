Pablo Gabas: ‘Ya no habrá ese periodo de proceso; ahora es entrar y competir’

Alajuela

El rostro de Pablo Gabas refleja la ilusión que tiene por volver a jugar, tras recuperarse satisfactoriamente de la ruptura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el pasado 25 de setiembre, en la cancha natural del Estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.

Ocho meses después, el capitán de Alajuelense recibió el alta médica y este lunes comenzó oficialmente la pretemporada con sus compañeros.

A primera hora, a los manudos les practicaron una serie de exámenes físicos y químicos, mientras que por la tarde tendrán la primera sesión en cancha.

"Estoy contento, feliz de volver a reintegrarme al primer equipo, ya con el alta médica, y sabiendo todo lo que se viene, que es mucho, incluso en un corto plazo; así que feliz de estar y obviamente con objetivos, metas, a corto y mediano plazo para lo que significa volver", afirmó Gabas.

El volante ya dejó atrás la lesión y ahora se mentaliza en ser parte de un equipo que, según él, tiene que "entrar y competir" después del primer torneo a cargo de Benito Floro.

¿Hay presión para este torneo de hacer algo más de lo que se hizo?

La presión está, ganando o no ganando la presión siempre está de parte de la gente y de uno mismo. A lo que voy es que es importante lo que se haga este semestre, porque ya hubo seis meses anteriores en los que se habló del proceso, se habló de que había que ir formando.

"Ahora se viene algo que debemos de arrancar ya desde los partidos de pretemporada, de la mejor manera. Ya no habrá esa excusa, o el periodo de transición o de proceso y ahora es entrar, competir y demostrar de qué estamos hechos".

¿Va a estar para el inicio del campeonato?

Yo creo que sí, del mes seis al mes ocho se hizo todo el trabajo en cancha, frenos, arranques, saltos, giros y solo tomé unos días de vacaciones.

"Me reintegré dos semanas antes al día de hoy y no me he dado tiempo al descanso, he estado constantemente trabajando. Si hablamos del 31 de julio que arranca el torneo, estamos a dos meses casi, pero los entrenamientos a doble turno van a ayudar a ir afinando la parte física".

"Una semana antes de que el equipo saliera a vacaciones, ya yo estaba haciendo fútbol con el equipo y estuve muy bien. Me imagino que el equipo va a entrenar muchos días de la pretemporada en su gran porcentaje a doble turno y si no, uno buscaría alternar y ver qué días es factible venir en las tardes y mejorar la parte física y muscular. Hoy me siento muy bien y sería seguir sobre la línea que se venía trayendo".

¿Cómo toma esta pretemporada?

Esta pretemporada es básica, porque el periodo de diciembre, sobre todo con la cuadrangular y final, y las fiestas, solo quedan días de preparación. El jugador le apuesta mucho a esta pretemporada, a estos dos meses y después de agosto, setiembre, octubre, noviembre, se trata de mantener, pero la pretemporada es básica para cualquier deportista, para evitar lesiones y ponerse a tono.

"En lo personal, para mí la pretemporada es esencial y también para el grupo, para ir encontrando el equipo que quiera el profesor Benito (Floro)".

¿Qué importancia tiene el volver a la competencia internacional?

El estar ahí (en la Liga de Concacaf) es un premio, es algo que se ha conseguido y por algo que vamos a luchar hasta volver a posicionarnos en la otra fase, hablemos de semifinales, finales y Mundial de Clubes. El recorrido nuestro es mucho más largo que el que tienen otros equipos nacionales.

"Sin embargo, es bienvenido, lo aceptamos y vamos a luchar contra el Olimpia para continuar escalando y poder ganar el torneo es la ilusión".

¿Tiene la Liga que apostar a no menos que el título?

Ya estuvo el tiempo de ese proceso, de conocer, de ver, de integrarse, y creo que después de seis meses es mucho más la obligación porque se han mantenido mucho los jugadores, no ha habido muchas salidas y a los futbolistas que se han quedado se les han hecho contratos muy estables.

"O sea, el jugador no debería estar preocupado de dónde va a ir o qué va a hacer y lo que le debe de preocupar es rendir en la cancha; eso es lo que esperamos todos y lo que le dé satisfacción a la afición".

Al repasar los jugadores con más partidos en la Liga, en la historia está usted. ¿Debe ser un líder del equipo en este periodo por la experiencia?

Sí, porque así lo he tomado durante mucho tiempo, no es que ahora sea por esa cantidad de partidos. Eso viene de la época de Óscar Ramírez, que se ha ido llevando esta bandera, siempre con otros jugadores de recorrido importante que ayudan a dirigir un camerino más grande, o de muchos jugadores.

"En la posición que yo esté, sumando minutos, siendo titular, debo ser un jugador ejemplar en todos los sentidos, tanto fuera como dentro de la cancha, a como me he tratado de comportar durante todos estos años de carrera. Ahora hay muchos jugadores jóvenes y jugadores que vienen llegando y prácticamente en esto los tenés que educar de lo que significa el liguismo, de lo que significa esa presión, que por ahí no la tienen en otros clubes y que por acá desde el primer partido te obligan a estar rápido en todos esos momentos, de buscar victorias, tratar de ir adelante, de pelear en la cuadrangular, ser campeones, que a esos chicos no se les sea tan pesada esa transición del equipo chico al equipo grande y uno tiene que estar ahí para hacerlos sentir cómodos".

¿Cuánto gana el equipo luego de que no hubo cambio de técnico para este torneo, a diferencia del pasado?

Gana y obliga. Gana en que se sigue sobre la línea y obliga al jugador, a quien el técnico le dio el voto de confianza, a rendirle.

"Ya el técnico eligió, no sé qué decisiones se puedan llegar a tomar, pero hablemos de pretemporada, que llegue uno, o lleguen más, pero los que quedaron están obligados a rendir más de lo que se rindió, si fue bueno mejorarlo y si fue malo tratar de que sea buenísimo. Obliga mucho el que el técnico siga porque ya te conoce y si te conoce aspira a mucho más del jugador y del equipo".