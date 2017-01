Benito Floro: 'En la tercera jornada no hay nadie que sea campeón'

Técnico reconoce que podrían venir tres refuerzos al club

El entrenador manudo asegura que su equipo ha merecido mejores resultados, después de ganar solo un punto de nueve posibles. El estratega afirma que la carrera por el título acaba de iniciar y lo hecho hasta ahora no define nada

El entrenador de Alajuelense, Benito Floro, resaltó el ritmo de juego de su equipo y aseguró que cuando se incorporen los futbolistas de experiencia que están en la Selección, la Liga subirá el rendimiento.

El equipo rojinegro cayó 1 por 0 ante Liberia y suma un punto en tres partidos disputados.

¿A qué atribuye la derrota de Alajuelense?

Pues hombre, hemos perdido por algo que ha sido un poco habitual y es no hacer bien el trabajo en el balón parado. Es una mala racha, el fútbol es así.

¿Está satisfecho con la intensidad que muestra su equipo en el campo?

Sí, estoy satisfecho y orgulloso de la actitud de mis jugadores, del ritmo de juego y ellos son conscientes de que merecen mejores resultados. Lo importante es que hay una semilla que está creciendo.

¿Le preocupa que le hayan anotado tantos goles de bola muerta a su equipo?

Preocupa en un sentido de encontrar qué es lo que pasa. Realmente de los cinco goles, uno ha sido fallo nuestro, los otros han sido mala suerte y son cosas que hay que ir solucionando, pero hay que distinguir el verano de la paja, qué es es lo erróneo y qué es lo acertado. Son las rachas del fútbol y hay que entenderlo.

Ha ganado un punto de nueve posibles, ¿cómo analiza esto?

En la tercera jornada no hay nadie que sea campeón, hay que esperar a la última fecha. Es cierto que es una situación descompensada con respecto a otros equipos, pero tenemos muchos jugadores fuera. Y creo que los resultados son un poco inmerecidos. Lo importante es que se está sembrando un estilo de juego y lo que me preocupa realmente es que no hemos anotado a balón parado.

¿En qué zona cree que se debe reforzar el equipo?

Trataremos de reforzar al equipo en la zona que internamente consideremos que hacen falta y teniendo claro que la base que tenemos es muy seria y muy capaz para realizar combinaciones, como ha sucedido en estos primeros partidos. Creo que hay material acá que se puede complementar con los que vienen de la Selección, más dos o tres que podrían venir al equipo.











