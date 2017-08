Hermano de aficionado agredido en Cartago: 'No pienso seguir en barras porque esto no deja nada'

Cartago

Con puntadas en su boca y dificultades para caminar por los golpes que recibió en sus piernas, pero aún más afligido a lo interno por la salud de su hermano. Así se puede observar a Andrés Araya Arias, quien presenció la agresión brutal a su familiar en las afueras del Fello Meza, este domingo.

Andrés conversó este lunes con La Nación minutos antes de ingresar al Hospital Max Peralta de Cartago a visitar a su pariente, Esteban Araya Arias, quien está estable luego de ser operado de emergencia producto de una fractura externa en el cráneo, que le provocaron tras golpearlo con una piedra en un enfrentamiento entre la barra de Cartaginés y la de Herediano, en los alrededores del inmueble.

Este joven relató que el drama que viven por su prójimo le hizo escarmentar y por lo mismo no quiere seguir relacionado con este tipo de barras.

"Esto es parte de andar metido en barras. No es la primera vez que pasa algo así, ya sucedió muchas otras veces. A mí esto me quedó de experiencia y no pienso seguir en barras porque no deja nada. Mi hermano y yo somos personas tranquilas. Ahora lo que me interesa es que él salga de esto y ver cómo se da su recuperación", señaló el seguidor de los brumosos.

Araya relató que vivió momentos de pánico al observar las condiciones en las que dejaron a su hermano. Esteban fue atacado por al menos cuatro seguidores florenses e incluso se observa, en un video, que uno de los sujetos toma una piedra y se la lanza sobre el cuerpo sin contemplaciones. Esta persona es buscada por la Policía bajo cargos de tentativa de homicidio.

"Fue algo difícil, pero es parte de lo mismo. Solo espero en Dios que mi hermano se recupere y salga de esto. En el momento que lo vi me asuste mucho, pero gracias a Dios está en el hospital, lo están atendiendo y solo queda esperar a que los médicos hagan su trabajo", agregó.

Andrés, quien es vecino de Tejar de El Guarco, de Cartago, manifestó que uno de los grandes problemas que se dieron fue que no había presencia de la Policía en las cercanías del estadio, lo que a su parecer facilitó que se diera el enfrentamiento.

Además, relató que previo el partido fueron emboscados y el problema que se presentó con su familiar fue que se cayó al intentar huir y ahí fue donde sus agresores sacaron provecho.

El hincha de los blanquiazules dice estar un poco más tranquilo, luego de conversar con los médicos que operaron a su pariente, pese a que aún no sale por completo del peligro y deben esperar el proceso de recuperación para ratificar que no hay problemas mayores.

"Los doctores nos dijeron que fue operado y está estable. Tuvo un trauma en la cabeza y lo que nos comentan es que están esperando resultados, pero está evolucionado bien. Somos de Cartago y toda la vida hemos sido aficionados de Cartaginés. Ahora estamos esperando a ver qué pasa, pero ojalá todo salga bien", concluyó.

La Policía identificó al agresor de Esteban y lo buscan para capturarlo, ya que le abrieron una causa por el delito de tentativa de homicidio, cuya pena de cárcel es de entre 20 y 35 años, la misma que por homicidio.

De momento no se ha revelado la identidad de la persona que lanzó la piedra sobre Araya.