Comisión Técnica de Alajuelense se desarma porque en la Liga solo se hace lo que dice Benito Floro

Renunciaron Álvaro Mesén y Harold Wallace

El exportero Álvaro Mesén renunció a la Comisión Técnica de Alajuelense porque, según él, este órgano no tenía voz ni voto en las decisiones que se toman en el club.

"La Comisión Técnica cumple un rol que vamos a llamarlo de alguna manera como de fiscalización de la situación deportiva y es sano que el club tenga un equilibrio en lo deportivo, pero todo está a cargo de Benito Floro, porque él es el entrenador, él es el gerente deportivo, él es el que contrata, él es el que hace el plan, él es todo", afirmó Mesén.

Contó que poco a poco se presentaron una serie de situaciones que lo fueron resfriando.

"A mí Raúl (Pinto) me ofreció varias veces la gerencia de Alajuela y no quise, no tenía interés porque yo venía de una experiencia que me daba suficientes armas como para decir que no", citó.

Sin embargo, cuando lo invitaron a ser miembro de la Comisión Técnica aceptó entusiasmado porque llegaba sangre nueva a la dirigencia.

"(Fernando) Ocampo me parece una persona muy inteligente y confío en que le va a hacer bien al fútbol, pero necesita leer letra menuda, que en el deporte hay mucha. Yo no estaba muy de acuerdo con la contratación de Benito y lo digo abiertamente".

Según Mesén, por lo general, cuando se contrata a una persona de afuera, siempre llega con un proyecto ideal en mente.

"Eso es peligroso, porque fueron personas formadas en ambientes con suficientes recursos y cuando comienzan a proponer y los recursos son limitados y cada vez más limitados, terminan abandonando el proyecto", relató.

Y agregó: "¿Cuál es el riesgo? Que la persona que venía con el empuje y con la ilusión no monta mucho, no arma nada así que marca diferencia, hubo una gran inversión, se termina yendo y al final no se aprovecha nada del proyecto. Esa es mi posición y me parece que no dista mucho de lo que puede pasar en Alajuela".

Mesén asegura que él nunca estuvo de acuerdo en que el español asumiera el rol de técnico y gerente deportivo a la vez.

"Después del torneo, mi posición era que él no debía continuar y yo tenía siete puntos, como que en este medio si usted no trabaja lo táctico todos los días, está listo para la foto, porque los jugadores ticos tienen mucha deficiencia de formación en conceptos y en técnica".

Mesén opina que si bien es cierto la técnica no se va a poder mejorar mucho, en conceptos sí. "Hay que estarlos repasando todos los días como si fuera arroz y frijoles y entonces esa es una de las cosas que él no entiende, igual que la idiosincracia nuestra, que es un medio de exigencia día y noche para generar rendimiento".

Mesén también critica que cuando las cosas no le salían a la Liga en el arranque del Verano y cuando tuvo la seguidilla de empates, el discurso del entrenador no era el más indicado.

"Yo creo que favoreció un ambiente de mucho relax porque comenzó a decir que era mala suerte, que los jugadores daban su mejor empeño, que los resultados no llegaban y no se le puede dar ese mensaje al jugador tico porque se relaja", opinó.

Además, dijo que "él no va a encontrar jugadores aquí totalmente desarrollados porque nuestra formación es deficiente y si lo ponen en este momento de entrenador de la Selección Nacional va a decir que no tiene jugadores porque solo como tres o cuatro son los que cumplen todos sus conceptos y sus partes técnicas".

Mesén asegura que a la Comisión Técnica no se le tomó en cuenta para ninguno de los movimientos que se han dado en la planilla de la Liga.

"Yo no estoy de acuerdo en cosas como que usted contrate a un defensa que viene de un equipo que está descendiendo, que tiene 25 años, que debutó en 2010 cuando tiene a otro de la cantera de 21 años, con desarrollo en selecciones menores como Esteban Marín, entonces a mí no me cuadra la ecuación", subrayó.

