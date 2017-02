Aquiles Mata: 'Yo no tengo tanto poder para estar mandando ni en la Liga ni el Disciplinario'

Vicepresidente de Alajuelense se sacude

El vicepresidente de Alajuelense Aquiles Mata afirma de forma tajante: 'La Junta Directiva nunca pidió una investigación contra Herediano y yo tampoco".

Para él, en las tiendas florenses están equivocados, al acusarlo de propiciar que Hernán Medford esté expuesto a recibir una sanción por los improperios que dijo en la zona mixta del estadio Ricardo Saprissa, cuando Herediano perdió la final ante una cuestionada actuación del silbatero Wálter Quesada.

-- ¿La Liga pidió una investigación en contra del entrenador de Herediano?

Lo que pasó es que la Junta Directiva acordó hacer un reclamo por la forma en la que se estaba castigando a Jonathan McDonald en el partido contra Santos, donde lo expulsaron.

"La protesta fue en ese sentido, que se castigaba al jugador y que habían otras situaciones en la final del campeonato que se habían visto en los medios de comunicación, según indicamos en la nota, y que no habían sido sancionadas".

"Las frases que se dijeron en ese partido eran mucho más fuertes que lo que pasó con Jonathan McDonald; nosotros teníamos esa duda y queríamos que nos aclararan eso".

"La Junta Directiva nunca pidió una investigación contra Heredia y yo tampoco".

"Lo que estábamos pidiendo era una explicación de por qué no se había sancionado lo que pasó en el otro partido y a Jonathan McDonald, que fue un asunto que nadie lo vio y solo lo reportó el árbitro. Fue un asunto de forma inmediata".

"Eso era de conocimiento de la Junta Directiva, pero es cierto que nunca se acordó que íbamos a pedir una investigación en contra de nadie".

"Lo que estábamos pidiendo eran explicaciones y por eso fue la confusión de lo que dijo el presidente (Fernando Ocampo) cuando lo entrevistaron en La Nación y dijo que no se había pedido una investigación, porque es así. Lo que se quería era una aclaración".

-- ¿Fue una confusión entonces?

Sí, porque lo pretendíamos era igualdad en el trato para nosotros y para cualquier otro actor del campeonato, de instituciones, en cuanto a materia disciplinaria.

-- Al leer esas declaraciones de Fernando Ocampo, daba la impresión de que en la misma Junta Directiva de la Liga estaban molestos con la posibilidad de que usted hubiese pedido esa investigación contra Herediano ¿Lo percibió así?

No, no. Efectivamente él habló conmigo y yo quiero que quede claro que nosotros no solicitamos una investigación contra Heredia, lo que solicitamos fueron explicaciones sobre lo que le estaba pasando a Jonathan.

"Nosotros no tenemos nada en contra de Herediano, algunas circunstancias han generado este tipo de cosas, pero más bien ahorita hay una buena relación entre el presidente de la Liga y los personeros de Heredia... bueno, de los integrantes de las juntas, porque somos un equipo, no es que solo uno u otro".

"Lo que hubo fue una manifestación más allá de lo que es, porque eso le corresponde ahora a la Unafut, yo no tengo tanto poder para estar mandando ni en la Liga ni el Disciplinario, somos diez en una Junta Directiva".

"La nota la hice yo porque la parte legal de la institución me corresponde a mí, por el momento, verdad; entonces por eso lo hice y como vicepresidente yo tengo facultades en ausencia del presidente".

-- ¿Qué puede decir de esas afirmaciones de Jafet Soto, quien comentó que el tema es algo personal suyo en contra de Herediano?

No, eso no es así. Nosotros estábamos contestando por lo que le estaba pasando a nuestro jugador, no estábamos pidiendo un proceso contra el Club Sport Herediano, porque además nosotros no tenemos esa potestad.

"Uno puede pedir un proceso de investigación cuando se denuncia y se presentan las pruebas y demás. En dos actuaciones, en las que supuestamente hubo frases soeces, uno sale sancionado y el otro no, ahí quedaba alguna inquietud, alguna duda y es lo que queríamos que nos aclararan".

"Tanto es así que esa nota yo la mandé el 9 de enero y el Disciplinario me contesta diciendo que ellos no podían hacer ningún proceso de oficio, pero que ya habían recibido una orden del Consejo Director de la Unafut para que investigaran el caso".

-- El gerente florense también dijo que a don Aquiles le queda poco tiempo en la dirigencia de la Liga.¿Cuánto tiempo le resta como directivo de Alajuelense?

En el puesto de vicepresidente a mí me queda un año y según los estatutos yo no puedo seguir. Es el mismo caso de don Raúl, salvo que yo optara por estar en otro puesto, que no es de mi interés. Yo termino en noviembre y ahí acaba mi periodo de los seis años en la dirigencia y no podría aspirar yo a un nuevo mandato en el puesto de vicepresidente.

"Y desde luego que no lo voy a hacer en ningún otro puesto, ya creo que es suficiente por tantos años y es oportuno dar espacio para que otros asociados entren a la junta directiva".

-- ¿En algún momento ha pensado en ser presidente de Alajuelense?

No, no, no. Uno no puede decir de esa agua no voy a beber, pero realmente yo considero que ya le he dado mucho tiempo a la institución y tengo mis asuntos profesionales que atender y como termina mi mandato, ya terminaría mi participación a nivel de Junta Directiva en Alajuelense.











