Benito Floro niega intención de irse de Alajuelense y pide que se hable de fútbol

Se mostró esquivo al consultársele si renunció o no

Alajuela

Benito Floro llegó a la sala de prensa de Alajuelense con la convicción de que hablaría única y exclusivamente del partido de este miércoles a las 8 p. m. entre Herediano y la Liga.

No obstante, en las primeras preguntas se intentaba conocer la versión del técnico español, luego de que Diario Extra publicó que presentó la renuncia después del partido que los rojinegros empataron 1-1 con Liberia y que la Junta Directiva se la rechazó.

Durante todo el día, los diferentes dirigentes de la Liga negaron categóricamente que eso pasara y cuando llegó el turno de Floro, el ibérico se mostró muy directo en sus respuestas, tratando de evadir el tema.

LEA: Fernando Ocampo: 'Benito Floro no ha presentado ninguna renuncia'

"Me salen con una noticia que ha dicho un periodista, qué quiere que le diga yo. Imagínense que son 15 periodistas y cada uno da una noticia diferente que no es de fútbol, qué es lo que buscan, una conferencia de prensa sobre un partido o de una noticia que ustedes tenían la responsabilidad de ver si es cierta o no; si ya solo con mi presencia aquí ustedes deberían tener claro que eso no existe", afirmó Benito Floro.

Y agregó: "Por favor, ayuden a Costa Rica a seguir siendo un gran país en lo futbolístico y en todo, no con ese tipo de noticias que no favorecen en nada el estilo de aquí".

Al consultársele sobre cuál es la realidad de la Liga, recalcó que esa cita era para hablar del pulso entre Herediano y Alajuelense, "no de la institución, de las cosas que hay dentro, de los proyectos que hay, de cómo se van dando".

Ante la pregunta concreta de si puso la renuncia o no, respondió: "Tienen alguna pregunta más, que sea de fútbol".

Floro insistió en que la obligación de los periodistas es encontrar la fuente de la noticia.

"Si me dice eso, mañana otro dirá otra cosa y yo en vez de venir a hablar de fútbol aquí estaré hablando de 20.000 cosas que no son correspondientes. Quizás no lo están entendiendo, pero desde afuera les digo, por última vez, ayuden a que el fútbol de Costa Rica esté libre de esas cosas y hablen del fútbol, que es lo más bonito que hay, no de las milongas que hay alrededor del fútbol, que no favorecen para nada".

Tras varios minutos en un estira y encoge, el estratega respondió todas las inquietudes de la prensa, eso sí, las que iban enfocadas al juego y a algunos temas puntuales del equipo.

-- Después del último partido los jugadores decían que estaban ansiosos y que sigue un juego importante. ¿Cuánto pesa lo mental para que eviten esa presión que sienten?

Es normal, cuando se está en una institución de este nivel y las cosas no salen en cuanto a resultados, todos los profesionales estamos tensos y preocupados, que repito, es un verbo interesante y positivo, porque si te preocupas, estás dispuesto a hacer lo que sea necesario hacer para revertir la situación y que sea favorable.

"Puedo garantizar que en estos dos días de trabajo, tanto en lo físico como en lo mental, la predisposición es francamente positiva".

-- ¿Cómo enfrentar a Herediano cuando la Liga llega con un rendimiento de los más bajos?

Como Herediano lo pueda afrontar es cosa de ellos. Cómo lo vamos a afrontar nosotros, con toda sinceridad, con la misma ilusión de cada partido, de reducir nuestros errores y aprovechar nuestras virtudes y que no están teniendo el premio que creo que debemos tener, pero es también culpa nuestra y en ese sentido, todo lo que dependa de nosotros vamos a seguir trabajándolo para conseguirlo.

-- ¿Tiene pensado incluir en la convocatoria a Allen Guevara y a Harry Rojas para este miércoles?

Guevara tuvo un buen desarrollo este lunes, pero nota aún una ligera molestia, con lo cual no le vamos a forzar a ello y Harry está trabajando duro, pero lógicamente hace mucho tiempo no juega y quizás no es el momento de ponerse para un partido, creo que en un par de semanas, con buen ritmo, ya tendrá sus oportunidades.