Inclusive, dice que en este momento no tiene claro quiénes fueron los que definieron las salidas de Jefferson Hurtado, Nino Rojas, Jossimar Pemberton, Francisco Flores y Steve Garita, así como las llegadas de Seemore Johnson, Álvaro Aguilar, Din John Arias, Brayan López y Jake Beckford.

"No sé si fue Benito, el cuerpo técnico, la Junta Directiva, pero eso no pasó por Comisión Técnica. Ni las salidas, ni las llegadas, no se pasó por evaluación, no se pasó por nada".

Recordó que antes del clásico en el que Alajuelense venció 3-1 a Saprissa hizo una sugerencia.

"Si se iba a prescindir de jugadores y si se iban a contratar, debía de haber todo un plan, toda una revisión, viendo si el equipo traía un perfil, cuál era, ofensivo, defensivo, equilibrado y se comienzan a hacer contrataciones de acuerdo con ese perfil. Ese es el papel de la Comisión, entonces ¿para qué está la Comisión si no cumple ese papel?", cuestionó.

En esa Comisión también estaban Harold Wallace, Gerardo Chavarría, el directivo Pablo Nassar y el propio Benito Floro.

"Benito tampoco debía estar ahí, porque ningún club del mundo funciona así, que el que contrata pone, quita, ni Luis Enrique. Él es su propio jefe y esa es una posición que no puede ser, tiene que haber una persona que le discuta, que le debata. Yo le cuestioné que dónde estaban los planes, pero tiene que ir con una línea de trabajo similar a la que dijo y no lo hay", finalizó Mesén.

Por su parte, Harold Wallace dijo: "Habían cosas que no estaban bien, no seguíamos un lineamiento, entonces consideramos que no era necesario estar ahí. All final nosotros nos dábamos cuenta por las noticias de que habían contratado a jugadores y eso sí nos molestó, porque ¿para qué estaba la Comisión entonces? Y renunciamos nosotros tres".

Directiva lamenta que se afecte imagen del club

Según el directivo Federico Calderón, Álvaro Mesén participó poco en las reuniones de la Comisión por sus obligaciones personales.

"Es lamentable que él considerándose liguista, sea quien emita criterios a la luz pública, afectando la imagen de la institución", afirmó el dirigente.

Afirmó que hay una Comisión Técnica que sigue trabajando "y ahí se evalúa toda la parte deportiva de la Liga, siendo Benito parte de la Comisión, a como lo es Fernando Ocampo, Pablo Nassar y otros más".

En cuanto al tema de las contrataciones, Calderón insistió en que si Harold Wallace y Álvaro Mesén no estaban al tanto era porque "no asistían a las reuniones".

"La Liga no podía esperar a que todos llegaran a las reuniones para tomar decisiones. Desafortunadamente cuando se toman las decisiones de las contrataciones, ellos no están en esa reunión por razones de trabajo y eso es entendible", citó.

Agregó que en Alajuelense "no hay nada turbio ni con problemas, creo que la persona problemática renunció y salió de la Comisión. Yo lo que puedo decir es que en la Comisión Deportiva se discute y se le cuestiona tanto al entrenador como a los asistentes el esquema de juego, el planteamiento de un juego, la preparación para los siguientes partidos y las contrataciones. El ambiente que hay en la Comisión y en la institución es normal, está bien, está sano".

Indicó que esa Comisión se reúne por lo menos una vez a la semana y se requiere que la integren personas que tengan ese tiempo.

"Eso es difícil de conseguir. En el caso de Harold Wallace entendimos que él tiene una obligación con TDMás y constantemente iba de camino a reuniones y a mitad de camino tenía que cancelar porque debía ir a comentar partidos de Segunda División y eso se entiende. En el caso de Mesén, la misma situación, él aquejaba que tenía compromisos de trabajo, lo cual es entendible".

Calderón exteriorizó que la idea es que al menos una persona más ingrese a la Comisión en lugar de ellos dos y que tenga disponibilidad para poder acudir a todas las sesiones en las que se toman decisiones.











