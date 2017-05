Equipo de Andrey Amador guarda energías para atacar el domingo en Blockhaus

Giro de Italia

La película de la etapa de este jueves podría repetirse el viernes y el sábado en el Giro de Italia.

En las fugas no entran corredores de Movistar Team y Bahrain Mérida, los equipos que se tienen un mano a mano por quedarse con el título el 28 de mayo en Milán.

Y eso es lógico, porque en una carrera de tres semanas hay que guardar energías.

Durante estos días, la escuadra telefónica se ha visto como un bloque compacto, con la mayoría de piezas tratando de proteger al colombiano Nairo Quintana y al costarricense Andrey Amador.

Cuando llegó la primera prueba de alta montaña, el martes pasado, con el remate en el ascenso al volcán Etna, el cafetero iba con el tico, mientras que el italiano Vincenzo Nibali se quedó sin peones.

El europeo atacó bajo la pancarta de los últimos tres kilómetros, pero Amador lo controló y al día siguiente, Nibali dejó ver su molestia con Quintana porque no lo contraatacó en ese episodio.

El italiano calentó el Giro al afirmar que no tiene una buena relación con Nairo y que con él no puede entablar una conversación como lo hace con dos hombres que no están en la competencia, Fabio Aru (Astana) y Alberto Contador (Trek).

Lo que inquieta a Nibali es la duda de saber si Quintana no lo atacó porque simplemente no lo creyó necesario, o porque no tenía fuerzas para hacerlo.

Sin embargo, lo claro es que el equipo de Andrey Amador corre con cautela, con prudencia, salvando los días y ahorrando energías para el segundo round en la alta montaña, que será el domingo con la subida a Blockhaus.

"El Etna tampoco dejó grandes diferencias, de hecho no hubo diferencias entre los grandes favoritos, así que ahora el domingo, que es una llegada más dura, creo que sí habrá diferencias", mencionó el compañero de Amador, Winner Anacona.

Y agregó: "Las dos etapas que vienen serán un poco como la de este jueves y hay que estar siempre adelante para evitar posibles abanicos o caídas que se puedan presentar. Ya el domingo yo creo que Nairo estará para dar su recital".

Clasificaciones

Etapa 6

1. Silvan Dillier (BMC) 4:58:01

2. Jasper Stuyven (Trek) m.t.

3. Lukas Pöstlberger (BOR) a 12 seg.

4. Simone Andreeta (BAR) a 26 seg.

5. Michael Woods (CDT) a 39 seg.

6. Adam Yates (ORS) m. t.

7. Wilco Kelderman (SUN) m. t.

8. Bob Jungels (QST) m. t.

9. Bauke Mollema (Trek) m. t.

10. Geraint Thomas (Sky) m. t.

11. Nairo Quintana (MOV) m. t.

12. Vincenzo Nibali (TBM) m. t.

13. Tom Dumoulin (SUN) m. t.

14. Steven Kruijswijk (TLJ) m. t.

15. Andrey Amador (MOV) m. t.

191. Rüdiger Selig (BOR) a 14:00

General

1. Bob Jungels (QST) 28:20:47

2. Geraint Thomas (Sky) a 6 seg.

3. Adam Yates (ORS) a 10 seg.

4. Vincenzo Nibali (TBM) m. t.

5. Domenino Pozzovivo (ALM) m. t.

6. Nairo Quintana (MOV) m. t.

7. Tom Dumoulin (SUN) m. t.

8. Bauke Mollema (Trek) m. t.

9. Tejay van Garderen (BMC) m. t.

10. Andrey Amador (MOV) m. t.

11. Thibaut Pinot (FDJ) m. t.

12. Mikel Landa (Sky) m. t.

13. Davide Formolo (CDT) m. t.

14. Ilnur Zakarin (KAT) a 14 seg.

191. Alberto Losada (KAT) a 1:07:48











