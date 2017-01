Benito Floro, técnico de Alajuelense: ‘Lo que más me preocupa es conseguir un equipo muy potente’

Insiste en que los refuerzos no son prioridad

El español no estará en el banquillo este sábado por falta de permiso de trabajo, pero girará instrucciones desde un lugar especial del estadio Alejandro Morera Soto

Alajuela

Benito Floro está listo para dirigir oficialmente su primer partido del Verano con Alajuelense.

Sin soltar mucha prenda de lo que presentará su Liga y sin anunciar quién será el capitán para el juego de este sábado a las 6 p. m. contra el Santos de Guápiles, el asturiano aseguró que de momento, "lo que más me preocupa es conseguir un equipo muy potente".

Sin embargo, dijo que eso no es ningún problema, porque más bien significa que está pensando a futuro.

También Benito explicó que, para él, la responsabilidad no recae sobre los jóvenes, sino en los hombres de más experiencia. Reiteró que en cuanto a refuerzos, no hay ninguna prisa.

"Si es mejor de lo que tenemos, lo intentaremos, si no es mejor de lo que tenemos, fichar por fichar nunca lo vamos a hacer mientras yo sea el responsable. Seguiremos el trabajo con estos chicos y a la espera de tener el equipo completo".

-- ¿Ya estudió al rival de turno?

Tengo visto todo lo que hizo en el último tramo de la competición, tengo información suficiente para saber qué tan peligroso puede ser y qué tenemos que hacer para ganar el partido.

-- ¿Qué nos puede decir sobre refuerzos?

Siempre que se afronta un reto como este hay que tener un tiempo para hacer las cosas. En una semana es imposible con todo lo ocurrido, porque varios futbolistas se marcharon a la Selección Nacional y otros jóvenes también. El foco en este momento no es estar muy pendiente de qué otros futbolistas podemos contratar de afuera, de dónde sea, sino ver los que están en este momento con la capacidad suficiente para competir en la Primera.

"Sobre las contrataciones ya lo hemos comentado y lo volveré a decir, estamos permanentemente viendo lo que nos pueden ofrecer y contrastando si eso es, en el sentido futbolístico y de comportamiento, mejor de lo que tenemos".

"Si es mejor de lo que tenemos, lo intentaremos hacer y si no es mejor de lo que tenemos, fichar por fichar no lo vamos a hacer, al menos mientras yo esté".

"Seguiremos con el trabajo con estos chicos y a la espera de que tengamos al grupo completo".

-- ¿Ya tiene la alineación? ¿Le costó conformar más alguna línea?

La alineación la tenemos, la convocatoria y hacer ambas cosas no ha sido muy difícil. Ver a los futbolistas y sus posibilidades es algo que un experto lo tiene claro.

"Afortunadamente tenemos suficientes futbolistas para todas las demarcaciones y de momento confiamos en ellos y tenemos claro lo que tenemos que hacer".

-- En 2001 usted tuvo un encuentro cercano con Álvaro Saborío, en México, y él dijo en algún momento que usted le enseñó muchas cosas. ¿Ha pensado en que Saborío puede ser un refuerzo por ser un hombre de experiencia, y qué recuerda de él?

He conversado con Saborío, pero yo no hago público lo que comentamos. La alegría de verle que está todavía activo, porque el cariño y el afecto de aquella época es grande, pero con respecto a lo otro, no hay nada que comentar.

-- Hay cuatro plazas de extranjeros, ¿las piensa llenar?

Respecto a las contrataciones no podemos decir nada más nuevo, seguimos en ese proceso de ver a todos los futbolistas posibles y averiguar no solo su calidad futbolística, sino su calidad de comportamiento. Nos interesan las dos cosas muchísimo, no queremos cometer errores, gastos innecesarios y si tiene que venir alguien para hacer cuatro plazas o las que sean, tienen que ser realmente superiores a los chicos que tenemos, eso está más claro que el agua.

-- ¿Qué tipo de Liga verá el aficionado contra Santos?

Al aficionado no se le pueden dar palabras, por experiencia, al aficionado lo que hay que darle en el terreno es un espíritu de juego en el partido, de ataque, de defensa, que independientemente del resultado, el aficionado se marche contento, es decir, ganar es alegría, ganar jugando bien es lo idóneo.

"Yo sé por experiencia que se puede perdonar si se pierde, pero hay que demostrar en el terreno de juego que lo has intentado todo, así que esa es la obligación de los técnicos, de los futbolistas, preparar cualquier partido y salir a jugar bien con la intención de ganar".

-- Llegó Alejandro Villegas como preparador físico. ¿Ya el cuerpo técnico está conformado totalmente?

