Jozef Miso: el Matador de Alajuelense vivirá la fiesta que siempre soñó en el Morera Soto

Este sábado a las 5:15 p. m. será su partido de homenaje

Redacción

Al igual que cuando debutó, Jozef Miso no se siente nervioso, pero sí está muy ansioso.

Esta vez no le tocará jugar de visita como cuando tuvo su bautizo manudo, será su regreso al Estadio Alejandro Morera Soto y ahí lo recibirá una afición a la que flechó con su fútbol, su velocidad, su frialdad para definir y con ese remate de derecha prodigioso al cobrar un tiro libre.

Llegó la hora de su homenaje, un tributo que se demoró más de lo que cualquier rojinegro podía imaginar, pero que será un partido de las estrellas que el Matador nunca olvidará.

Volaba de Praga a Costa Rica haciendo escala en Miami, en compañía de Iván Mraz y si en ese momento alguien le hubiese contado que 21 años después viviría una fiesta como la que tendrá este sábado, jamás lo hubiese creído.

Miso llegó a territorio nacional en el invierno tico y desde ahí todo le parecía extraño, porque él venía de un lugar en el que casi ni conocía el sol.

En ese vuelo trataba de aprender algunas palabras en español, porque su hermana le había regalado un diccionario básico de bolsillo, que lo salvó para unas cosas, pero que también le provocó algunas anécdotas que hoy le sacan una sonrisa.

"Ahí vi que para despedirse en español se usaba una frase que sale en las películas y es 'hasta la vista'. Eso es lo que yo decía, pero me veían extraño, porque aquí no es común", contó Miso.

Con los números también le ocurrió algo curioso.

"Como yo veía que se decía cien, doscientos, trescientos, cuatroscientos... pensé que lo que seguía era 'cincoscientos' y cuando lo decía así en la calle para comprar algo, me volvían a ver muy raro", relató entre risas.

A él siempre le había gustado el fútbol y se moldeó en las ligas menores de los equipos Spartak Trnava y Piestany.

Alajuelense efectuó una gira por Eslovaquia y República Checa. Miso atrapó la atención de los erizos y Valdeir Badú Vieira lo recomendó.

Tres semanas después hizo maletas para emprender una aventura en Costa Rica que aún no se termina.

El difícil inicio de quien se convirtió en el Matador

Aquel joven espigado eslovaco debutó con la Liga el 29 de octubre de 1995, a las 11 a. m., en el estadio Chorotega, en Nicoya y en el minuto 28 pidió cambio.

En su lugar entró Bernal Mullins y Alajuelense venció a la AD Guanacasteca por 0-2, luego de que Rónald Gómez y Luis Marín le anotaron a Léster Morgan.

Ese día los erizos sufrieron y sudaron, porque el termómetro marcaba 34 grados.

"En ese partido recibí un golpe de la rodilla hacia el muslo, una paralítica y salí de la cancha en el minuto 30. Pilo Obando siempre decía que yo salí porque estaba fundido por el calor, pero esa información no era verdadera, aunque yo sé que a la gente le encantaba escuchar esa historia", comentó Miso.

Y él se enteró mucho tiempo después, porque en ese instante no entendía español.

"Luego lo ví unas 50 veces en televisión y no lo podía creer", apuntó entre risas.

Su segundo partido fue contra Turrialba.

"Entré de cambio y yo me acuerdo que después de eso había periodistas que decían que este jugador no servía, que era malo, que no era jugador para la Liga. Después metí unos tres golcitos y la cosa mejoró un poco, por un mes", relató.

Sin embargo, ese periodo de adaptación no fue tan sencillo y Miso no encontraba su mejor nivel.

Las maletas que no empacó, porque se quedó

Hubo cuatro meses en los que no jugaba y que ni siquiera aparecía de suplente.

"Estaba en la gradería y estaba convencido de que después de ese torneo me iba a regresar a Eslovaquia. En abril o mayo la situación cambió, pude meter algunas asistencias, unos goles y la gente en la calle me empezó a tratar diferente", relató.

Fue ahí cuando Miso y el liguismo se enamoraron, al punto de que al consultársele cómo resume esas nueve campañas que jugó con Alajuelense entre 1995 y 2004, el europeo responde: "Fueron los mejores tiempos de mi vida".

