Alajuelense flaquea justo antes de Herediano y otras amenazas

La Liga quedó fuera de zona de clasificación, justo cuando el calendario está punto de ponérsele cuesta arriba.

Mientras regresan las dudas y los fantasmas al bando manudo, con derrotas consecutivas ante Santos y Carmelita, su rival de turno para el sábado sigue intratable. Herediano es superlíder y está invicto. Por si fuera poco, de inmediato vendrán las visitas a Saprissa y Pérez Zeledón. En medio tan solo tiene un juego en teoría menos complicado, en casa ante Guadalupe.

Por ahora, los manudos piensan en el juego del sábado en el Rosabal Cordero como una oportunidad para demostrar de qué están hechos: "Heredia está ahí arriba solito, nadie le ha hecho daño y si nosotros queremos clasificar, esa es una bonita prueba y tenemos que lavarnos la cara", apuntó el defensor Kenner Gutiérrez.

Y agregó: "Todavía queda torneo, faltan muchos partidos por disputar y la mentalidad de nosotros es clasificar. Herediano es un rival que respetamos, difícil, pero esperamos hacer un buen trabajo en la casa de ellos para sumar de a tres".

Para Alajuelense, pensar en un triunfo contra los florenses de Hernán Medford parece un antídoto a la enfermedad que presenta el León. Sin embargo, los antecedentes no son alentadores para los manudos.

32 meses sin ganar en el Rosabal. La última vez que Alajuelense venció a Herediano en el Estadio Eladio Rosabal Cordero data del 7 de febrero de 2015, cuando un gol de Ariel Rodríguez se tradujo en tres puntos para los erizos.

Después de eso, el 22 de mayo de 2015 se produjo un empate (2-2) y tras la prórroga, el Team se proclamó campeón del Verano 2015 en la tanda de penales.

Otro empate se registró el 23 de setiembre de 2015, esta vez sin goles.

Un mes después, el 30 de setiembre y por el Torneo de Copa, los florenses le ganaron 3-2 a los rojinegros.

El Team se impuso 2-1 el 9 de abril de 2016 y el 14 de mayo, en el juego de vuelta de la final del Verano 2016, Herediano ganó 2-0, para dejarse el cetro un global de 3-0.

Los rojiamarillos también derrotaron a la Liga el 27 de julio de 2016, por 2-1, y el 10 de diciembre de 2016, Herediano aplastó 5-1 a Alajuelense.

Con Benito Floro como técnico, los rojinegros sumaron un punto en la casa florense el pasado 8 de marzo, con marcador de 0-0.

"Es muy difícil, no lo vamos a ocultar, vamos a trabajar más en la parte de atrás, en defensa, porque se están cometiendo errores y los asumimos. No vamos a soltar la responsabilidad y no queda más que trabajar y no bajar la cara porque queda torneo, necesitamos sumar contra Heredia", recalcó Gutiérrez.

Mientras, Jonathan McDonald asegura que lejos de continuar en lamentos, lo que su equipo debe hacer es aprovechar la semana para entrenar más duro y que en la cancha todos jueguen con ganas, por parejo.

"Lo que se habla en el camerino queda en el camerino, cosas que pasan, suceden. No somos el primer equipo ni el último que va a vivir una situación así, pero no hay ni división, ni presión extra. Tampoco hay crisis ni mucho menos, no nos vamos a echar a morir por perder dos partidos", indicó el delantero.

Él considera que para visitar al Team deben diseñar una estrategia perfecta.

"Tenemos que ser conscientes de que ellos atacan con mucha gente, así que a la hora de tirar la transición ofensiva tenemos que tratar de atacarlos bien y tener la calma necesaria porque ellos dejan espacios atrás", mencionó el artillero de la Liga.

Allen Guevara destaca que Alajuelense ha hecho buenos partidos de visita y que a ellos mismos les da la impresión de que se acomodan mejor a domicilio.

"Hemos tratado de jugar bien, sabemos que Heredia es un equipo complicado y tenemos que hacer un juego inteligente para tratar de traernos una victoria", citó el Cusuco.

El nuevo encuentro entre florenses y manudos en la casa de don Eladio será este sábado, a partir de las 8 p. m.