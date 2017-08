Benito Floro critica en público a los jugadores de Alajuelense por primera vez

Alajuela

Tras la derrota contra Herediano (0-1), Benito Floro habló fuerte en el camerino de Alajuelense y lo que les dijo a sus hombres lo repitió en la sala de prensa, según él mismo lo confesó.

Es la primera vez que el técnico español se muestra muy crítico en su encuentro con los periodistas luego de un juego, pues considera que es hora de frenar los despistes y las desconcentraciones que provocan un nuevo resultado adverso.

"Es algo que ya lo hemos comentado y ellos lo saben hasta la eternidad. Ellos tienen que mejorar muchísimo la concentración, la comunicación, porque hacemos un esfuerzo enorme y por la falta de comunicación y anticipación nos hacen goles", comentó el técnico español.

-- ¿Considera que la Liga tuvo suerte porque no recibió más anotaciones y cuál es su sensación con respecto a los aficionados que les gritaron al final cerca del banquillo?

Fue un partido en el que en la primera mitad hicimos bien las cosas, más o menos, contra un equipo que es campeón, que viene más descansado que nosotros y que viene con menos problemas mentales en el sentido de ánimo.

"La primera mitad fue francamente positiva y es una pena que no hayamos hecho un gol ahí y después vino la segunda mitad con el fallo habitual, que no solo se produce en el gol, sino que se produce después. Así se los dije, que esas circunstancias no se deben dar en un equipo como el nuestro. Esa es la causa de que el partido no se haya podido ganar".

-- ¿Qué debe mejorar la Liga?

"Ellos tienen que asumir que esa responsabilidad no la están haciendo bien y la tienen que llevar adelante".

-- El equipo se cae en los segundos tiempos, ¿cuál es el problema habitual en la Liga?

El problema futbolístico en el terreno de juego tiene que ver con esa falta de atención y de concentración, porque si tú como entrenador en el descanso les dices que los diez minutos son vitales para luego recuperar todo el tiempo, no hay que cometer fallos, saques a favor, cómo se tiene que cubrir la posibilidad del rechace y lo abandonan, tienen tiempo de corregir y lo abandonan, y si dos o tres minutos después vuelve a ocurrir es porque falta un nivel de concentración o falta un nivel de valentía ante estas circunstancias, que significan que una cosa es lo que ocurrió antes, pero no se puede regalar un partido como este.

"No se puede tener una primera mitad en que se domina, se juega, se equilibra y se tienen ocasiones de gol y que por esos diez minutos, donde se te pide que estés muy atento para acabar de controlar todo el partido, te despistas como un chiquillo y eso no puede ser, no debe de ser, y lógicamente es un punto que lo tienen que corregir porque de lo contrario, no hay manera de que el equipo saque el provecho de las buenas cosas que hace.

-- ¿Para qué está hecha esta Liga en este campeonato, pueden ser campeones?

Adivino no puedo ser, yo le puedo hacer la comparación con el torneo anterior, que tuvimos un inicio muy negativo porque en varios partidos no hicimos más que un punto y cuando recuperamos a la gente, si llegamos a tener el acierto necesario el día que enfrentamos a Belén, nos metíamos en la cuadrangular. Demostramos en ese último tramo que estábamos al nivel de los que participan en la cuadrangular y ahí teníamos la perspectiva de lo que el equipo podría hacer y en este también.

"Soy consciente de que la agresión mental, por decirlo de alguna manera, de Olimpia, les ha afectado, pero afecta todo, no solo a ellos. Y tanto el profe como la Junta Directiva han demostrado que están ahí. Lógicamente ellos han estado anuentes y después de cometer errores y de jugar la primera parte bien, no están y aunque hubo lucha, ya luchan como pollos sin cabeza y entonces eso no puede ser".

"Ese control se escapa porque no tienen, posiblemente no quieren asumir que en la cancha hay que comunicarse muchísimo y hay que hacer. De vez en cuando se quejan de que se comunican y no se escuchan, o que escuchan y no se comunican y eso ya son excusas".