"Yo conozco muy bien a la afición de la Liga y es la afición de un equipo grande, son crueles si no se rinde, pero es algo completamente normal. La afición tiene que ser así, si no se rinde, tiene que exigir y en un equipo grande se tiene que exigir", destacó.

Añadió que cuando un extranjero o un nacional llega y demuestra que tiene condiciones, "los liguistas se vuelcan a su favor, son incondicionales y apoyan en todo momento".

Para los seguidores de Alajuelense, Jozef Miso es un ícono de su equipo, un hombre al que admiran, respetan y hasta lamentan que en un momento se friccionara la relación y que el jugador tuviera que buscar nuevos horizontes.

En el club decían que el delantero no tenía nada, pero él se sentía lesionado.

"Yo quedé a un 90% de la pierna, estuve fuera 13 meses y 13 días. Me lesioné el 28 de noviembre de 1999 y ese día fue como que me hubiesen metido un cuchillo en la pierna, tenía un desgarro de segundo y de tercer grado a la vez", recordó con pesar, porque afirma que en la Liga él se sentía feliz.

Con Alajuelense marcó 73 tantos, pero en realidad, en la máxima categoría consiguió 88 dianas, convirtiéndose en el extranjero que ha marcado más goles en el fútbol tico.

Después de su época de gloria con los rojinegros, Miso jugó en Primera con Brujas FC, Santos, Carmelita y Herediano. Se retiró en Segunda División con el Municipal Grecia en 2008.

Nueve años después de su último partido oficial, Jozef Miso tendrá su homenaje.

Con 43 años se pondrá los tacos, la camiseta, la pantaloneta y volverá a sentir ese cariño de la afición de Alajuelense, cantándole "Miso Matador".

'Quiero que el estadio esté lleno, que La Doce esté a reventar'

"Estoy muy contento, la emoción es grande, a uno le encantaría que llegue una gran cantidad de aficionados, quiero que el estadio esté lleno, que La Doce esté a reventar, que no entre un alma más ahí, que se escuchen muchos cánticos hacia el equipo, eso me tendría muy feliz, que se escuche en la cancha, que el ambiente esté como en una caldera", destacó.

Y no será un juego cualquiera, porque Miso jugará con varios excompañeros ante futbolistas que también fueron sus archirrivales.

"Es un detalle muy importante, estarán jugadores que marcaron historia en este país, prometieron su participación figuras que estuvieron en un Mundial, que jugaron en el extranjero, con buen nivel y eso me tiene contento, que gente tan importante aceptara ser partícipe de este homenaje".

Así describe Jozef Miso a los hombres del equipo con el que jugará en su homenaje

Alexis Rojas

"Era el portero titular cuando yo vine a la Liga en 1995, fue un gran portero, muy buen amigo, compartimos fuera de las canchas y espero que disfrute el homenaje y que recordemos los viejos tiempos".

Álvaro Mesén

"Fue el portero titular en la mayor parte del tiempo que estuve en la Liga, un gran portero, muy buena persona y consiguió grandes cosas con Alajuelense".

Javier Delgado

"Es uno de los jugadores símbolos de la Liga, creo que es uno de los que tiene más campeonatos y luego ganó Concacaf como entrenador con la Liga y es uno de los símbolos más fuertes en los últimos 25 años del club".

Luis Marín

"Mundialista de Corea y Japón, muy buen compañero, un gran jugador, me acuerdo que cuando yo vine a Costa Rica yo no conocía a nadie.

"A mí Marín y Delgado se me parecían demasiado y yo ocupaba como tres semanas para poder distinguirlos porque yo los veía iguales, yo no sabía cuál era cuál, después Marín perdió pelo y se me facilitó esa tarea".

Carlos Castro

"Castrito, como yo le digo, llegó desde las ligas menores antes de la temporada 97-98 y de una vez llamó la atención de todos por su calidad como jugador, técnicamente tenía unos quiebres espectaculares, al ser zurdo es más habilidoso y tuvo mucha trayectoria en la Liga y la Selección".

Mauricio Montero

"Cuando vine y me di cuenta de que Chunche jugó en Italia 90 fue impactante para mí, porque yo era demasiado fanático, no me perdí un solo partido de ese Mundial y yo estaba emocionado.

