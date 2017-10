Ciclista Daniel Jara tras accidente en Clásica Nicoya: 'Es un milagro que yo esté vivo'

Con dolor, con dificultad para hablar, con molestias en la nariz y a la espera de que le operen la pierna derecha.

Así se encuentra el ciclista turrialbeño Daniel Jara, luego de ser uno de los pedalistas que se vio implicado en un accidente mientras se disputaba la última etapa de la Clásica Nicoya CoopeGuanacaste.

'Íbamos en la fuga y mi compañero Fabricio (Quirós) en ese momento iba líder de la carrera porque estábamos sacando una ventaja grande al lote. Íbamos haciendo relevos, yo los hacía un poco más largos y antes del puente de La Amistad, en una bajada, en cuestión de segundos apareció un carro demasiado rápido", relató el pedalista.

"Me acuerdo de la trompa del carro y ya después cuando estaba en la ambulancia, de todo lo demás no me acuerdo, pero viera qué duro. Iba sangrando mucho, en la cara y en la pierna, me cosieron y estoy esperando para que me operen en la Clínica Bíblica, porque me hicieron venir desde Nicoya hasta Turrialba a nada", reseñó.

Recordó que este año ha tenido un poco de mala suerte sobre la bicicleta.

"Me he caído bastante, de chollones no he pasado, pero ya pegar con un carro nunca. La gente habla, pero es increíble lo que ocurrió".

Indicó que cada vez es más complicado practicar ciclismo, porque los pedalistas no se sienten seguros entrenando y ahora tampoco en competencia.

"Uno jamás se va a esperar un carro, uno va en carrera y va confiado, porque el Tránsito va parando los carros y había estado bien la competencia con respecto a eso, pero fue que ese carro supuestamente irrespetó al tráfico que iba en la moto y siguió y fue en una curva un poco cerrada a la izquierda que nos apareció así de sorpresa", recordó.

Al ver las imágenes de su bicicleta y la de Fabricio Quirós partidas a la mitad debajo del carro, Jara se impactó.

"Últimamente sí ha habido muchos accidentes por las irresponsabilidades, uno siempre está expuesto a esto, pero es un milagro que yo esté vivo a como me dicen que fue el accidente, porque anduve volando casi en la copa de un árbol, volando literalmente, porque como el carro nos dio de frente salimos volando a caer al pavimento, fue increíble".

En diciembre pasado, Jara vistió durante cuatro días la camisa amarilla de líder general en la Vuelta a Costa Rica y en esta temporada estuvo en el Centro Mundial de Ciclismo de la Unión Ciclista Internacional (UCI); corrió el Tour de Berna en Suiza, el Tour del Jura en Francia y actuó en el Mundial en Noruega.

"He estado un poco cansado, pero ya estaba volviendo a retomar el nivel, tenía como principal objetivo los Juegos Centroamericanos en Managua y la Vuelta a Costa Rica, pero todo puede pasar y ahora tengo que recuperarme y ojalá el otro año estar bien".

A él le encantaría recuperarse pronto, pero sabe que es muy difícil.

"Necesito que me operen, ahora me toca terapia para movilizar la pierna y todo lo que voy a perder de entrenamiento. Con la nariz no sé, me dijo el doctor que con el paso del tiempo puede ser que se acomode, si no también tendría que operármela".

En el accidente, Fabricio Quirós se fracturó la muñeca y Pablo Mudarra se quebró el brazo; mientras que Leonardo Campos, Dylan Castillo y Manuel Larios solo sufrieron golpes.