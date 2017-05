Nairo Quintana: 'Un podio no es para decepcionarse, no somos máquinas'

La cara de angustia y sufrimiento que llevaba Nairo Quintana en la contrarreloj individual (CRI) de 29,3 kilómetros entre el Autódromo de Monza y el Duomo de Milán cambió cuando llegó a la meta y supo que a pesar de que el título salió de sus manos, había terminado como el subcampeón de la edición centenaria del Giro de Italia.

Tom Dumoulin (Sunweb) se dejó el título con un acumulado de 90:34:54, seguido por Quintana (Movistar Team) a 31 segundos y el tercer lugar fue para el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), a 40 segundos.

"Un podio no es para decepcionarse, no somos máquinas para hacer todo como uno se plantea antes de una carrera, y no todas las veces se recoge premio cuando haces un trabajo grande", manifestó el colombiano que había ganado el Giro en 2014.

Para algunos, el segundo lugar es el primer perdedor. Sin embargo, eso no aplica en el campo del ciclismo y mucho menos en una carrera tan dura como la que acaba de concluir en Milán, tras 21 etapas de mucho pedaleo, estrategia, tensión y trabajo de gregarios de lujo como el costarricense Andrey Amador.

"Estamos contentos, satisfechos. Lo mejor sin duda fue el gran trabajo de equipo, a quienes les estoy enormemente agradecido. No sabemos si se podría haber hecho mejor o peor, pero estamos en el podio, que es lo importante", argumentó Quintana.

Quizás, el colombiano se confió en que solo tenía que estar pendiente de Nibali, quien llegaba como campeón defensor.

"Dumoulin no era el rival principal y sin embargo nos acabó batiendo a todos. Fue muy fuerte en las cronos, supo resistir en montaña y merece este triunfo", afirmó el cafetero.

A sus 27 años, el escalador boyacense ha estado seis veces en el podio final de las nueve vueltas grandes que ha disputado.

"Seguimos creciendo y tomando experiencias. Lo de ahora es una enseñanza más para el futuro".

A pesar de que el punto débil de Quintana son las cronometradas, él cree que quizás en la montaña pudo intentar sacar mayor ventaja.

"Hubo días de montaña donde quizás habría podido dar más. Las fuerzas eran las que eran, pasé algún que otro día con mala salud que hubo que salvar, pasando con los favoritos como se podía", relató.

Y agregó: "Sabíamos que teníamos que llegar con más tiempo a esta crono u ocurriría lo que pasó. 70 kilómetros para mí son muchos ante especialistas como Tom, pero pienso que supimos defendernos bien".

Quintana ya colecciona un subcampeonato en el Giro de Italia y ahora tiene que recuperarse y tratar de llegar en mejor estado de forma al Tour de Francia, que se correrá del 1.° al 23 de julio.

"Me queda la satisfacción de ver que seguimos teniendo efectividad en estas pruebas, que dando lo mejor estamos de nuevo ahí, y nos vamos con ganas de seguir trabajando. Nos llevamos muchos puntos a favor al Tour -las sensaciones y la condición, principalmente- y también detalles que trabajar y corregir", apuntó.

Para algunos, después de haber estado presente en la ronda italiana, Quintana corre el riesgo de llegar pasado de kilómetros a la Grande Boucle, pero el propio pedalista se tiene fe de que esta vez si será la vencida en esa lucha que lo espera ante Chris Froome (Sky) y Alberto Contador (Trek).

Nairo corrió su primer Tour en 2013 y fue segundo; misma posición en la que finalizó en 2015 y el año pasado terminó en el tercer lugar.

Por eso es que siente que ya es hora de ganar la ronda gala.

"Voy a ir al Tour a tratar de ganarlo, es mi obligación", aseguró, para añadir: "el Giro será un gran análisis en ese sentido. Agradezco a todos los aficionados, especialmente en Colombia, por su apoyo y sus mensajes. Hasta el final dimos lo mejor que teníamos y esperamos haberles hecho sentir orgullosos".

Clasificaciones

Etapa 21

1. Joss van Emden (TLJ) 33:08

2. Tom Dumoulin (SUN) a 15 seg.

3. Manuel Quinziato (BMC) a 27 seg.

4. Vasil Kiryienka (Sky) a 31 seg.

5. Joey Rosskopf (BMC) a 35 seg.

6. Jan Barta (BOH) a 39 seg.

7. Georg Preidler (SUN) a 51 seg.

8. Bob Jungels (QST) a 54 seg.

9. Jan Tratnik (CCC) a 57 seg.

10. Andrey Amador (MOV) a 1:02

13. Vincenzo Nibali (TBM) a 1:09

27. Nairo Quintana (MOV) a 1:39

28. Thibaut Pinot (FDJ) a 1:42

161. Simone Andreetta (BAR) a 6:44

General

1. Tom Dumoulin (SUN) 90:34:54

2. Nairo Quintana (MOV) a 31 seg.

3. Vincenzo Nibali (TBM) a 40 seg.

4. Thibaut Pinot (FDJ) a 1:17

5. Ilnur Zakarin (KAT) a 1:56

6. Domenico Pozzovivo (ALM) a 3:11

7. Bauke Mollema (TFS) a 3:41

8. Bob Jungels (QST) a 7:04

9. Adam Yates (ORS) a 8:10

10. Davide Formolo (CDT) a 15:17

11. Jan Polanc (UAD) a 18:06

12. Jan Hirt (CCC) a 20:49

13. Maxime Monfort (LTS) a 21:59

14. Dario Cataldo (AST) a 24:40

15. Sebastien Reichenbach a 28:11

16. Patrick Konrad (BOH) a 35:50

17. Mikel Landa (Sky) a 37:09

18. Andrey Amador (MOV) a 37:49

19. Hubert Dupont (ALM) a 38:45

20. Tejay van Garderen (BMC) a 57:13

167. Giuseppe Fonzi (WIL) a 5:48:40