"Eran historias como de una película, Chunche me jalaba en los primeros meses para ir a entrenar porque vivía en Grecia, yo en el Barrio San José y él pasaba por mí. Incluso, la esposa de él, la China, me lavaba la ropa los primeros meses y le quiero agradecer a ella por eso".

Alexánder Madrigal

"Róger Ajún le decía cabecita de oro, muy buen compañero, una persona muy sencilla y el fuerte de él era el cabezazo. Yo me acuerdo que cuando un día antes del partido entrenábamos la bola muerta, venían centros y cuando él iba a chocar con el portero metía la cabeza, el portero metía el puño y yo cerraba los ojos, porque me decía qué loco es este muchacho, que mete la cabeza para que se la rompan".

Cristian Oviedo

"Nunca lo tuve de compañero, cuando yo estaba en la Liga él estaba en Heredia, jugué con él fútbol 5, consiguió grande cosas con la Liga.

"Un excelente penalero, para mí él tenía una estrategia, no es que llegaba a ver qué voy a hacer, él tenía clarísimo la estrategia, todo el mundo la sabía, pero como era buena, costaba mucho adivinar cómo lo ejecutaría.

"Él siempre estaba esperando el movimiento del portero y cuando no se le movía, ya sabía él lo que tenía que hacer".

Harold Wallace

"Compartimos siete años en la Liga y para mí siempre fue un jugador muy bueno, que marcaba diferencia, siempre escapándose por la banda derecha, ofensivo y defensivo, con mucho despliegue físico, marcando diferencia".

Luis José Herra

"Es de mis mejores amigos en este país, cuando yo vine él estaba con Saprissa y ahí nos conocimos por medio de unas amistades, vivimos cerca, nos hablamos regularmente".

Bernal Mullins

"Cuando vine estaban Froylán Ledezma, Rónald la Bala Gómez, Bernal Mullins, Rodinei Martins y después yo.

"Mullins es uno de los muy buenos jugadores que teníamos y la competencia era fuerte porque estaban Froylán, la Bala, yo y cuando él entraba, marcaba diferencia.

"La Liga, como un club grande, tenía mucha calidad y se notaba en su nómina".

Pablo Izaguirre

"Yo me acuerdo que llegó en 1999, lo trajo Guilherme Farinha y con la bola en los pies era muy talentoso. Ahora yo lo pienso y cuando arrancaba en velocidad es como lo hace Messi, quizás un poco menos rápido, pero como llevaba la bola pegada a la pierna izquierda, con una conducción impresionante, muy habilidoso, tenía el centro de gravedad muy bajo y eso le facilitaba muchas cosas.

"Wilmer jugaba más sencillo, pero cuando Pablo agarraba la pelota no tenía problema en quitarse a dos o tres rivales. Wilmer tenía movilidad y pensaba muy rápido".

Wílmer López

"Para mí es el mejor de todos nosotros. Cuando yo llegué al camerino y vi a Wílmer la primera vez, noté que tenía una contextura como torcida y no los conocía ni los había visto jugar y yo pensé 'este no puede ser mejor que yo (ríe)', porque estaba torcido y no prometía nada, pero cuando lo vi en la cancha, cómo se movía, el fútbol que tenía y cómo pensaba, para mí era demasiado fácil jugar con él.

"Nos entendíamos en la cancha y él sabía cómo jugaba yo, yo sabía cómo jugaba él y hacíamos una buena dupla.

Aunque en realidad él se entendía con todos".

Steven Bryce

"Llegó en 1999, del Saprissa y siempre cuando se cambia un jugador de estos dos equipos para el otro bando hay un burumbún y dio mucha talla, en unos cuatro clásicos seguidos metió goles.

Con nosotros hizo un gran trabajo en la obtención de varios campeonatos".

Esteban Sirias

"Era de la camada más joven, Esteban se incorporó como en 2001 y me acuerdo que era un zurdito muy joven, tenía buena pierna para tiros de media distancia, rápido, hizo gran parte de su carrera en la Liga".

Luis Diego Arnáez

"Un líder dentro de la cancha, un jugador muy aguerrido, que siempre trataba de ser positivo y de mucho empuje en la cancha, tenía un bien tiro de media distancia".