-- ¿Cree que tácticamente los futbolistas no le están entendiendo porque los resultados no se les han dado, se ha planteado cambiar su sistema de juego o su metodología para que puedan trabajar o entenderle mejor?

Esas son las preguntas bonitas del fútbol, ya dije una vez que los entrenadores nos queremos presentar como la parte importante de un equipo, ya les digo que eso está más reducido de lo que parece, hablando del sistema de juego.

"El sistema de juego, por más que los entrenadores queramos pensar que lo organizamos nosotros, lo organiza el juego en sí en la cancha".

"El sistema de juego mucha gente lo confunde con la formación, el sistema de juego no es la formación, es la manera de jugar y una manera de jugar colectiva no se puede estar cambiando en función de un resultado porque sino, no tienes una continuidad en la rectificación de los errores y en el aprovechamiento de los aciertos".

"Nuestro equipo tiene que corresponder al máximo nivel que corresponde y tiene que saber atacar y defender y eso no lo marca el entrenador, lo marca el estilo de la sociedad en la que se está".

"Los cambios no producen cuando las cosas que se están rectificando van lentas, y lentas por los resultados que a nuestro criterio siguen siendo inmerecidos, mucho castigo para los errores y poco premio para los aciertos. En lugar de cambiar, lo que hay que hacer es seguir una línea recta y solventar todas las dificultades que se presenten".

-- ¿Ha sentido frustración de ver que las cosas no le salen, no es lo que esperaba, la calidad de los jugadores estaba sobrevalorada en Costa Rica?

Tendría que volver atrás, cómo esta plantilla se ha recibido, se ha podido formar, se han podido incorporar y eso ya no soluciona nada, es una realidad que está ahí, quien la quiera aceptar que la acepta y quien no que la juzgue como le dé la gana.

Aquí lo único que hay es una plantilla ya cerrada hasta que acabe mayo, con la cual hay que trabajar a muerte, con seriedad, con apoyo y con la exigencia de decir cada día hay que dar más.

-- ¿Anímicamente qué significa este partido contra Herediano, que es un clásico?

Por los comentarios que hay y por la cercanía tiene un estilo de clásico, es indudable que Herediano ha crecido y que tiene un buen equipo y va a ser un partido muy interesante porque la cancha está bien y ambos equipos van a proponer juego para hacer un buen partido y ojalá que el resultado nos sea favorable.

-- ¿Cuáles son las posibilidades reales de clasificación que ve para Alajuelense?

Eso hasta que no se juegue no se va a poder saber a ciencia cierta, nosotros tenemos que guiarnos por algo y debemos decir que en todos los partidos hemos tenido ocasiones de hacer gol.

"En bastantes de ellos hemos hecho gol y lógicamente también hemos recibido, con lo cual, yo creo que este miércoles vamos a seguir una tónica parecida de crear ocasiones de gol y que el rival también tenga algunas de ellas. Vamos a intentar que tengan las mínimas y que no las pongan adentro".

-- ¿Cuánto le satisface volver a tener a un delantero como Nino Rojas que ya cumplió su sanción?

Lo que pasa es que lo que necesitamos es el acierto necesario para finalizar las jugadas que creamos y se ha demostrado que en eso están la mayoría de futbolistas de cada demarcación, pero es indudable que en cuantos más futbolistas tengas para jugar los partidos, mejor puedes solventar cualquier racha.

-- ¿Cuál es la proyección de puntos que ha hecho para este mes?

Todas las previsiones que hemos hecho desde el comienzo y la única realidad es en la cancha con el partido, así que si siempre hay que ir partido a partido, ahora más que nunca y no pensar en que fallen aquellos y que acierten los otros.

"Todo depende de nosotros y de ellos, que es lo que tenemos que evitar siempre, que dependamos de otros y seamos nosotros los que encabecemos nuestra propia trayectoria. No olviden lo que les he dicho siempre, en el fútbol la experiencia me ha demostrado que hasta que matemáticamente se deje de conseguir una cosa, no hay que bajar los brazos ni hay que soltarlos al aire con la alegría".

