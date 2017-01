Ecuatoriano Jefferson Hurtado: 'Jugar en Alajuelense me ilusiona mucho'

El defensor llegaría el viernes si le entregan la visa

El defensor ecuatoriano Jefferson Hurtado ya tiene las maletas listas y tan solo espera un documento para viajar a Costa Rica y ponerse a las órdenes de su nuevo club, Liga Deportiva Alajuelense.

Tiene 29 años, mide 1,89 metros y Benito Floro lo dirigió durante un año.

"Todo está muy bien, Dios mediante esperamos arreglar el tema de la visa para poder viajar el viernes a Costa Rica y estar allá para pasar el chequeo de rigor", comentó Hurtado a La Nación.

El año pasado militó en el equipo Aucas de su país, club del que fue separado por darse de golpes con un compañero.

Desde que el técnico rojinegro lo contactó, él mostró mucho interés en aceptar la oferta de la Liga.

"Jugar en Alajuelense me ilusiona mucho, son oportunidades que te da la vida y quiero hacerlo de la mejor manera, conocer nuevos aires es bueno siempre y Dios quiera que todo se dé de buena forma para comenzar a entrenar lo antes posible", mencionó.

Entre junio y agosto de 2009 se le practicaron dos cirugías en la rodilla izquierda y entre 2011 y 2012 jugó en Argentinos Juniors.

Antes de eso, entre 2008 y 2011 militó en el Barcelona Sporting Club de Ecuador, país en el que también actuó con Deportivo Quito, El Nacional, Deportivo Azogues, Norte América y Aucas.

"La verdad que no me gusta hablar de mis características, en su momento cuando me vean se van a dar cuenta de cómo soy", expresó Hurtado.

Y agregó: "Lo que sí puedo decir es que siempre voy a trabajar, la predisposición dentro del campo de juego siempre va a estar y yo pretendo aportar, porque se quieren grandes cosas".

El zaguero conoce muy bien a Benito Floro y afirma: "El profe es muy estricto. A él le gusta que todos estemos en buena forma, le gusta que todo marche bien y en lo futbolístico, te lo digo yo que lo conocí durante un año, va a dar mucho de qué hablar".

Según Hurtado, la clave está en que se le respete el proceso para el que se contrató.

"Es un técnico al que le gusta que los equipos jueguen de buena forma y creo que si le dan la confianza y el tiempo, va demostrar lo que es capaz de conseguir", finalizó.