"No se puede en la primera mitad demostrar que somos un buen equipo y en la segunda, por una falta de control, de algo que tienen previsto cómo hay que hacerlo y cómo no, que no se haga y luego vengan los grupos. A veces hay futbolistas que no se despabilan en la cancha y hay compañeros que no llegan, no es el profe el que no llega desde el banquillo".

Ellos tienen que ser conscientes, porque lo han hecho, que cuando corrigen eso compiten bien y que cuando no, nos toca ir al sufrimiento como en la segunda mitad. No podemos estar entrenando 40 horas a la semana una misma cosa, eso lo tienen que cambiar, con este entrenador o con el que venga, porque donde vayan, cualquier equipo profesional tiene que hacer eso y ellos lo saben".

"Si les falta un poquito de concentración por la presión o por lo que sea, pues tienen que decirlo, porque es un equipo de presión y hay que saberla soportar. Yo la estoy soportando, el presidente la está soportando, la Junta Directiva la está soportando y estamos haciéndoles ver que no es el método".

"Que cambien el entrenador y ya nos lavamos las manos, eso no es, ni debe ser, y es que no son malos chavales para estar pensando en eso, que a alguno se le escapa alguna tontería de vez en cuando. Es cierto que venimos del problema con Olimpia y la exigencia, pero eso es otro asunto".

"Son situaciones que se repiten en los saques de banda, en los saques de esquina y ahí perdemos muchas energías, porque el equipo domina. Contra Olimpia dominamos los dos partidos y no hacemos un golpe franco a favor y en contra es una falta de concentración que se tiene que resolver rapidito, no se puede esperar mucho".

"Y no pueden ser cobardes, porque si se meten en la cobardía de decir que por qué no cambian al entrenador, eso no lo soluciona".

-- ¿Cómo se corrige un error de concentración, porque eso va más allá de lo que se trabaja en el día a día?

Hay que decirlo claro, es imposible corregir el comportamiento mental de los futbolistas que están muy pendientes de todo lo que se habla, se escribe, por Twitter, y que lógicamente con la edad que tienen y el profesionalismo que hay aquí y la exigencia, es muy difícil que esos chicos estén concentrados.

"Deberían estar ausentes de lo que se dice para poder entender lo que hicimos mal. No paramos de insistir en que se concentren en el trabajo, que lo hagan con la aplicación en la cancha, que se comuniquen en la cancha y que no entren al vestuario dando patadas, cuando eso hay que hacerlo en la cancha, jugando bonito y es lógicamente porque el ambiente que están leyendo y escuchando es negativo y para qué quieres cosas negativas en tu vida".

"Concéntrate en el trabajo y hacerlo positivo, no para contagiarte de eso. Es un trabajo que hay que hacerlo sobre la marcha, compitiendo, soportando estas cosas como lo del Olimpia, lo de este domingo, porque si la situación siempre es la misma, ellos se sienten protegidos".

"Hay que evitar que ellos se sientan protegidos ante lo que no se hace bien".

-- ¿Por qué se generan tantas jugadas en táctica fija y no es tan efectivo el equipo? ¿Hay jugadas planificadas o hay que fomentar el trabajo en ese aspecto?

Sería bueno que le pregunten a los futbolistas si tienen que saber qué hay que hacer en cada golpe franco, en cada saque de esquina, en cada saque de banda, cuáles son los movimientos, qué es lo que tienen que ir y venir, porque ellos reconocen que lo tienen clarísimo.

"La cuestión es por qué no lo hacen, eso es un tema psicológico y hay que entender por qué, hay que conocer por qué y eso tiene que estar en el sentido común del trabajo. Si sabes lo que tienes que hacer, lo tienes claro y luego en la cancha y no se ejecuta por la presión, entonces no tienes el nivel suficiente para competir en un equipo con presión, o tienes que ser inteligente y quitarte la presión de encima, en centrarte en hacer las cosas y punto".