"Hay que estar con el camino porque la matemática es clara, cuando se consigue un objetivo ya no te lo quita nadie y cuando no se consigue, no".

-- Usted intenta darle una continuidad a un once, ¿es en la defensa donde necesita lograr una estabilidad?

En todos los equipos hay una estructura de mínimo 14 o 15 futbolistas que se reparten el 80% de la competición al año y dentro de esos 14 suele haber unos ocho o nueve que ojalá se mantengan jugando casi siempre porque es la estructura que se necesita para que el equipo se mantenga jugando bien.

"Desde el 7 de enero y hasta hoy son muchísimas circunstancias las que no favorecen a que nuestro equipo consiga una estabilidad tanto en la alineación como en la participación. Es lo que es, hay que asumirlo, está asumido y nosotros estamos trabajando con toda la ilusión del mundo pese a las circunstancias".

-- ¿A qué se debe que use tres hombres de corte defensivo en el medio del campo?

Porque pienso que a excepción de Guti (Kenner Gutiérrez), que es experto, con experiencia internacional y está demostrando ser un gran centrocampista, que no solo recupera balones y que los pasa con criterio y además finaliza, el resto de los tres o cuatro que hay tienen un nivel parecido, uno tiene una cosa positiva, el otro la tiene por otro lado y los elijo en función del partido que vamos a disputar y considerando que jugamos miércoles, sábado, porque tienen un trabajo grande que desarrollar durante el partido.

-- ¿A usted le inquieta que la Liga no tenga la cantidad de puntos que pretendían?

Como profesional yo tengo las cosas claras desde el inicio, analizo bien, contrasto bien con mis compañeros de trabajo y con los dirigentes, porque lo más importante de un profesional es la madurez profesional, que eso viene a ser como saber dónde se está, por qué se está y qué hacer para salir de ahí.

"Aquí hay una realidad clarísima, todas las circunstancias habidas y por haber no nos han sido favorables en comparación con otros equipos y en consecuencia, incluido el desacierto, esto tiene que acabarse con estos futbolistas, es decir, con este equipo y cuanto más provecho le saquemos, más llegaremos al final con el convencimiento de que los que acaben puedan continuar, ojalá".

"Entonces no hay que pensar más allá de eso, hay que estar animándoles, reforzándoles, no consintiéndoles que bajen los brazos ante la tristeza ni ante un triunfo que se pueda dar, porque esto es un camino más tenso que nunca, al jugar miércoles, domingo o sábado".

"Mi pensamiento como profesional es muy sencillo, yo creo que todos aquí, directiva, técnico y jugadores tenemos clara la situación, tenemos claro lo que tenemos que hacer y no paramos y estamos en ello".

-- ¿Iago Soares llenó la expectativa al suplir a José Luis Cordero, volverá a jugar él?

¿Cordero no está, está sancionado? Es que como vamos tan rápido de un partido a otro... Es un lapsus porque tenemos tantos partidos seguidos... Iago el otro día tuvo un desarrollo positivo, está cada día más implicado en mejorar sus cosas y es un chico joven, de 23 años, que tiene muy buena técnica y que va a seguir mejorando todo lo que necesita para competir a un nivel realmente bueno.

"La alineación de este miércoles va a estar en función de este entreno, de lo que veamos, del análisis del rival que es lo que nos interesa más".

-- ¿Por qué siempre realiza los cambios en los últimos 15 minutos?

No me paro a pensar si es el minuto 15, antes o después, lo hago cuando un futbolista está bajando el ritmo o necesito que otro estilo de futbolista en función de cómo se está dando el resultado y la dominación del encuentro se desarrolla. No me paro a pensar si es el minuto 15 o 30. Lo hago cuando lo creo conveniente.

-- ¿Qué puede decir de Kenner Gutiérrez, porque hace poco era defensa central?

Yo considero que Guti es un jugador polivalente porque puede jugar en varios puestos, tiene ese espiritu de jugador que defiende y ataca al mismo ritmo, encima tiene llegada, gusto de marcar goles y disfrutarlos, físicamente es bien dotado, tiene un carácter agradable y eso lo hace un futbolista agradable para cualquier entrenador.