Con la incorporación de Frank (Carrillo) y de Alex (Alejandro Villegas) prácticamente el cuerpo técnico del primer equipo está, el resto, de las demás categorías también. Faltan algunas entrevistas con algunos de ellos, pero ya está muy definido y empezaremos pronto a trabajar juntos en el mismo camino.

-- ¿El equipo está bien en la parte física, está nivelado?

Eso es imposible de decir, en este momento hay unos chicos que están para jugar, otros en la Selección y entonces es muy difícil de evaluar. Vamos a tratar de recibir la mayor información con análisis de sangre para ver su estado, pero consideramos que se está a la mitad de la temporada y estarán en un nivel medio, en donde hay que hacer es reforzar, para que se nivel se mantenga hasta el final de la temporada y luego con ese descanso de final de temporada, podemos elaborar una evaluación concreta de cada futbolista, de su rendimiento físico.

-- ¿Qué le preocupa, qué se necesita y qué observó de los jóvenes?

Preocupar es un verbo positivo, porque es anticipar cosas y lo que más me preocupa es conseguir un equipo muy potente, que pueda responder a lo que desea la gente, que siempre es que el equipo gane y juegue bien. Eso es parte de una idea de juego, de cómo trabajarla, hay que tenerlo definido y encontrar los futbolistas idóneos para desarrollarlo.

"Aquí tengo la posibilidad de utilizar futbolistas jóvenes, con una buena perspectiva de juego, pero indudablemente ellos no deben ser el motor del equipo; el motor del equipo deben de ser los seis o siete futbolistas importantes que hay que tener y entonces, en este preciso momento, no puedo definir al 100% cómo todos estos jugadores de mayor edad pueden ser el soporte y el motor del equipo".

"Es indudable que la afición lo va a entender, vamos a necesitar un mes para que cuando ya nos vengan todos, hacer una evaluación exacta de lo que pueda dar cada uno".

"En este mes podemos tener la incorporación de algún futbolista de Costa Rica y alguno que otro extranjero, pero mi prioridad siempre será Costa Rica porque mi deseo es que la Liga tenga futbolistas costarricenses y si es posible dos o tres internacionales, pero realmente muy buenos, de esos que quedan en la memoria del club, no de los que viene y pasan. Eso no es fácil de hacer en un día ni en una semana".

-- Sobre la zona delantera, la Liga empieza sin Jonathan McDonald. ¿Cómo manejará a Bryan Jiménez que puede jugar por la banda o el centro?

Dentro de los chicos jóvenes, esa es la demarcación que menos me preocupa, porque hay unos tres de ellos que tienen buen presente y buen futuro e indudablemente vamos a estar encima de ellos, porque en tan poco tiempo han demostrado que quieren, que están dispuestos y que tienen calidad.

"Lo que pasa es lo que he dicho antes, no deben ser ellos el motor del equipo, pero sí van a ser los que den la seguridad de que aunque se ausente algún veterano por lesión o por lo que fuere, estarán listos para competir!.

-- ¿Cómo ha sido su adaptación, se siente acoplado al país, cómo le ha ido con el horario?

Ya sabéis que Costa Rica no es novedosa para mí, ya vine aquí un par de veces y por lo demás, como soy de 24 horas los siete días de la semana, me adapto perfectamente, puedo dormir tres horas y estar trabajando el resto perfecto, no hay problema.

-- ¿Los 90 Minutos por la Vida le sirvieron para darse un criterio de los otros equipos tradicionales, fuertes del campeonato como Saprissa, Herediano y Cartaginés?

Lo importante ahora mismo es evaluar nuestras capacidades, porque por mucho que sepamos de las capacidades rivales, si no conocemos las nuestras, no vamos a tener ningún foco claro de dónde se iría o no.

"Los partidos me sirvieron para introducir dos pequeños detalles tácticos que afortunadamente los chicos los comprendieron bien y poder plantear este partido de alguna manera, porque ya vieron el otro día que salió mal por no hacerlas correctamente, pero fueron más las que salieron positivas".

-- La Liga tiene muchos líderes que no estarán para este sábado, ¿ya definió al capitán?

El líder de un equipo, por decirlo de alguna manera, es la afición, porque es la que te manda lo que quiere, después están las jerarquías, el presidente, el entrenador, los jugadores, pero aunque sea un poquito difícil de entender ahorita, el líder es la idea de juego, que la tienen que llevar adelante con una ilusión grande.

"Lo que hay que estar siempre pendiente es que el futbolista que se descuelga de esa participación en la idea de juego no afecte en negativo al equipo, y de momento la situación es positiva y cuando vuelvan los de la Selección lo será mucho más, porque creo que todos ellos van a participar con ilusión de este proyecto".