"Pero por supuesto que las acciones de balón parado están súper ensayadas y súper conocidas".

-- Iago Soares perdió protagonismo y no juega, ni está en la lista de convocados, ¿qué pasa con él?

Es una situación que no creo que sea conveniente explicarla ahora. Él ha tenido sus oportunidades en el torneo anterior, en el inicio y está ahí. Y seguirá estando, tratando de sacar el máximo provecho de sus cualidades, que las tiene que aprovechar.

-- ¿Qué tan mal psicológicamente está la Liga?

Si empiezas el torneo bien, si en pretemporada has hecho partidos contra equipos internacionales con buena actitud y ellos que están pendientes de todo perciben que no se están haciendo las cosas bien, lógicamente no se entiende lo que está pasando.

"Si se empieza el torneo contra un equipo que es una sorpresa, hacemos las cosas bien, pero hacemos cosas mal, no se percibe bien en el ambiente lo que se ha dado, se complica".

"Si se pierde contra Olimpia, teniendo opciones como ellos y sin excusas, pero con dos penales y vienes aquí y te encuentras un ambiente negativo, ellos quizás no tienen la capacidad suficiente mental de asimilar todo eso y decir que vamos a centrarnos en las cosas y esa situación, la única manera de dominarla, es comunicándose bien".

"Exigiéndose mucho, porque no es razonable que en la primera mitad, (José) Andrés (Salvatierra) esté viendo que el Chama (José Luis Cordero) está parado, con lo cual está bloqueando su salida y su juego y no se le ve en ningún momento decirle Chama movete. Las cosas son sencillas de entender; ahora, no son fáciles de aplicar".

"Cuando viene la situación de Santos, que es un buen equipo y también tenemos nuestras cosas defectuosas, pero también las positivas y luego viene Olimpia, son muchas cosas juntas, donde el futbolista que está muy pendiente de todo lo que se dice y que en la mayoría de los casos se sienten culpables, eso no les facilita concentrarse y eso lo tiene que entender todo el mundo".

"Hay que saber apoyar al equipo cuando lo merece y hay que saber gritarle cuando lo merece, pero no hay que confundir. Me imagino que en los torneos anteriores pasó con los demás entrenadores, un punto de impotencia, que no es mi caso porque yo sé qué es lo que tengo que hacer".

"Se dicen las cosas clarísimas, se hacen las prácticas y salen las cosas bien, pero se llega a la cancha y se diluyen, por qué, por esa situación que no es tema de ahora. En este momento es una situación bastante desagradable, con desagradable quiero decir incómoda por todo lo que se ha dado desde el primer partido".

"Ellos son los que lo tienen que hacer, lo saben todo, saben lo que tienen que hacer en defensa, lo que tienen que hacer en ataque y saben que físicamente están bien, ya tienen que olvidarse de historias, de lo que se comenta o lo que no se comenta y centrarse en la cancha a ejecutar lo que saben hacer y cuando lo hacen, sale muy bien".

"Ese es el concepto claro que debe tener ahora mismo todo mundo y lógicamente yo les pido a los liguistas de todo corazón que no se derrote al equipo, que si ya hemos tenido una derrota, que no se les derrote más, hay que seguir y queda mucho camino".

"Si en el torneo anterior la tuvimos difícil, en este la vamos a tener mejor, pero hay que entender lo que está pasando".

-- Por José Luis Cordero pasa el fútbol de Alajuelense, ¿él no está para jugar todo el partido?

Lo de Chama es un punto que es una situación que no quisiera tocar aquí ahora, tendría que hablar de cómo se interpretan ciertas decisiones de los entrenadores que luego nadie quiere asumir.

"No se puede estar culpando a un entrenador porque cierto jugador no va o porque cambia a tal y cual, y cuando las cosas no van, siempre sigue siendo el entrenador el que no facilita el que eso sea positivo, así que mejor dejarlo a como está".