Jozef Miso

"Era un jugador más, un muchacho al que le gustaba mucho jugar con Alajuelense, que siempre dio lo que pudo y que tiene al equipo en el corazón".

"Si yo hubiera venido a un equipo chico, al que lo fueran a ver unas 300 personas, yo no hubiese durado mucho acá, pero cuando vi lo que era la Liga, la gente que llegaba a los partidos y como tratan a los jugadores, que había una barra como La Doce que apoyaba en las buenas y en las malas, uno lógicamente se pone feliz".

"Para estar feliz completamente, un jugador tiene que rendir. Si está en otro país y no juega, no está feliz".

"Cuando no anduve bien creía que iba a regresar a Eslovaquia".

"Recuerdo que contra Belén quedamos 0-0, yo tuve una opción de gol en el último minuto y no lo metí, estaba pasando por una gradería y un señor me decía de todo, como nunca en la vida y yo pensaba que iba a regresarme".

"Se lo comenté a don Iván Mraz y él me respondió que estaba adaptándome acá, que quería que siguiera un año más y yo lo miré y le dije que no creía".

"Después aproveché la oportunidad, no es que era un Maradona, pero la gente me empezó a empujar de una manera increíble y di un giro de 180 grados porque asistía y metía goles y la gente se volcó apoyándome".

Álvaro Solano, será el técnico

"A él no lo vi jugar porque cuando yo llegué él ya estaba retirado, pero lógicamente uno sabe que hizo historia. Lo conozco y es una buena persona. Siempre nos tratamos con mucha cordialidad y yo tengo una muy buena opinión de él".

Así describe Jozef Miso a los rivales que tendrá en su homenaje

Erick Lonnis

"Es una persona que yo estimo mucho, es un hombre de muchísima trayectoria en el fútbol nacional, creo que todo mundo lo conoce y todo mundo se acuerda de nuestra rivalidad.

"Yo creo que yo tuve la dicha de meterle algunos goles y eso me ayudó muchísimo en mi carrera a nivel nacional.

"Los goles en la final son los más importantes. Yo me acuerdo que mi sueño siempre desde que vine y desde que vi el primer clásico en Costa Rica, quedé impresionado por el ambiente y yo siempre me decía que sería triste irse de este país sin poder anotar por lo menos una vez un gol en el clásico.

"Me acuerdo que en 1997 jugábamos la final y en cinco minutos estábamos perdiendo 2-0. Cuando nos metieron ese segundo gol yo estaba en media cancha pensando 'no puede ser que nosotros vayamos a perder esta final' y yo veía que la cosa estaba cuesta arriba.

"En el minuto 20 había un tiro libre y yo ni los pateaba, les pregunté a Joaquín Bernardo Guillén y a Austin Berry que si podría pegarle yo y me dijeron 'dale'. Y ahí pude anotar ese gol.

"El primer tiempo terminó 3-2 en favor de nosotros y después del partido estaba contentísimo, estaba feliz y el miércoles siguiente era el juego de vuelta que quedó 1-1 y ahí también anoté.

"Fue una alegría increíble y como cuatro meses después, al empezar el otro campeonato, en la temporada 97-98, cuando estábamos calentando me contaron que la afición me escogió como el mejor jugador de las finales y yo no lo podía creer, porque yo era de perfil bajo y entre tantas figuras que estaban, me dieron un premio y yo me sentía muy orgulloso".

Mauricio Solís

"Desde que yo vine a Costa Rica él jugaba en Herediano y de una vez me llamó la atención, es de los mejores jugadores que estaban en esa época en el fútbol nacional.

"Me acuerdo que Paulo Wanchope y él se fueron al Derby County y después lo tuve como compañero en la Liga, excelente persona y extraordinario jugador, de los mejores del país".

Wálter Centeno

"Todos sabemos la trayectoria que tiene Wálter en el país, de los mejores, mundialista, todos sabemos que metió goles en la Champions League contra la Roma y el Real Madrid.

Fue un gran jugador y para mí es un gran honor que él asista al homenaje a mi persona. Wílmer y él eran grandes jugadores, uno pasó más con Wílmer que para mí era muy inteligente, Paté también, pero es que eran diferentes en sus características".

