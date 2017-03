Bryan Jiménez acaricia el sueño de jugar su primer clásico con Alajuelense

La Liga y Saprissa se enfrentarán este sábado a las 6 p. m.

Por su juego pícaro y lo que ha mostrado en los 678 minutos que ha jugado en este Verano, el delantero Bryan Jiménez podría estar muy cerca de convertir en realidad su sueño de jugar un clásico.

Yitan fue parte de la convocatoria de la Liga para el duelo contra su archirrival del pasado 5 de febrero, pero estuvo en la suplencia y no actuó en ese duelo que ganaron los morados por 2-1 en Tibás.

Aunque en las últimas fechas no ha sido titular, el delantero de 20 años sí ha entrado de cambio y le inyecta oxígeno, vida y dinamismo al equipo de Benito Floro.

"Lo tomo con mucha madurez, también con mucha motivación, creo que jugar un clásico es el sueño que uno tiene de niño y ahora estoy cerquita de jugar un partido tan importante y quiero jugarlo", afirmó Jiménez.

Sin embargo, tampoco se presiona y prefiere no pensar en si va a jugar o no, porque al final de cuentas, de eso se dará cuenta hasta el propio sábado por la tarde, en vista de que el técnico español acostumbra revelar su once hasta que se acerca la hora del juego.

Durante esta semana, Yitan trata de afinar la puntería y entrenarse lo mejor que pueda.

Eso sí, confiesa que le habría encantado que este clásico fuera en otras condiciones y no con el equipo ya eliminado.

Aún así, él no cree que sea un partido de trámite nada más.

"Quería que fuera un poco diferente, lo de la clasificación y todo eso se nos complicó, tal vez no tengamos bastante afición o no sé qué va a pasar, pero yo en lo personal tengo que hacer mi mayor esfuerzo, tratar de sobresalir en ese partido y hacer las cosas que el profesor quiere".

Aunque Floro es quien decide, Jiménez no quiere ser espectador del choque entre Alajuelense y Saprissa.

"Desde niño uno ve esos partidos, los clásicos y a uno lo motivan bastante, sí me gustaría bastante jugar este partido", apuntó.

Además, dice que las ganas que tiene de jugar no son de ahora nada más, por la cercanía del clásico que pitará el central Henry Bejarano.

"Eso es desde el primer partido, cada uno tiene que estar haciendo su labor, este es el trabajo de nosotros, tenemos que aportar siempre y dar el mayor esfuerzo posible".

Según Yitan, en el camerino de Alajuelense no piensan en otra cosa que no sea el triunfo contra los morados.

"Hablamos de que tenemos que ganar, que tenemos que darle esa alegría a la afición de ganar el clásico, es un partido que significa mucho para el orgullo de nosotros y esperemos que podamos ganarlo".

Estos días han sido un poco diferentes, pero él trata de no presionarse de más y limitarse a entrenar.

"Tengo amigos y familia saprissistas, pero lo tomo con madurez y tranquilidad y espero poder jugar, sería bonito hacer un buen partido".

Yitan confesó que el sábado pasado, la derrota contra Belén le dolió en el alma, porque con eso moría la ilusión de la Liga de clasificar a la cuadrangular.

"Después del partido fue un poco duro, pero ya el lunes, cuando llegamos a entrenar, las personas que tienen más peso en el camerino nos hablan y dicen que estas cosas pasan, que no nos podemos desmotivar y que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo", finalizó Bryan Jiménez.

El partido entre Alajuelense y Saprissa será este sábado, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.