Germán Chavarría

"Cuando yo vine al país, él tenía poco de haberse retirado, pero uno sabe quién es, es mundialista de Italia 90, un símbolo del Club Sport Herediano".

Evaristo Coronado

"Se retiró en el 95 como en junio y yo vine en octubre y nunca nos enfrentamos en un partido oficial, pero en un amistoso sí y cuando había un tiro a marco, un rebote o alguien que anotaba cerca siempre decían que era como Evaristo Coronado, porque él metía muchos goles dentro del área.

"Cuando lo traté me di cuenta de que es una muy buena persona, una persona muy humilde".

Claudio Jara

"Es uno de los máximos anotadores de Herediano, es mundialista de Italia 90 y creo que él estaba jugando en Carmelita cuando yo llegué, una vez lo vi jugar en los 90 Minutos por la Vida y ya tenía su edad y yo dije cómo corre así aún".

Rolando Fonseca

"Es un símbolo del fútbol nacional. Cuando vine él estaba en Saprissa, los dos éramos muy jóvenes y desde que lo vi me llamó la atención y le dije a don Iván Mraz que él era un gran jugador.

"Yo creo que él estaba para conseguir más cosas en el fútbol internacional, porque a nivel nacional era una estrella, él tenía nivel para hacer carrera en Europa".

Reynaldo Parks

"Jugó con Heredia, con el Municipal de Guatemala, en México y en la eliminatoria hacia Corea y Japón 2002 era el capitán y tuvo la mala suerte de que lo afectó una lesión en la rodilla y no pudo participar en el Mundial, fue una tragedia deportiva, muy triste para él.

"Lo traté poco, pero fue un gran jugador y yo creo que se retiró en el Saprissa".

Roy Myers

"Sé que le dicen el Maravilloso, que en sus mejores años estuvo en un club de Uruguay, un jugador muy habilidoso, uno de los futbolistas fuertes del Saprissa. Me parece una persona humilde".

Marco Herrera

"Lo conozco bastante bien, una vez compartimos en un torneo en Estados Unidos y es un gran jugador zurdo y muy amistoso, es un honor que participe en este partido".

Hernán Medford

"Es de los jugadores más conocidos en la historia del país. Yo a él solo lo había tratado de hola, hola, cómo está, cómo está y nada más.

"Cuando le pregunté que si aceptaría venir a ese partido de una vez me dijo que sí y yo quedé muy contento porque un jugador de tanta trayectoria venga. Me sorprendió.

"Lo que pasa es que yo pensé que como es el entrenador de Heredia me iba a decir que podría ser un problema pero me sorprendió positivamente".

Sandro Alfaro

"Fue jugador de Herediano por varios años, sé que patea muy bien los tiros libres. Fuimos compañeros durante unos tres años en la Liga y fue un jugador de mucha trayectoria, como todos los que están en la lista. Lo llamé un domingo en la mañana y de una vez me dijo que sí".

José Jaikel

"Lo conocí una vez que nos topamos en Honduras y lo conozco por lo que cuentan los amigos míos, por esas historias en las que recuerdan que era un jugador muy fuerte, un centro delantero de mucha fuerza".

Paulo César Wanchope

"Paulo César Wanchope es uno de los jugadores top en la historia del fútbol nacional, un costarricense que consiguió grandes cosas en Inglaterra y en España. En el Mundial metió dos goles contra Alemania y es un ícono del fútbol nacional".

Róger Flores

"Fue el capitán de Costa Rica en el Mundial de Italia 90 y consiguió grandes cosas, es uno de esos buenos futbolistas que jugaron con la Liga y con Saprissa y uno de los grandes referentes en la historia del fútbol de Costa Rica".

Odir Jacques, será el técnico

"Nunca trabajé con él, pero es un técnico que consiguió muchos campeonatos aquí en el fútbol nacional y merece mucho respeto y admiración. Sus logros demuestran que es un gran técnico".

Despedida de MISO... un imperdible para los Manudos de corazón⚫⚫⚫🔴🔴🔴... se imaginan, tiro libre cerca de área... MISO vs LONIS 😊👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/9EbIiqaWtY — Fernando Ocampo (@focampo13) 16 de febrero de 2017











